Не отдам на шапку! Сибирячка спасла лисенка со зверофермы, теперь он живет с ней, собакой и котом

Дикое животное стало совсем ручным, а во время фотосъемок ластится к людям. Доверие появилось не сразу, ведь до этого рыжий был в категории «ценный мех», а не «любимец» и числился в списке на убой. Жительница Новосибирска Юлия Траутвейн не побоялась сложностей и выкупила лиса со зверофермы. Теперь его мордашка красуется в объективах фотокамер, а не у кого-то на плечах. Как лисенок Май стал востребованной моделью и уживается с другими животными, читайте в материале КП-Новосибирск.

Малыш приехал в Сибирь из Белоруссии. Фото: личный архив

УСАТЫЕ ДРУЗЬЯ

Май родился в братской республике Белоруссии на одной из звероферм. Судьба животного была предсказуема: подрастет, мех станет погуще, и зверек отправится украшать чей-нибудь воротник или голову. Спасительницей лиса стала 35-летняя Юлия Траутвейн, которая с самого детства мечтала о пушистом плуте.

— В интернете читала много историй о том, что люди заводят себе ручных лис. Загорелась этой идеей. Нашла девушку, которая выкупает лис со звероферм, она и помогла мне. Я сразу просила, чтобы лисенок был спокойным, даже немного трусоватым. Все-таки дикое животное, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Марта и Май дружат с самого детства. Фото: личный архив

В Новосибирск рыжик приехал на поезде из Минска. Когда Юля увидела малыша, влюбилась в него с первого взгляда. Взяла Мая на ручки и повезла в свой частный дом знакомить с родственниками и его новой подружкой — немецкой овчаркой Мартой.

— Они оба были щенками, когда познакомились. С тех пор стали не разлей вода. Марта живет рядом с вольером лиса, и они постоянно играют. Признаюсь, без ревности не обходится. Когда начинаю гладить Мая, собака тут же лезет под руку. В этом момент в глазах читается вопрос: «Мама, а меня погладить?» — смеется Юля.

На удивление, в доме Май вел себя как прилежный мальчик. Но в машине решил показать зубы и однажды сгрыз рычаг переключения скоростей. Сибирячка вышла всего на две минуты — фары протереть… В любом случае лису в условиях четырех стен жилось бы непросто, поэтому у него отдельный вольер на улице.

На страже порядка. Фото: личный архив

— За дисциплину у нас в семье ответственный кот Анатолий. Он появился через год после Марты и Мая. Толя регулярно выходит на улицу к животным и гуляет по их домикам. Смотрит, как живут его «подчиненные», — говорит Юлия.

Любимое блюдо Мая — сырое мясо и говяжьи потроха. Иногда сибирячка балует рыжего любимца творогом, яйцами или виноградом. На десерт зверек предпочитает отведать клюкву, смородину или клубнику.

Пришлось сделать майку с ответами на самые популярные вопросы. Фото: личный архив

ОН КОРМИТ СЕБЯ САМ

На еду лис зарабатывает себе сам. Май неплохо преуспевает в модельном бизнесе. Новосибирские фотографы часто просят его позировать для фотосессий. Все началось с самой Юли, которая захотела новых кадров.

— Когда лис подрос, я написала в социальных сетях, что хочу фотосессию с ним. Откликнулась одна девушка-фотограф, потом она выложила снимки в «Инстаграм», на другие платформы. Появилось много желающих сделать кадры с Маем, — вспоминает Юлия.

Она сначала переживала, как Май будет относиться к чужим людям. Но лис будто был рожден для того, чтобы позировать на камеру. Пробные фотосъемки прошли на ура, и Юлия решила, что это будет прекрасной помощью для содержания лиса.

«Тригада» вместе с хозяйкой. Фото: личный архив

— Съемки проходят по определенному режиму. Не чаще, чем раз в неделю, и всего два часа с обязательными перерывами, — добавляет сибирячка.

Май — не обычная модель, его нельзя заставить что-либо делать. Чаще всего люди подстраиваются под него, чтобы получить хорошие кадры. В эти моменты лис забывает обо всем и готов даже на ручки к чужому человеку пойти.

Сейчас, правда, у Мая творческий отпуск. Лис нежится на зеленой травке под солнышком, играет с подругой Мартой и набирается новых сил, чтобы осенью снова украсить чьи-то фотографии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793128" frameborder="0"></iframe> Сибирячка спасла лисенка со зверофермы, теперь он живет с ней, собакой и котом. Видео: Юлия Траутвейн.

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