Сибиряк заказал обручальное кольцо за 20 тысяч рублей в известной федеральной сети ювелирных салонов и планировал сделать любимой предложение руки и сердца в новогоднюю ночь. Но заказ до сих пор так и не доставили. Больше всего мужчина переживает из-за испорченных отношений с родственниками невесты, ведь он предупредил всех, что 31 декабря будет делать предложение. Особенно расстроилась будущая теща. Теперь жених планирует подать на салон в суд, чтобы получить моральную компенсацию за сорванное мероприятие. Подробности этой неромантичной истории — в материале КП-Новосибирск.КОЛЬЦО ДЛЯ НЕВЕСТЫДмитрий Асташов из Новосибирска два года ждал удобного момента, чтобы сделать предложение любимой девушке. И вот в декабре 2020-го звезды сошлись. Молодые люди решили узаконить отношения.— Мы гуляли по магазинам, и Инна заметила это кольцо. Она долго его разглядывала, но нужного размера в наличии не оказалось, поэтому мы его не купили. И тут у меня родился план: я решил, что закажу именно ее размер, а 31 декабря подарю это кольцо и сделаю предложение, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Асташов.Мужчина не стал откладывать дело в долгий ящик и дожидаться предпраздничной новогодней суеты. Уже на следующий день он зашел на официальный сайт ювелирного салона и оформил заказ, перечислив предоплату. А затем занялся другими приготовлениями к этому важному событию.ЗАКАЗ В ПУТИВремя шло, приближая новогоднюю ночь, а колечко так и не было упаковано в красивую коробочку. Дмитрий стал волноваться и писать в службу поддержки ювелирного салона.— Мне пообещали сделать скидку и написали, что 29 декабря заказ доставят в нужный магазин. Но этого не произошло ни 29, ни 30, ни 31 декабря, — возмущается сибиряк.Мужчина даже связался с компанией-доставщиком. Сотрудники искренне пытались помочь и смогли выяснить, что кольцо все-таки в Новосибирске. А магазин стоял на своем — не пришел заказ и все тут.— В последний день перед Новым годом мне на банковскую карту вернули предоплату, хотя я этого не требовал, — недоумевает мужчина. — Тогда я окончательно понял, что кольца не будет. Зато ювелирная сеть меня завалила своими рассылками в почте и звонками с предложением сделать у них покупки. Отвратительный сервис. Все мои планы разрушили. Я ведь пытался найти это кольцо в других магазинах, но и там предлагалось только на заказ.Самое ужасное, по словам Дмитрия, было то, что он заранее пригласил на это важное событие родственников и друзей. Хотелось сделать все по правилам, в торжественной обстановке попросить руки невесты у ее матери.И ПРОБИЛ ЧАС…Наступило 31 декабря. В квартире будущих молодоженов царила праздничная атмосфера. Гости ждали, когда пробьют куранты и Дмитрий преклонит колено с заветной коробочкой в руке. А он сам нервничал и не знал, что ему делать.— Я был реально расстроен. Этот магазин испортил мне весь настрой, ведь сделать девушке предложение — это ответственный шаг. Это на всю жизнь. Мне пришлось купить обычный новогодний подарок и вручить его с пожеланиями счастья своей невесте, — сокрушается несостоявшийся жених.Больше всех в этой ситуации расстроилась будущая теща. И чтобы не портить с ней отношения, Дмитрию пришлось признаться Инне, что он очень хотел сделать новогоднюю ночь волшебной и даже подготовил сюрприз, но кольца нет, поэтому с предложением придется подождать. Невеста тоже огорчилась и теперь переживает, что жених вообще передумает звать ее замуж.КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТЛОЖЕННУЮ СВАДЬБУТеперь мужчина, потерявший веру в романтику, планирует подать в суд на ювелирную сеть. Сибиряк убежден, что сорвавшееся предложение руки и сердца — это полностью вина магазина, сотрудники которого безответственно отнеслись к заказу.Юристы считают, что у парня есть все шансы доказать свою правоту.— По закону «О защите прав потребителей» у покупателя есть шанс получить компенсацию морального вреда за доставленные страдания. В данном случае необходимо будет предоставить суду доказательства того, что заказ был оформлен, а также обещания магазина о его выполнении, выписки с банковского счета о предоплате. Пригодятся и свидетели, которые смогут пояснить, что Дмитрий действительно собирался сделать предложение руки и сердца и у него это не получилось из-за отсутствия заказанного кольца. Сумма моральной компенсации будет определена судом, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru