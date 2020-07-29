Родителей двухлетней девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвиняют в ее избиении

В расследовании дела о гибели двухлетней Аделины Кинчаровой из Новосибирска появились подробности, которых никто не ожидал. Напомним, родители девочки сами обратились к журналистам, просили разобраться в гибели дочки. История звучала так: в январе девочка выпила некачественный йогурт, и ей стало плохо. Ребенка возили из больницы в больницу, но врачи оказались бессильны. Через несколько часов Аделина умерла. Минздрав провел служебную проверку по горячим следам: тогда заявили, что ребенок умер из-за высокого уровня сахара в крови. То есть девочка была диабетиком, но взрослые об этом не знали, вот и случилась беда.

С тех пор прошло уже полгода. Специалисты провели различные экспертизы, и некоторые результаты заставляют сомневаться в первоначальном диагнозе.

Аделине стало плохо после того, как она попила йогурт перед сном. Фото: личный архив.

- Причины смерти ребенка разнятся, теперь один из вариантов - заворот кишок, - говорит Ольга Тонких, адвокат семьи.

Но больше всего вопросов вызвали результаты проверки, которую провел Росздравнадзор: эксперты обвинили родных в избиении девочки.

- Один из профессоров подписал заключение, что якобы у Аделины была тупая травма живота, полученная до поступления в больницу. То есть девочку якобы били дома, и эта травма могла спровоцировать ее гибель, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Тонких.

Дословно вывод эксперта-профессора звучит так: «Наличие явных повреждений на лице и конечностях ребенка свидетельствует о физическом насилии на догоспитальном этапе. Не исключено, что данное насилие (тупая травма живота) могло спровоцировать развитие критического состояния».

- Но тогда врачи должны были зафиксировать, что ребенок поступил с травмами, и сообщить в полицию, если было подозрение, что девочку избивали. Но ничего подобного же не было, - недоумевает адвокат семьи.

Родные Аделины пытаются разобраться, что случилось с девочкой. Фото: личный архив.

На том, что у девочки не было травм, когда ее привезли в больницу, настаивает и мама.

- Никаких синяков у Аделины не было! - прокомментировала КП-Новосибирск Елена, мама девочки.

С матери силовики уже взяли подписку о неразглашении деталей расследования. Пока родители не проходят как подозреваемые - дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». То есть изначально следователи подозревали все-таки врачей, которые могли не оказать ребенку необходимую помощь.

При этом родители девочки подтверждают, что тоже обратили внимание на травмы, когда хоронили Аделину.

- У нее ножка была согнута под углом 45 градусов, стопа как бы вывернута. Это увидели, когда нужно было поправить ей туфельку, - добавляет Ольга Тонких. - Но в судебной экспертизе эта травма даже не описана. Когда я говорила с руководством учреждения, где проводили экспертизу, мне заявили, что эти повреждения не имели отношения к ее смерти, потому их не описали. Мол, иногда такое бывает.

Расследование уголовного дела продолжается. КП-Новосибирск обязательно сообщит о результатах.

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