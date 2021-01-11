Друга, который много лет охранял дом, сибирячка обнаружила мертвым рядом с будкой 9 января. ЧП произошло в поселке Привольный Черепановского района Новосибирской области. Хозяйка животного уверена, что пес стал жертвой жестокого нападения: у собаки была перекушена шея. Девушка провела собственное расследование и вышла на след убийцы. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.НАДЕЖНЫЙ И ДОБРЫЙПес Веня появился в семье Даши, когда ей было 12 лет. Пушистый комочек сразу же стал ее любимцем.— Веня прожил у нас 10 лет. Моей дочке уже два года, и он никогда ее не обижал, постоянно играл с ней, как со мной в детстве. Лаял только на чужих, всегда сидел на цепи. Мы его никуда не отпускали, — рассказала КП-Новосибирск Даша, хозяйка погибшей собаки.Веня жил в будке и не пытался вырваться на улицу. Как верный пес, он охранял дом, всем сердцем любил хозяев. А Даша и предположить не могла, что четвероногому другу тоже не помешала бы охрана…«МОРДОЧКА В КРОВИ»Пару дней назад девушка вышла вечером покормить Веню. По привычке приветствовала его еще издалека, а в ответ — тишина. Подошла ближе и обомлела… Возле будки лежало тельце, припорошенное снегом.— Сначала я подумала, что он замерз. Старенький ведь, да и холодно на улице. Потом присмотрелась, а у него мордочка в крови. Это явно было нападение, но он был на цепи и не мог сопротивляться, — вспоминает тот злополучный день сибирячка.Утром следующего дня Дарья написала заявление в полицию, а параллельно стала самостоятельно заниматься поисками убийцы.СОСЕДСКИЙ МОНСТРДевушка обошла полпоселка и выяснила, что ее пес — уже не первая жертва. Оказывается, в Привольном уже давно орудует собака-монстр.По словам Даши, сосед отпускает своего пса с цепи, как только выпьет. Похожий на медведя огромный зверь, лохматый и агрессивный, свободно проникает на соседние участки и нападает на домашних животных.— Мне рассказывали, что он у соседей около пяти овец задрал. Потом еще одну собаку загрыз в поселке. Этот пес терроризирует всех уже третий год, — говорит Даша. — Моя маленькая дочь в ограде гуляет… Ждать, пока эта собака на ребенка накинется?Молодая мать попыталась призвать к ответственности нерадивого хозяина, ведь собака не виновата, что ее плохо воспитали. Как утверждает сибирячка, мужчина только разводит руками и говорит: «Она сама сорвалась».Теперь Даша настроена добиваться правосудия. Она хочет, чтобы убийцу ее четвероногого друга наказали по всей строгости закона.Журналист КП-Новосибирск попытался дозвониться до хозяина собаки, но его телефон оказался выключен.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТАЧто грозит хозяину пса-убийцы?КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой, чтобы узнать, какое наказание может понести хозяин и есть ли у Дарьи шанс получить моральную компенсацию за гибель животного.— Скорее всего, полицейские привлекут хозяина пса-убийцы к административной ответственности за выгул собаки без намордника. Хозяину пса придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Но я рекомендую девушке также обратиться с гражданским иском в суд. Тогда она может указать размер моральной компенсации. К примеру, если она испытала сильный стресс после смерти питомца и из-за этого ходила к врачу, то может приложить чеки и включить эти расходы в иск. А суд решит, какую компенсацию назначить.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru