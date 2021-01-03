! Ну а визит настоящего Деда Мороза аккурат перед праздником создает поистине волшебную атмосферу и поддерживает веру детей в чудеса. Ведь чудеса на самом деле случаются, а в Новый год - особенно часто.В конце года в Новосибирске проводилась акция: при покупке игрушек на сумму от 3 000 рублей до 27 декабря можно было заполнить специальную форму, и тогда в гости приходил настоящий Дед Мороз с подарками - поздравить всех домашних с наступающим и пожелать всего наилучшего в Новом году.Запах мандаринов, нарядная елка, падающий снег, главный зимний волшебник в гостях - это настоящее удовольствие и для взрослых, не говоря уже о детях. Горящие глаза ребят говорили сами за себя!Кто не успел на акцию - расстраиваться не стоит. В «Галамарте» их очень много, и они проводятся каждый день. И да, здесь всегда можно покупать выгодно! Бытовая техника, декор для дома, посуда, суперсовременные красочные игрушки, домашний текстиль, инструменты, мобильные аксессуары и еще много-много всего. Товары на каждый день, подарки на любой праздник, все для мелкого (и не очень) ремонта и море идей, как преобразить квартиру и сделать ее еще уютней: все это - «Галамарт».Кстати, в Новосибирске также действует бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. Разнообразные товары по самым выгодным ценам, без очередей и суеты - сразу у вас дома.8-800-25-000-25www.galamart.ru______________*Акция от «Галамарта» «Поздравление от Деда Мороза» действовала с 17.12.2020 по 30.12.2020.На правах рекламы