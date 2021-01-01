Еще недавно британцы считали, что коронавирус отступил. В ноябре заболеваемость упала на четверть, плюс появились хорошие новости о вакцине. Но до массовых прививок дело пока не дошло, а вот пациентов стало намного больше. Если, например, 1 декабря в Великобритании официально зафиксировали 13,5 тысяч заболевших ковидом, то 31 декабря — 56 тысяч. Все дело в новом штамме вируса, который распространяется намного быстрее прежнего.Власти усиливают ограничения, и жестко наказывают злостных нарушителей самоизоляции. Призывают, чтобы их ради общего блага выдавали очевидцы. О том, как сейчас живет Лондон, КП-Новосибирск рассказывает Анна Шляхтенко-Лидстер, которая переехала из Сибири в Англию в 2009 году.— У нас сейчас в стране страх и мрак. Еще недавно все было открыто — магазины, салоны красоты, школы. После строгих мер весной все думали: наконец-то мы сможем отпраздновать Новый год и Рождество в спокойствии и радости. Но ситуация очень резко поменялась. Всем сказали сидеть дома, не встречаться ни с родственниками, ни с друзьями, стараться вообще не выходить из дома. Закрылись рестораны, магазины. А новости становятся все хуже и хуже: в Англии нашли новые комбинации вируса, он распространяется намного быстрее, чем прежний вариант, — рассказывает КП-Новосибирск Анна.По словам нашей собеседницы, ближайшая к ней больница переполнена на 17%, людям сказали, туда не обращаться. Впрочем, и другие больницы готовы принимать лишь тех, кто находится в особенно тяжелом состоянии. И эти другие больницы находятся в четырех часах езды от Лондона.— В Лондоне, если ты заболел коронавирусом, должен себя изолировать самостоятельно на 14 дней. И люди, с которыми ты живешь — тоже. Ни у кого помощи не просишь, просто эти две недели ждешь дома. Если только становится намного хуже — звонишь в скорую помощь, и там определяют, нужно к тебе ехать, или нет. Но пока ты не будешь умирать, врач к тебе не придет. В больницах только те люди, которые на грани жизни и смерти, — говорит молодая мама.Ребенку Анны — 4 года. В этом возрасте маленькие англичане уже занимаются в школе. Но в этот раз дела обстоят иначе. Как и в России, британцам объявили удаленку. И там тоже многие родители жалуются, что некогда помогать детям с уроками.Многие взрослые тоже работают на удаленке. А тем, кто задействован в сфере услуг, государство компенсирует перебои в работе из-за пандемии.— Им выплачивают по 80% от зарплаты. Платят компании, а их субсидирует правительство. И все люди, которые сидят дома из-за коронавируса, могут подать заявление на уменьшение налогов. Я плачу около 30% зарплаты на налог, а 6% в апреле мне вернут, — описывает Анна меры поддержки жителей.Лондон еще в ноябре начали украшать к праздникам. Но в декабре, когда стало очевидно, что массовых мероприятий не будет, прекратили. Людям не рекомендуют покидать дома без необходимости.— Празднования у нас проходили только в кругу семьи. Хотя и настроения новогоднего нет — ни с друзьями, ни с родственниками не увидишься. И ощущение, что каждый день будет хуже, и хуже. В Лондоне много одиноких людей. Им сказали, что и праздники придется отмечать в одиночестве, — говорит Анна Шляхтенко-Лидстер. — На улицах достаточно пусто. Но есть молодежь, студенты, им хочется праздника. Бывает, слышишь где-то музыку, а потом — сирены полицейских машин. Такие вечеринки разгоняют, штрафы — до одного миллиона рублей. Корпоративов нет. У нас он был только в формате онлайн. Сначала речь директора, еще что-то, потом играли в игры онлайн — триста человек в «зуме» сидели. А по почте сотрудникам подарки отправили.Анна говорит, что в Англии тоже есть ковид-диссиденды: люди, которые считают, что коронавируса не существует, либо называют его «обычным ОРВИ». Но таких — не много, большинство понимает, насколько опасна эпидемия, тем более, что скорость заражения коронавирусом начала расти.Анна сейчас завела в инстаграме аккаунт, где рассказывает о том, как Великобритания справляется с напастью. Последний пост — пессимистичный: «Грустно и обидно. Вакцина вроде есть, но когда этот кошмар закончится непонятно. По ощущениям и по фактам ситуация с Covid-19 сейчас хуже, чем в апреле», — пишет она.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru