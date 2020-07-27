2020-07-27T11:49:55+03:00
Общество

«Что вы делали с мамой?»: пенсионерку выписали из больницы с огромными синяками, дома она умерла

Родные предполагают, что тромб у пожилой женщины оторвался из-за травм, которые она получила в клинике, и готовы судиться
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожилая женщина не могла себя никак защитить из-за болезни Альцгеймера. Фото: личный архив.Пожилая женщина не могла себя никак защитить из-за болезни Альцгеймера. Фото: личный архив.
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Галине Дмитриевне Кудрявцевой 10 июля исполнилось 70 лет, но через 10 дней после собственного дня рождения она умерла. У пожилой женщины оторвался тромб, однако родственники винят в ее смерти новосибирскую больницу. Почему так произошло, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

Пожилую женщину выписали с жуткими синяками. Фото: личный архив.

Пожилую женщину выписали с жуткими синяками. Фото: личный архив.

«ДАЖЕ НЕ МОГЛА ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ»

— Моей маме стало плохо 8 мая. Мы вызвали частных врачей на дом, они зафиксировали очень низкий уровень гемоглобина и сказали, что нужно ехать в больницу, — объяснила КП-Новосибирск Марина, дочка пенсионерки. — У моей мамы была болезнь Альцгеймера — она даже не могла говорить, позвать на помощь, не вставала с кровати.

На «Скорой» женщину доставили в больницу.

— Там у мамы обнаружили остаточное затемнение после перенесенной пневмонии, из-за этого ее положили в инфекционное отделение, взяли первый тест на коронавирус — он был отрицательным, — продолжает Марина. — Мы привезли для мамы пакет, в котором были памперсы, специальное питание (есть обычную пищу пожилая женщина не могла из-за болезни), лекарства. Прикрепили записку, в которой написали диагноз мамы и что ей нужна помощь.

На следующий день у родных пенсионерки состоялся странный диалог с врачами:

— Нам сказали повлиять на маму, потому что она не ест самостоятельно, не хочет лежать на животе. Мы спрашиваем: «Как повлиять? Это глубоко больной человек...» Маму тогда перевели реанимацию.

Ссадины у сибирячки были по всему телу. Фото: личный архив.

Ссадины у сибирячки были по всему телу. Фото: личный архив.

«ПАЦИЕНТКА «НЕМНОГО УПАЛА»

Родные хотели забрать пожилую женщину домой, но в больнице им сказали, что, пока не придет второй тест на коронавирус, ее не выпишут.

— Мне оставалось только каждое утро звонить в реанимацию и узнавать о состоянии мамы. Меня уверяли, что с ней все в порядке, она получает нужное лечение и питание, — вспоминает Марина.

Спустя две недели раздался звонок из больницы: сказали, что пришел второй тест Галины Дмитриевны, он отрицательный.

— И в разговоре вскользь упомянули, что моя мама «немного упала», — передает Марина.

Забирать Галину Дмитриевну домой поехала сестра Марины. Когда она увидела свою маму, была в шоке.

— Сестра звонит мне и плачет: «Я тебе сейчас фото мамы пришлю». Выяснилось, что ее вывезли на каталке. Мама была укрыта простынкой, а когда врачи эту простынку сдернули, то оказалось, что мама голая, в одних памперсах, а на теле — синяки. Лицо тоже в травмах — переносица перебита, — описывает Марина. — Мы сразу же повезли ее на медосвидетельствование в другую больницу. Получить такие травмы от одного падения было просто нереально! Что происходило с мамой в больнице — мы не знаем.

20 июля Галины Дмитриевны не стало. Умерла она дома, у нее оторвался тромб.

— Мы предполагаем, что смерти мамы могли поспособствовать травмы, которые она получила в больнице, — считает Марина.

Разбираться в этой ситуации предстоит полицейским: семья уже написала заявление. А корреспонденты КП-Новосибирск написали запрос в минздрав Новосибирской области, чтобы выяснить, почему пожилая пациентка получила травмы и был ли кто-то наказан.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Нужна экспертиза»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

— Чтобы установить, стали ли травмы, которые получила бабушка во время пребывания в больнице, причиной отрыва тромба, нужна экспертиза. Для этого потребуется эксгумация тела. Я бы рекомендовал родным потребовать ее проведения в рамках расследования. Если версия родных подтвердится, то нужно писать претензию в больницу и требовать возмещение морального вреда, подавать в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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