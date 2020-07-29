Почему новосибирцы стали меньше воровать электроэнергию

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку на территории Новосибирской области, сохраняющуюся в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, системообразующее электросетевое предприятие региона не прекращало свою работу ни на один день.

Специалисты по работе с потерями электроэнергии - одного из ключевых направлений деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети» - также не снижают темпы реализации мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии в условиях пандемии.

Всего за период с января по май 2020 года, на половину которого пришлись наиболее жесткие ограничительные меры, удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях АО «РЭС» на 9,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года, что дало эффект в размере 68,8 миллиона кВт*ч.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом сложившиеся во время пандемии условия позволили энергетикам применить новые формы и методы осуществления рабочих процессов, в том числе проведения проверок и снятия показаний приборов учета у потребителей.

В этот период особую эффективность подтвердила активно внедряемая Обществом автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП). Именно ее данные, полученные дистанционно, позволили перевыполнить плановые значения по снятию контрольных показаний приборов учета, несмотря на снижение количества непосредственных обходов потребителей в условиях введенного режима ограничений.

Наряду с выездными проверками приборов учета у юридических лиц, которые сотрудники АО «РЭС» проводят с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм, был задействован и новый метод снятия показаний в виде телефонного опроса абонентов о текущих значениях показаний приборов учета. Этот метод, как и опрос интеллектуальных приборов учета, входящих в систему АИИСКУЭ БП, позволил сохранить устойчивую динамику выполнения долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии.

По итогам пяти месяцев 2020 года сотрудники АО «РЭС» проверили и сняли контрольные показания приборов учета почти у 215 тысяч потребителей электрической энергии (как физических, так и юридических лиц).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом за пять месяцев составлено 725 актов о неучтенном (безучетном и бездоговорном) потреблении электроэнергии общим объемом порядка 14 миллионов кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило почти 55 миллионов рублей. Эти показатели отличаются от предыдущего года уже в меньшую сторону - количество нарушений снизилось почти вдвое, а объем незаконного потребления - на 34%. Такая динамика, безусловно, говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых АО «РЭС» в рамках комплексной программы.

Также специалисты по работе с потерями ведут среди потребителей планомерную работу по пресечению воздействия на приборы учета магнитным полем путем оснащения приборов учета антимагнитными пломбами и наклейками. За отчетный период установлено еще порядка 7 тысяч индикаторов магнитного поля, что позволило повысить и без того значительный охват потребителей области.

И все же во время действия строгого режима ограничений основное внимание энергетики сосредоточили на дальнейшем развитии интеллектуальных систем, внедряемых в рамках цифровизации электросетевого комплекса региона. К тому же преимущества автоматизированной системы наиболее ярко проявились именно в период пандемии. За отчетный период АО «РЭС» установлено 2467 единиц интеллектуальных приборов учета, что более чем в 10 раз превышает значение аналогичного периода прошлого года, а количество смонтированных технических учетов электроэнергии на энергообъектах компании за прошедшие месяцы 2020 года составило 935 штук, что в 5 раз больше аналогичного показателя 2019 года. Повсеместное внедрение интеллектуальных систем управления и учета позволяет определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования, которые будут способствовать повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

С ослаблением строгости ограничительных мер и снятием режима самоизоляции в АО «РЭС» принято решение возобновить проверочные обходы потребителей практически в плановом объеме. Первыми на рейды выйдут специалисты по работе с потерями филиалов компании, расположенных в Новосибирске и ближайшей агломерации. Они будут выполнять традиционные проверки приборов учета и снятие контрольных показаний у физических лиц, а также проверять информацию по сообщениям, поступившим в компанию от сознательных граждан.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.