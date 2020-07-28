Бизнес по-доброму

Кажется, что некоторые люди будто созданы творить добро. Энергия из них так и бьет ключом - помогут одним, похлопочут за других, выбьют для своего двора благоустройство, организуют жильцов на помощь одиноким соседям… Все делается исключительно по велению души и на основе жизненного опыта. От всего сердца. Но далеко не всегда - эффективно, а зачастую себе в минус. А что, если сделать свое призвание множить добро профессиональной деятельностью? Говоря проще - бизнесом. Чтобы главным критерием успешности являлась не только выручка, но и социальная отдача: счастливые улыбки, благодарные глаза, радость тех, кому помогли. Такой бизнес называется социальным предпринимательством.

С 2019 года Министерство экономического развития РФ реализует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках этого проекта в Новосибирске был организован центр «Мой бизнес». В июле здесь начал работу Центр инноваций социальной сферы, который занимается одним из перспективных и очень интересных направлений - развитием социального предпринимательства в Новосибирской области. О том, что такое – социальное предпринимательство и как заниматься им максимально эффективно, рассказала руководитель центра Оксана Козырева.

Государство готово помогать

- Социальные предприниматели - это юридические лица или ИП, которые работают на достижение общественно полезных целей. При этом их бизнес должен решать задачи социально уязвимых групп граждан: инвалидов, неполных или многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, малоимущих граждан, пенсионеров и других, - объяснила Оксана Козырева.

Отличные шансы получить поддержку имеют образовательные центры, детские бассейны, спортивные школы, организации отдыха и оздоровления детей. Также Новосибирской области сейчас требуется больше предприятий, оказывающих социальные услуги. Это может быть, например, уход за больными и пожилыми людьми на дому, обеспечение средствами реабилитации, обучение уходу за теми, кто нуждается в особой заботе. В перспективе социальные предприятия могут рассчитывать на федеральные субсидии и щадящий налоговый режим.

- Мы уже работаем с первыми 12 предпринимателями, которые имеют официальный статус социального предприятия. В настоящее время специалисты центра принимают заявки на брендирование и разработку лендинга, изготовление видеоролика и информационных материалов. Начали информационную кампанию по установлению контактов с бизнесом Новосибирской области, подходящим по критериям к социальным предприятиям. Объясняем, чем можем быть полезны. Стараемся, чтобы люди отождествили себя именно с социальным предпринимательством, поняли, как работает поддержка дела, которым они занимаются. Если честно, среди бизнесменов пока довольно много скептиков, они не верят в помощь государства. Но мы рассказываем, приводим примеры из практики, убеждаем. Цель - чтобы предприниматели сами к нам обращались и проходили обучение, - рассказала Оксана Козырева.

Специалисты проекта «Мой бизнес» всегда готовы помочь предпринимателям.Фото: Михаил ГЛОТОВ

Сначала - ученики, потом - партнеры

Одна из главных задач Центра инноваций социальной сферы - обучение будущих социальных предпринимателей тонкостям ведения дел. Составление бизнес-моделей, навыки планирования и управления в сочетании с индикаторами социального воздействия бизнеса здорово помогают в том, что раньше делалось исключительно по велению сердца.

- Уже готовы несколько обучающих программ. Работать будем по всей Новосибирской области, поэтому планируем выездные мероприятия в Бердске, Куйбышеве, Барабинске, Искитиме. Также встретимся с представителями местных администраций, разъясним им, что такое социальный бизнес и какие существуют инструменты для его поддержки, - продолжает Оксана Козырева.

После прохождения обучения социальные предприниматели научатся просчитывать свой бизнес, применять новые инструменты продвижения. Еще одним результатом тренингов станет личное знакомство с коллегами.

- Часто на старте обучения предприниматели настороженно относятся друг к другу, как бы кто идеи не увел. А под конец все уже партнеры, а то и друзья - обсуждают совместные проекты. На следующие тренинги некоторые приезжают уже в качестве экспертов и делятся своим опытом с начинающими предпринимателями, - улыбается Оксана Козырева.

Преодолеть барьеры в голове

Социальным предпринимателем может стать каждый, кто искренне заинтересован в своем деле и готов развиваться в этом направлении. Однако бывает так, что главным препятствием для осуществления мечты является сам человек.

- Недавно к нам обратился молодой человек, инвалид-колясочник. Начинаем обсуждать, что он хотел бы делать, чему научиться. А он говорит: «А зачем? Я инвалид I группы». Но ведь можно работать бухгалтером, айтишником… А у него такой блок. Тут показателен пример «Лавки добра» из соседнего Алтайского края - на этом предприятии слепые плетут авоськи. Людей там бесплатно обучают, дают им работу, и они начинают зарабатывать. И сами авоськи такие стильные - из толстых ниток, с бахромой - хоть ноутбук положить, хоть в торговый центр за покупками пойти. То есть все дело в желании, в голове у будущего предпринимателя, - делится наблюдениями Оксана Козырева.

В Центре инноваций социальной сферы предпринимателям рассказывают, как правильно воспользоваться государственной поддержкой и привлечь средства на развитие своего проекта от негосударственных фондов. Их много, поэтому нужно научиться работать буквально с каждым.

Каждый социальный предприниматель уникален как личность и уникален его проект. В социальном бизнесе важны партнерские отношения. Если хочется рассказать о своем проекте или возникли трудности - мы готовы прийти на помощь. Центр инноваций социальной сферы ведет своих клиентов с самого первого обращения, мы всегда рядом. Об этом и многом другом мы и поговорим в рамках образовательной программы в сентябре. Приглашаю всех заинтересованных, обучение будет полезно, - приглашает Оксана Козырева.

КОНКРЕТНО

Программа обучения «Основы социального предпринимательства»

Для кого: физические лица, представители юридических лиц

Условия: бесплатно, на конкурсной основе. Количество мест ограничено!

Срок: 26 сентября - 30 октября (80 часов занятий)

Что узнаете:

• Общее представление о социальном предпринимательстве (СП)

• Правовые и финансовые основы СП

• Меры государственной и негосударственной поддержки СП и как ими воспользоваться

• Разработка бизнес-модели социального предприятия

• Методы продвижения, презентации и продаж

Программа:

• Совместные очные занятия два раза в неделю

• Видеозапись онлайн-занятий и вебинаров

• Самостоятельное выполнение домашних заданий

• Индивидуальные консультации с экспертами программы еженедельно

• Проработка бизнес-модели и элементов бизнес-плана проекта

• Защита проекта

Регистрация до 14 сентября 2020 года

НАША СПРАВКА

Услуги Центра инноваций социальной сферы

• Консультации по началу ведения бизнеса в социальной сфере для физических лиц

• Консультации по государственному регулированию деятельности социальных предпринимателей

• Обучающие и просветительские мероприятия, семинары, мастер-классы, тренинги, деловые игры

• Отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых открытых мероприятий - Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года»

• Разработка и продвижение бренда, изготовление информационных материалов, видеороликов, сайтов для социальных предприятий

• Помощь в подготовке заявок и иной документации для получения государственной поддержки

www.mbnso.ru

Проект подготовлен по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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