Отпуск дома? Подскажем, где отдохнуть и набраться впечатлений в Новосибирской области

Однако давайте посмотрим на ситуацию свежим взглядом.Журналисты «Комсомольской правды» исколесили по работе и не только разные уголки Новосибирской области и теперь делятся рекомендациями с вами. Путешественники постоянно держали контакт с редакцией, присылали фото и видео из посещенных мест, выходили в прямые эфиры. Получился еще и тест-драйв мобильной связи в регионе.

Окрестности Бурмистрово.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Окрестности деревни Бурмистрово

Великолепное место для размеренного семейного отдыха или мощного выезда компанией. Завораживающая природа, уютное побережье Обского моря, особенно приятный воздух и общее удачное расположение давно сделали Бурмистрово местом притяжения многочисленных отдыхающих из Новосибирска. Год от года здесь множатся разнообразные базы отдыха (некоторые даже имеют статус культовых и легендарных), загородные клубы и бесчисленное количество коттеджей и даже замков. Можно смело рвануть сюда на все лето отдыхать и работать в актуальном режиме «удаленки». Некоторые новосибирцы, к слову, так и сделали. Тем более что мобильный LTE-интернет летает, если у вас МТС.

Тут светлый березовый лес, сосновый бор, прекрасные грибные места и роскошные ягодники. Конечно, места надо знать, но их можно (и нужно!) узнавать у местных жителей, наведываясь сюда регулярно. Зимой сюда рекомендуют приезжать для лихих прогулок на снегоходах и изучения изумительных лыжных маршрутов.

Добраться в это дивное место легко. Пригородные автобусы из Новосибирска до Завьялова ходят регулярно, нужно лишь не пропустить свою остановку. К услугам автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов отличные дороги AH4 и K13. Если еще о цифрах, то в окрестностях Бурмистрова стабильная связь от МТС - со скоростным 4G-интернетом.

Координаты: 54.635408, 82.835736.

Курорт «Озеро Карачи».Фото: Влад КОМЯКОВ

Озеро Карачи

Озеро Карачи дало Новосибирской области один из самых узнаваемых символов - минеральную воду «Карачинскую». Побывать здесь просто необходимо. Это курорт федерального значения. Здесь целых пять лечебных природных факторов.

Лечебная озерная грязь. Можно прямо на берегу обмазаться ею с ног до головы и наделать эффектных фото прямиком в «Инстаграм» или забавных видео в TikTok, благо скоростной мобильный интернет от МТС позволит это сделать безо всяких тормозов и вылетов. Как говорится, весело и полезно.

Рапа соленого озера. Это такой очень целебный высококонцентрированный раствор.

Минеральная лечебно-столовая вода. Всякий новосибирец и гость города с удовольствием пьют «Карачинскую»!

Минеральная лечебная йодо-бромная вода. Ванны с ней просто фантастические.

Благоприятные ландшафтно-климатические условия.

Последние лет семь здесь активно обновляется и строится туристическая инфраструктура, важная часть которой - сотовая связь - уже отлажена: МТС ловит в любом уголке поселка и курорта, так что для комфортного отдыха созданы все условия. Берем билеты на поезд или автобус до р. п. Чаны, а оттуда уже рукой подать до уникального озера Карачи - жемчужины региона.

Координаты: 55.21.01, 76.58.17.

Поселок Колывань.

Поселок Колывань

Еще в прошлом веке Колывань включили в реестр исторических селений России. И более чем заслуженно. Этот поселок - одно из ключевых мест культуры и религии Новосибирской области, обязательное для паломников и туристов, которые живут не только пляжным отдыхом. За отдыхом душевным пожалуйте сюда. Здесь много примечательных строений, радующих глаз и увлекающих своей историей.

Дом Губина, Дом Пастухова, здание почтово-телеграфного учреждения с мемориальной доской, напоминающей о визите в Колывань писателя Антона Павловича Чехова весной 1890 года. Краеведческий музей удивит весьма интересной экспозицией. Здесь можно узнать, зачем прадед А. С. Пушкина по материнской линии - Абрам Петрович Ганнибал (тот самый арап Петра Великого) - четырежды посещал Чаусский острог, нынешнюю Колывань.

Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского - главный символ нынешней Колывани. Ее практически разрушили при советской власти, закрыли и сбросили купола. Позже были спасительные реставрации, и в 1991 году сам Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй освятил воскресшее здание церкви.

Словом, прямо с места можно выходить в прямой эфир со своими историческими заметками. Мобильная связь МТС позволит вашим благодарным слушателям без помех насладиться увлекательнейшими рассказами.

Автобусом ехать сюда около часа. Машиной и того меньше. Живописное Колыванское шоссе порадует пейзажами велосипедистов и пеших путешественников.

Координаты: 55.309529, 82.735303.

Святой ключ.Фото: Влад КОМЯКОВ

Святой ключ

В 9 километрах от Искитима есть поселок Ложок. А в полукилометре к востоку от поселка Ложок бьет известный новосибирцам источник, имя которому - Святой ключ. Легенда гласит, что он возник в 1940-х годах на месте, где священнослужителей расстреляли вместе с заключенными Сиблага. Говорят, что вода здесь обладает поистине чудодейственными свойствами, а еще она очень чистая, прозрачная, как слеза. Сюда уже больше полувека приходят паломники со всей России. Место здесь и вправду намоленное. У источника стоит деревянная часовенка. Здесь же невдалеке заложили храм-памятник в честь Новомучеников Российских. Благость тут такая, что забываешь обо всем, а если захочется немедля поделиться впечатлениями (мы, например, отправляли фото и видео в редакцию), то не проблема - МТС в этих местах ловит на полную шкалу.

До Искитима из Новосибирска можно доехать поездом, автобусом и автомобилем. Святой источник также находится в зоне велосипедной доступности.

Координаты: 54.574199, 83.354731.

Сузунский медеплавильный завод.Фото: Влад КОМЯКОВ

Сузунский медеплавильный завод с монетным двором

В Сузун стоит ехать за деньгами. В смысле - посмотреть, как они делались с прошлые века. Здесь сохранились остатки медеплавильного завода с монетным двором - единственного за Уралом. Это самый что ни на есть выдающийся объект истории Сибири. В этих краях меди было настолько много, что специальным указом от 1763 года тут начали чеканить особую сибирскую монету из местной золотистой и серебристой меди. Везти руду и металл в европейскую Россию было бы слишком дорого.

Познакомиться с историей Сузунского монетного двора можно в местном краеведческом музее. В зале «Сузун-Завод» хранится первая русская турбоустановка, изготовленная в 1806 году местным изобретателем Залесовым. На ее фоне стоит сделать эффектное селфи - оно махом загрузится в соцсети. Проверяли лично - в Сузуне хорошее покрытие сети МТС.

Словом, все в Сузун - электричкой, автобусом или машиной - обогащаться исторически и получать заряд на финансовое благополучие.

Координаты: 53.47, 82.19.

Умревинский острог. Фото: vk.com/club61145215

Умревинский острог

Мошковский район, село Умрева, берег Умревинской протоки. Здесь стоит Умревинский острог - первый административно-оборонительный пункт государства Российского, возведенный в 1703 году. Буйствовали в те времена местные воинственные племена. Эффектные фото из восстановленной активистами деревянной крепости гарантированы.

Это место стоит посетить еще и ради отдыха - природа здесь дивная, а такой живописной Оби в Новосибирской области еще поискать!

Добираться лучше на машине. На трассе М53 стоит указатель «Умревинский острог». Далее следуем через поселок Обской, Умрева. На выезде из деревни двигаемся в сторону Оби около 4 километров по полевым и лесным дорогам. Ехать лучше летом, посуху. Далековато, но впечатлений масса. Причем поделиться ими без проблем можно будет с места, связь МТС здесь тоже стабильная.

Координаты: 55.573569, 83.594586.

Озеро Горькое.Фото: Виктория МИНАЕВА

Озеро Горькое

Местные жители чаще называют это соленое озеро Новоключевским или, по-простому, Новоключи. Исторический факт: с 1898 года здесь официально лечат заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и многое другое. Секрет в высокой солености озера. Можно просто лечь звездой и спокойно лежать на водной глади. Или обмазаться целебной грязью, которая и не грязь вовсе, а отложения микроорганизмов. Эффектные фото и видео получаются здесь с дрона: люди, стоящие на берегу почти идеально круглого озера диаметром с полкилометра. МТС ловит тут хорошо, так что незабываемые сюжеты можно сразу же выкладывать в соцсети.

Озеро Горькое находится в 47 километрах от города Купино, у деревни Новоключи. Ехать из Новосибирска около 500 километров. Дорога займет примерно 5,5 - 6 часов.

Координаты: 54.13.38, 77.58.34.

Подворье чатского татарина.Фото: Михаил ДОКУКИН

Подворье чатского татарина

Не пропустите - новая историческая достопримечательность Новосибирской области. В 2018 году в деревне Юрт-Ора Колыванского района открылся национальный культурно-исторический музейный комплекс «Усадьба чатского татарина». Езжайте по навигатору (тут уверенное покрытие сети у того же МТС) - не заблудитесь.

Сюда, на берег Оби, татары пришли без всяких навигаторов еще в 1595 году. Таким образом, село Юрт-Ора является одним из старейших поселений Новосибирской области. Об занимательном быте древних можно (и нужно) узнавать как раз в «Усадьбе чатского татарина». Здесь все, как и больше 400 лет назад: мечеть, изба, национальные одежды, утварь. Во дворе забор-тын, огород, банька по-черному, телега, лодка-долбленка. Эту красоту создали жители села.

Через всю Юрт-Ору протянулась занятная Аллея поколений. Старое село помнит, как через него шел Московско-Сибирский тракт, чайный путь. По нему проезжал на Сахалин доктор Чехов и отступал на восток адмирал Колчак.

Координаты: 55.446804, 82.912146.

Комплекс археологических памятников Сопка-2. Фото: www.chemodanus.ru

Сопка-2

Любителям археологии посетить Сопку-2 рекомендуем настойчиво. Это целый комплекс уникальных археологических памятников у слияния рек Омь и Тартас. Тут хранятся уникальные артефакты с IV - III тысячелетия до н. э. и масса всего любопытного из позднего средневековья. 100 курганов, более 700 захоронений различных эпох, два культовых комплекса, несколько поселений. Как отмечают историки, усопших свозили в это место силы со всех концов Сибири.

С результатами раскопок на Сопке-2 можно ознакомиться в музее Института археологии и этнографии в Академгородке и Новосибирском краеведческом музее. Но правильнее махнуть в Венгеровский район, на запад Новосибирской области, и посетить местный краеведческий и саму Сопку-2, она в 7 километрах от райцентра. По всему пути следования связь МТС работает хорошо, проверено неоднократно.

Координаты: 55.622639, 76.740167.

Мраморное озеро Абрашино. Фото: www.posibiri.ru

Мраморное озеро Абрашино

В Новосибирской области есть свои Мальдивы - рукотворное озеро Абрашино. Раньше здесь добывали мрамор, а потом карьер затопили. Плиты светятся из-под воды, выглядит это очень эффектно, прямо-таки пронзительный мальдивский цвет. И все это великолепие - в Ордынском районе Новосибирской области.

По берегу озера расположились базы и кемпинги. Сюда приезжают отдохнуть с палатками, порыбачить, искупаться и наделать массу восхитительных фотографий. Просто пройдите в «Инстаграме» по геотегу «Абрашино» и убедитесь, что поездку на дивное мраморное озеро стоит планировать уже на ближайшие выходные. Сеть МТС в этих местах доступна, так что по той самой геометке фото и видео появляются почти каждый летний день.

Координаты: 54.228659, 81.709102.

И это лишь малая часть достойных мест в окрестностях Новосибирска! Пока закрыты внешние границы, поспешите открыть для себя что-то удивительное и восхитительное, не покидая родной регион.