«Вряд ли он рассказывает, как обманул людей»: видеоблогер обвинил новосибирского депутата-застройщика

На YouTube-канале «Воин света» появился и собирает многочисленные комментарии ролик о скандальном долгострое в Новосибирске. Речь идет о доме на улице Д. Давыдова. Сейчас он уже сдан, и многие даже забыли о скандале вокруг этой многоэтажки.

Напоминает о нем представитель Фонда «Мы против коррупции» Виктор Сорокин. Автор видео объясняет, почему сейчас поднял историю о долгострое прошлого. Сделал это, увидев в Новосибирске плакаты с изображением застройщика и депутата Ильи Полякова.

«НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК НАРОД КИНУЛ»

- Весной я обнаружил на улицах Новосибирска десятки плакатов с фамилией человека, от действий которого 10 лет назад мне пришлось спасать обманутых дольщиков. Еще больше я удивился, что этот гражданин, по которому плакал Уголовный кодекс, является депутатом Законодательного собрания - народным избранником, который этот самый народ в свое время здорово кинул, причем - дважды. Это только хорошо известные мне факты биографии депутата и совладельца Группы компаний «Стрижи» Ильи Полякова, - возмущается видеоблогер.

В Заксобрании региона действительно есть депутат Илья Поляков. Со словами разоблачителя очень диссонируют статусы Полякова в парламенте. Он - член комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, а также - комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике.

Но вернемся к выпуску видеоблога. Диктор объясняет, чем вызвано его негодование.

- В 2010 году ко мне обратился генеральный подрядчик строительства жилого дома № 1/2 на улице Д. Давыдова. Сама стройка там началась году в 2006-м, и к тому моменту, как мой клиент решился судиться с кидалой, тот задолжал ему около 30 миллионов рублей. Стройку, конечно, заморозили, дольщики пополнили ряды обманутых собратьев. Схема абсолютно классическая. Циничный застройщик украл и там, и там. Собрал деньги с дольщиков и не рассчитался с подрядчиком, - говорит Виктор Сорокин.

Автор ролика даже ссылается на процесс между застройщиком и генеральным подрядчиком, добавляя, что суд признал правоту последнего. И на сайте Новосибирского областного арбитражного суда есть дело, которое, вероятно, блогер и имеет в виду.

- Суд иск генподрядчика признал обоснованным, но денежки уже были выведены в неизвестном направлении, и наш ответчик предстал перед судом совсем голым. Помахал перед судом бухгалтерскими документами, что у него никаких активов нет, - объясняет блогер. - 30 миллионов - тю-тю, а он - нищий. Как его банкротить, если у него ничего нет?

Автор видео утверждает, что застройщик обманул и дольщиков, и подрядчика. Фото: Стоп-кадр с канала YouTube «Воины света»

«ЗАСТРОЙЩИК РАЗВЕЛ ДОЛЬЩИКА ЕЩЕ РАЗ»

По мнению автора видеоролика, во всей этой истории есть признаки уголовного дела, которое, впрочем, так и не было отработано правоохранителями.

- Тут налицо уголовное деяние. Я предлагал дольщикам объединить усилия и коллективно написать в правоохранительные органы, чтобы заставить сотрудников начать расследование по этому поводу. Куда-то же деньги все-таки исчезли, у кого-то в карманах они осели. К сожалению, правоохранители в Новосибирске защищают не пострадавших от преступлений, а тех, кто наживается на обмане людей, - считает Виктор Сорокин.

Дом на улице Д. Давыдова, о котором рассказывает блогер, все-таки принял жильцов. Спустя годы он все же был достроен и сдан. Однако, по словам автора ролика, это вышло слишком накладно для жильцов.

- Застройщик развел дольщиков еще раз, убедив их не бороться за свои кровные, а скинуться на достройку дома повторно. Находясь в безвыходном положении, людям пришлось организовать ЖСК, чтобы достроить дом путем дополнительных вложений и получить жилье, доставшееся им с таким большим трудом и задержками. Поляков через своих представителей передал, что денег в первый раз не хватило, нужно еще. Дольщики решили, что им проще достроить дом за свой счет, чем пытаться защитить свои права с помощью правоохранительных органов. Я их понимаю и не виню. Долгострой на улице Д. Давыдова сдали лишь через восемь лет после начала стройки - в 2014 году, не только повторно собрав деньги с дольщиков, но и получив средства из бюджета. Сплошная выгода на человеческом горе, - резюмирует Сорокин.

Как он и говорит в начале своего видео, в Новосибирске действительно можно увидеть много плакатов с изображением застройщика Полякова, что очевидно намекает на его намерения баллотироваться на новый срок. Это возмущает автора ролика.

- Сегодня Поляков хоть и местный, но олигарх. Вряд ли он рассказывает, как заработал свой первый капитал, как обманул людей и генерального подрядчика, как продал даже технический этаж в доме в погоне за наживой. Интересно, вспоминает ли господин Поляков, что он делал на улице Д. Давыдова, как кидал подрядчиков, обманывал дольщиков? Илья Леонидович, вас совесть по ночам не мучает? Или совесть для вас - это тоже товар, который легко продается и покупается? - обращается автор видео к депутату, а затем - к аудитории: - Успехов, друзья! Голосуйте только за тех кандидатов, кто ранее не испачкался в грязных делах.

ОФИЦИАЛЬНО

Взыскать 29,9 миллиона рублей!

В архивах Арбитражного суда действительно есть текст решения по иску ООО «Вираж-строй Регион» к ООО «СтройАгроСервис-плюс». Судя по всему, именно об этом деле говорит Виктор Сорокин. В материалах суда говорится о споре вокруг дома на улице Д. Давыдова: «ООО «Вираж-строй Регион» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «СтройАгроСервис-плюс» о взыскании задолженности 26 909 552 рублей 11 копеек по договору № 27 от 17.04.2007. Исковые требования мотивированы тем, что истец выполнил для ответчика работы по договору № 27 генерального подряда на строительство от 17.04.2007. Ответчик в одностороннем порядке отказался от подписания части актов КС-2, КС-3, не уплатив истцу часть установленной цены пропорционально части выполненной работы, что и послужило поводом для обращения с иском в суд».

Суд действительно признал иск обоснованным и определил, что ответчик должен выплатить заявленную сумму. На сайте Арбитражного суда можно найти подтверждение и других слов Сорокина: ООО «СтройАгроСервис-плюс» признано банкротом.