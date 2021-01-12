10 января в 6.30 из кофейни, расположенной на проспекте К. Маркса, в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги. Осмотр, произведенный группой быстрого реагирования, показал, что в здании произошел порыв системы водоснабжения. Срабатывание охранной сигнализации в кофейне вызвала льющаяся с потолка горячая вода. На место происшествия была вызвана аварийная бригада.10 января в 17.50 охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обнаружил еще одну аварию. В трехэтажном административном здании на улице Блюхера произошел порыв батареи центрального отопления, в результате чего горячей водой залило пол в одном из магазинов. Охранник перекрыл кран и вызвал сантехника, который заменил лопнувшую батарею.8 января коммунальная авария произошла в бизнес-центре на улице Депутатской. На самом верхнем этаже высотного здания перемерзла и вышла из строя подводка спринклерной системы пожаротушения. Авария была обнаружена охранником ГВАРДИИ, когда вода из системы успела просочиться через перекрытия нескольких этажей, что привело к срабатыванию сигнализации. Потоп был ликвидирован путем перекрытия аварийного водоснабжения.5 января в 15.11 тревожной кнопкой группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в травматологический пункт на проспект Дзержинского. Прибывшим «гвардейцам» охранник больницы сообщил, что по зданию ходит пьяный парень с топором. «Гвардейцы» задержали опасного посетителя, изъяли у него топор и передали задержанного полицейским.4 января в 23.01 сигнал тревоги поступил из бара, расположенного на проспекте Димитрова. Прибывшие на вызов бойцы ГБР выяснили, что один из посетителей сломал в туалете кран и готов был компенсировать причиненный ущерб, но выставленный за поломку счет показался ему слишком высоким. В присутствии «гвардейцев» и полицейских конфликт был благополучно разрешен.1 января в 7.30 в р. п. Мошково во время планового обхода территории завода по производству растительного масла охранником ГВАРДИИ было обнаружено тление, а местами и горение черного угля, сложенного в кучу возле котельной. Охранники своими силами ликвидировали обнаруженное возгорание, не допустив перехода огня на строение. Помощь спасателей не потребовалась.1 января в 20.49 тревожную кнопку нажали в хостеле, расположенном в Ленинском районе, на проспекте К. Маркса. Там драку между собой устроили двое пьяных постояльцев. «Гвардейцы» разняли дерущихся и помогли администратору выселить их. Позже, в 0.39, из этого же хостела вновь поступил сигнал тревоги - один из выселенных за драку гостей вернулся в гостиницу и устроил скандал. На этот раз бойцы ГБР задержали его и передали полицейским.В целом же новогодние праздники прошли относительно спокойно. Типичные происшествия - многочисленные магазинные кражи и конфликты - были пресечены на местах, а благодаря своевременному обнаружению аварий ущерб от них удалось минимизировать.