Название Новосибирска нет-нет да и прозвучит в каком-нибудь фильме. Даже в американском боевике «Солт» нашу глубинку упомянули.Съемки фильмов в Новосибирске тоже бывают. Но вот, чтобы само действие происходило в Новосибирске, да в кадре были узнаваемые места – такое кино найти сложно. Это упущение решили исправить предприниматели Лев Карасев и Радислав Близнюк.- Мы с Радиславом - киноманы. Смотрели, смотрели российское кино и решили показать наш город Новосибирск на большом экране, чтобы прославлять те места, в которых живем, - поделился в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Лев Карасев.Сам он родом – с Московской области, но давно живет в Новосибирске. А Близнюк родился в Карасуке. Друзья выступили продюсерами фильма. В подготовке сценария тоже активно почувствовали, а большую часть шуток для него подготовили авторы, которые пишут тексты для «Уральских пельменей».Все-таки, кино – дело для новосибирских предпринимателей новое. Так что во время съемок они сами оказывались в комичных ситуациях. Например, Радислав повеселил опытных актеров тем, что приехал на съемки в костюме своего персонажа.- Я снялся в небольшой эпизодической роли, депутата сыграл. Мне нужно было сниматься в строгом костюме. Приехал к десяти утра, а меня сняли в одиннадцать вечера. В этом костюме и туфлях за весь день чуть с ума не сошел, - рассказал КП- Новосибирск Радислав Близнюк.Как показала практика, актеры обычно переодеваются. И пока находятся за пределами кадра, предпочитают простую удобную одежду.Другой казус возник после долгой смены в клубе. Тогда съемки закончились лишь в три часа ночи. Уже утром должен был стартовать следующий съемочный день. Продюсеры приехали и не застали команду на площадке. Решили, что их кинули.Оказалось, что организаторы процесса просто всех опередили, приехав ранним утром – видимо, оказались самыми ответственными.Над фильмом, говорят продюсеры, работала и команда специалистов, снимающих с коптера. В картину попали Бугринский мост, Октябрьская магистраль, Центр Новосибирска и вокзал Новосибирск-Главный. Также зрители увидят знаковые места Томска.Ну, а состав актеров фильма «Друг на продажу» - это целая плеяда современных звезд: Антон Пампушный, Вадим Галыгин, Антон Богданов, Михаил Башкатов, Алина Алексеева, Мирослава Каропович. Задействованы также две Мисс России – Ирина Антоненко и София Никитчук – и звезда «Бумера» Максим Коновалов.Премьеру в кино авторы планируют сделать весной. К началу проката, по планам продюсеров, в Новосибирск приедут звездные актеры, они презентуют картину.О ЧЕМ ФИЛЬМВ центре сюжета комедии «Друг на продажу» – авантюрные приключения молодого непутевого бизнесмена Гоши, который, открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана, делает его главным лицом своей фейковой компании.Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» – ведь именно так рекламирует Гоша своего друга.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru