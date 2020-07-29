Отмена прописки, выборы судей и голосование за школы рублем: что хочет изменить в России партия «Новые люди»

Если называть события своими именами, «Новые люди» произвели в Новосибирске фурор. Это не гипербола. Партия едва появилась - официально учреждена этой весной, 1 марта. Однако уже этой осенью намерена занять места в Совете депутатов города Новосибирска и Заксобрании Новосибирской области. И ведь займет, если будет обходить конкурентов нынешними темпами.

«Рассвет бирюзовым быть не может, а партия - вполне»

К лету «Новые люди» уже выбрали кандидатов, а к третьей декаде июля заручились поддержкой новосибирцев - собрали 50 тысяч подписей. По соцсетям прокатилась волна обсуждений: да как им удалось так быстро и так много? Успех, вероятно, связан с тем, что «Новых людей» создал не чиновник и не политик (во всяком случае - до настоящего времени), а предприниматель и меценат.

Основатель партии - глава компании Faberlic Алексей Нечаев. Он открыл благотворительный фонд «Капитаны», основал факультет «Капитаны России» в Российском экономическом университете имени Плеханова. Теперь он же - основатель партии «Новые люди».

Лидер партии прилетел в Новосибирск, чтобы лично отдать подписные листы в Избирком. А потом вышел на встречу с журналистами в бирюзовом пиджаке. Цвет - не случайный. Свою компанию, а теперь и партию Нечаев относит к «бирюзовым» - так называют предприятия новой формации, где сотрудники - не инструмент, а личности; приветствуется не иерархия, а команда.

Алексей Нечаев объяснил, почему у партии бирюзовый цвет. Фото: Дарья Митяева

О бирюзовом брендовом цвете «Новых людей» заговорили мы и во время беседы с Нечаевым.

- Алексей, расскажите, пожалуйста, о логотипе партии. Как он появился? Кто определил название «Новые люди»?

- У нас было большое собрание актива - съехалось 400 человек со всей страны. Было несколько хороших вариантов названия, но 80% проголосовали за «Новые люди». А насчет цвета даже не было сомнений. Бирюза - это чистый, свежий цвет. Он отличается некоторой контрастностью и спокойной яркостью. Поэтому в каком-то смысле все наши организации - бирюзовые. (Смеется.) Faberlic - бирюзовая организация, «Капитаны» - тоже. Идея такого цвета на логотипе возникла как раз еще в «Капитанах», но, поскольку там символ - рассвет, ему было бы странно оказаться бирюзовым. А когда возникли партия и Школа новой политики как образовательная программа рядом с партией, сомнений уже не было.

«Пусть школы будут платными, но родителям тратиться не придется»

- Хотелось бы разобрать некоторые тезисы из вашей политической программы. Вот, например, такой: «Мы введем «образовательные сертификаты» на обучение, которые позволят людям рублем голосовать за то или иное образовательное учреждение, где будут учиться дети». Что это значит?

- Чем хороша и чем плоха платная система образования? Хороша тем, что ты сам решаешь, куда отдать ребенка, - в то заведение, которому ты готов платить. Сейчас кажется, что такое возможно только с частными школами. Но 75% людей, а теперь, во время кризиса, даже 80% не могут себе этого позволить - это очень дорого. Поэтому дети идут в обычные муниципальные школы, и кажется, будто за детей платит бюджет. Ничего подобного! Мы сами и платим, потому что в бюджете деньги тоже от нас. Мы предлагаем родителям самим выбирать школы, которым стоит платить.

- Людям придется откладывать деньги из семейного бюджета?

- Нет. Как и сейчас, платить школе будет государство, только командовать будет не чиновник, а родитель. Мы предлагаем сделать такой целевой капитал на каждого ребенка, чтобы родитель решал, в какую школу он его передаст. Тогда в сильные школы пойдет больший денежный поток на дальнейшее развитие.

- И самим родителям нести отдельные траты не потребуется?

- Нет. Это будет принцип образовательного капитала по аналогии с материнским. Пока мы дали эту идею, теперь нужно проработать схему ее воплощения.

«Не надо за нами шпионить»

- Еще один тезис из программы партии «Новые люди»: «Обязательная регистрация граждан России по месту жительства, как постоянная, так и временная, будет отменена. Это пережиток прошлого».

- Сама эта процедура - ходить регистрироваться - зачем? Это что, борьба со шпионажем? Я общался с полицейскими, они говорят: «Нам это вообще не нужно». Хороший участковый и так знает, кто где живет. У нас же существует презумпция невиновности. А логика регистрации подразумевает: вдруг ты что-то сделаешь? «Большой брат» следит за тобой. Я считаю, если презумпция невиновности действует, то не надо за нами шпионить.

В Новосибирской области новые люди собрали 50 тысяч подписей. Фото: Дарья Митяева

- Вы выступаете за то, чтобы суды чаще проводились с присяжными заседателями…

- И за выборность судей!

- Чтобы мы за них голосовали?

- Да. Но у них, конечно, должен быть стаж в юридической сфере, соответствующее образование.

- А что касается присяжных? По закону количество уголовных статей, по которым можно их задействовать, очень небольшое.

- Нужно значительно расширить этот список. Присяжного не подкупишь, не запугаешь. А если запугаешь, то на его место придет новый. Все дела, не подразумевающие гостайну, можно отдать присяжным. А если дело связано с гостайной - сделать экспертные суды по типу судов присяжных.

- Давайте поговорим об избирательной кампании. Вы быстро сформировали команду кандидатов в Новосибирской области и в ряде других регионов. Как вы их собрали? Это представители компании Faberlic?

- Представители компании есть, но их не много. Мы начали работать в Новосибирске еще в начале года. Наш актив стал искать общественных лидеров, людей, у которых есть свои программы, тех, кто уже что-то делает. Есть же люди, которые говорят: «Сейчас я ничего не делаю, но я приду в Заксобрание и там начну что-то делать». Обычно это ничем не заканчивается. Надо продвигать людей, которые уже что-то делают в социальном направлении. Этим мы и занимаемся.