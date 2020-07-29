2020-07-29T11:12:35+03:00
Общество

Как выпускнику школы построить успешную карьеру?

Лето - это период, когда выпускники 9-х и 11-х классов определяются, куда поступать. Все колледжи и вузы обещают хорошее образование и карьерные перспективы. Но как выбрать специальность, которая позволит стать успешным в жизни?
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Фото предоставлено пресс-службой НГОК.Фото предоставлено пресс-службой НГОК.
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Вначале нужно напомнить, что рынок труда за последние годы очень изменился. Информатизация сделала некоторые профессии ненужными совсем, а остальные изменила до неузнаваемости. Растет роль интеллектуального труда: сегодня ценят тех, кто предлагает нестандартные решения. «Мягкие навыки» вроде умения работать в команде и эффективно общаться с людьми становятся подчас более важными, чем узкие знания в своей профессии.

И самое главное: современные выпускники школ, скорее всего, за свою профессиональную жизнь сменят специальность 3 - 5 раз. То есть у них уже не получится научиться какой-то профессии один раз и на всю жизнь. Будут появляться новые профессии, а существующие - меняться до неузнаваемости. Поэтому сложно поверить, что кто-то подготовит вас под конкретное рабочее место - просто потому, что никто не знает, каким будет это место через 3 - 5 лет.

Фото предоставлено пресс-службой НГОК.

Фото предоставлено пресс-службой НГОК.

Итак, как же выбрать, куда пойти учиться? Советов три.

Первый: между колледжем и университетом выбирайте колледж. В России федеральные образовательные стандарты вузов и колледжей по смежным специальностям на самом деле мало чем отличаются, при этом в колледже обучение часто в разы дешевле. Да и современные работодатели уже давно практически не смотрят на то, какой у вас диплом: колледжа или вуза. То есть в колледже вы получите востребованную специальность быстрее и дешевле.

Второй: выбирайте не профессию или специальность, а учебное заведение. На самом деле не страшно, если в 15 - 18 лет человек не знает точно, кем хочет стать. Хороший колледж как раз и нужен человеку затем, чтобы попробовать себя и решить, что ему подходит больше всего. Поэтому важнее выбрать не специальность, а хороший колледж: современный, с уважительным отношением к студентам и демократичной обстановкой, с интересными партнерами и разнообразной учебной программой.

Третий: выбирайте колледж, где вас не будут готовить под конкретное рабочее место, а обеспечат широкую подготовку. Это может показаться странным, но именно широкая подготовка (обучение «мягким навыкам», возможность реально определиться с профессией за время обучения и даже сменить ее, освоение современных научных знаний) - перспективнее, чем узкоспециализированная подготовка. Рынок труда меняется, и специалисту с широкой профессиональной подготовкой сделать карьеру проще.

В Новосибирском городском открытом колледже образование устроено именно так. На первом курсе - общая подготовка, курсы и тренинги по проектной деятельности, эмоциональному интеллекту и анализу информации, реальная помощь с профессиональным самоопределением. После первого курса можно сменить специальность, если передумаете. На старших курсах - сильная профессиональная подготовка, где мы не изучаем скучную теорию, а учимся на реальных практических задачах. А еще - собственная электронная образовательная среда, связи с региональными партнерами и сокращенные сроки получения высшего образования в вузах-партнерах.

Среднее профессиональное образование может быть современным и интересным.

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Новосибирск, ул. Некрасова, 54,

8-й этаж, аудитория 801,

тел. (383) 304-72-52

E-mail: n@novocollege.ru

Сайт: novocollege.ru

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