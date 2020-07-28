Прием против лома: партия «Новые люди» помогает жителям поселка на окраине Новосибирска остановить руку с бензопилой

Дорога вместо тополей

В 30 минутах езды от центра цивилизованного Новосибирска идет стройка загородного поселка. Причем идет не самым цивилизованным образом - доставка стройматериалов угрожает оставить жителей соседнего поселка без зеленой зоны. Посему дипломатических выражений они не подбирают, называя все происходящее варварством и вероломством.

- У людей даже не спросили! За или против они - «Фламинго» все решил за них, - говорит сторонник партии «Новые люди» Елена Галичкина.

Сторонник партии «Новые люди» Елена Галичкина. Фото: Яна Шубейкина

«Фламинго» - это застройщик соседнего одноименного респектабельного поселка. Раньше стройматериалы везли по дороге между полями и тополиной рощей. Затем - видимо, для удобства проезда тяжелой техники - трассу сдвинули. Причем туда, где сегодня стройными рядами растут тополя.

Тракторы не пройдут!

О намерении «покосить» деревья жители поселка Березки узнали случайно - о том, что уже завтра к работе готовы приступить лесорубы, сказал прораб стройки, к которому местные жители обратились с вопросом: «А что, собственно, здесь происходит?» Речь, заметим, идет не о нескольких высохших столбах, а о сотнях здоровых тополей.

Деревья, конечно, жалко, но люди важнее. Если не станет тополей - жители останутся без защиты.

- Это же для нас щит круглый год, - чуть ли не плачет местная жительница Елена Борисова. - Без этой защитной линии зимой поселок занесет двухметровой стеной снега. А летом тополя ставят заслон для пыли, которая летит с полей.

Теперь заслон тяжелой технике, говорит сторонник партии «Новые люди», готовы поставить местные жители. Принято решение личными автомобилями преградить проезд к месту стройки тракторов, а лесорубов остановить живой цепочкой.

Принято решение личными автомобилями преградить проезд к месту стройки тракторов, а лесорубов остановить живой цепочкой. Фото: Яна Шубейкина

Сохранить рощу

Внимание к проблеме березкинцы стараниями сторонника партии «Новые люди» Елены Галичкиной уже привлекли. Интерес к назревающей драме выразили СМИ (на следующий день после нашего визита березкинцы ждали в гости один из местных телеканалов), гудят и социальные сети. Знают о проблеме также и местные власти.

- Галичкина представила в администрацию сельсовета обращение с большим количеством подписей местных жителей. Цель сегодня - найти выход из ситуации, - рассказала заместитель главы Мичуринского сельсовета Антонина Машинистова.

Проблема в том, что градостроительная документация была утверждена в 2012 году, согласно плану комплексной застройки предусмотрен и участок для внутрипоселковой дороги. Вот только будущих жильцов, когда им продавали дома, об этом «забыли» уведомить.

О намерении «покосить» деревья жители поселка Березки узнали случайно. Фото: Яна Шубейкина

По итогам встречи создана инициативная группа, в которую вошли пять жителей поселка. Следующий этап - встреча с застройщиком и поиск компромисса. А другая группа между тем намерена дежурить вдалеке от больших кабинетов - у рощи.

- Как мне удалось выяснить, застройщик даже не уведомил местные власти о старте строительства дороги, так что от него можно смело ждать новых «сюрпризов», - резюмировала Елена Галичкина.

Комментарий застройщика

- Дорога появится, и она будет отрезать поселок от рощи, - подтвердили в компании застройщика. - Потому что именно этот земельный участок занесен в Генплан. Сместить дорогу в сторону, за тополиную рощу, мы не можем еще и потому, что те земли находятся в федеральной собственности. Но рощу постараемся по максимуму сохранить - в планах убрать два ряда тополей, а на третьем - провести санитарную обрезку после оценки аварийности деревьев. А вообще, очень жаль, что люди не видят плюсов, ведь мы строим дорогу, которая станет альтернативой выезда на Советское шоссе.