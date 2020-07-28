2020-07-29T14:15:02+03:00
Экономика

АО «РЭС» продолжает цифровизацию электросетей в Новосибирском районе

Специалисты компании продолжат внедрение передовых технологий в сети высокого и среднего класса напряжения
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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В июле 2020 года был завершен очередной комплекс работ по реализации пилотного проекта «Цифровой РЭС», в котором участвуют специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети» и ведущие сибирские разработчики современного цифрового оборудования для учета и мониторинга параметров электрической энергии, а также управления электрическими сетями.

На основе технических требований и условий для разработки и проектирования программно-технических комплексов, подготовленных в сетевой организации, специалисты предприятий, входящих в ассоциацию «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика», выполнили подготовку современного реклоузера - устройства автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного микропроцессора.

В начале месяца был проведен цикл испытаний первого опытного экземпляра в лабораторных условиях, после чего состоялось совещание рабочей группы по дальнейшей реализации пилотного проекта. И уже во второй половине июля был выполнен монтаж реклоузера на участке электрической сети АО «РЭС» в Новосибирском районе - между подстанциями «Животновод» и «Юрьевская».

Помимо противоаварийных и защитных функций дополнительно в новом оборудовании реализована возможность осуществления учета и мониторинга параметров электрической энергии, дистанционного управления и реконфигурации электросети. Это позволит повысить наблюдаемость данного участка сетей и, соответственно, надежность электроснабжения этой части Новосибирского района, где располагаются как бытовые потребители (жилые поселки, садоводческие товарищества и т. п.), так и ряд промышленных предприятий, а также объекты социально-бытового назначения.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Кроме того, установка данного оборудования позволит анализировать потери электрической энергии при помощи прибора учета прямого включения, который наряду с телекоммуникационным оборудованием входит в комплект опытного образца установленного новейшего реклоузера. Таким образом, внедряемое оборудование, интегрированное в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), позволит приблизить точку измерения к точке поставки, тем самым существенно уменьшит величину технических (технологических) и коммерческих потерь электроэнергии.

В целом применение подобных современных устройств позволит решить следующие задачи:

• повысить надежность электроснабжения потребителей;

• снизить коммерческие потери электроэнергии;

• свести к минимуму число отключенных потребителей при аварийных повреждениях в электросети;

• повысить технический уровень эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

• реализовать современные принципы автоматизации и управления распределительными сетями.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

В дальнейшем техническим специалистам АО «РЭС» совместно с представителями промышленного кластера «Цифровая энергетика» предстоит в процессе опытной эксплуатации определить весь спектр возможностей эффективного применения новейшего оборудования.

Стоит отметить, что это не первый объект создаваемой АО «РЭС» цифровой сети. Именно в Новосибирском районе уже реализован проект на базе трансформаторной подстанции 10 кВ, в котором совмещены телемеханика и автоматизированная система учета электроэнергии.

Специалисты компании продолжат внедрение передовых технологий в сети высокого и среднего класса напряжения, ведь создание цифровой электрической сети в конечном итоге дает положительные результаты не только для энергетиков, но и для потребителей за счет оперативности устранения технологических сбоев, а также обеспечения должного уровня качества поставляемой электроэнергии.

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