Жизнь после укуса: парализованная из-за клеща сибирячка встала на ноги в свой 30-летний юбилей

Анастасию Ширяеву знают многие жители Новосибирска. У нее тысячи подписчиков в социальных сетях и множество друзей, которые помогают ей и пишут со всех уголков страны. Неожиданная слава свалилась вместе с бедой. Это был 2013 год. Тогда 23-летняя Настя гуляла с друзьями в Заельцовском парке Новосибирска, где ее укусил клещ. Настя едва не умерла в больнице — на ней поставили крест все врачи, а она продемонстрировала такую небывалую стойкость характера и силу духа, что медики начали считать ее случай уникальным. И вот спустя семь лет Настя снова всех удивила. Она смогла доказать, что после 40 дней комы и многолетней реабилитации можно встать на ноги. В прямом и переносном смысле.

Девушка делает первые шаги.Фото: Алена ЛЮБИМОВА

«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕМ МОГЛА ДВИГАТЬ, — ТРИ ПАЛЬЦА»

Очнувшись в реанимации после комы, Настя услышала, как с мамой общается врач. Сама девушка еще не до конца осознавала, что ее ждет впереди и что вообще происходит.

— Я помню, как доктор говорил маме, чтобы она забирала меня домой, что врачи больше ничем не могут помочь, что я навсегда останусь овощем, недвижимым и бесполезным, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Ширяева. — Единственное, чем я могла двигать в то время, — три пальца на руке. И я сложила из них фигу и показала врачу.

С того момента и началась борьба. Жизнь разделилась на до и после. В части до осталась работа финансистом, посиделки с друзьями. В жизни после — много боли и надежд. Шаг за шагом и день за днем Настя побеждала все самые страшные диагнозы и опровергала пессимистичные прогнозы. Сквозь слезы она лепила новую себя.

— Это сейчас по Настиной карте реабилитации медики пишут диссертации, — объясняет мама Насти Валентина Борисовна. — В России нет ни одного такого пациента, который смог бы настолько продвинуться на пути к выздоровлению после энцефалита. И мы готовы стать этими первопроходцами. Хотим, чтобы наш пример помогал другим, вдохновлял тех, кто попал в похожую беду.

Настя никогда не ноет и не опускает руки. Ее обычный день — это многочисленные тренировки, массажи, специальные процедуры и кропотливая работа над собой. А еще просто работа. Да! У девушки свое прибыльное дело.

У сибирячки теперь свой бренд, под которым она выпускает самодельные украшения. Фото: Алена ЛЮБИМОВА/соцсети.

ДОБРЫЙ БИЗНЕС

Однажды, занимаясь со своей сиделкой развитием мелкой моторики рук, Настя увлеклась рукоделием. Сначала это были браслеты из небольших бусин, которые пациентка нанизывала на нитки, возвращая координацию движений пальцам.

— Процесс мне понравился, он меня завлек настолько, что я делала эти браслеты каждый день, — вспоминает сибирячка. — Они скапливались в квартире, и я стала их дарить всем друзьям и знакомым, кто помогал мне в борьбе. Мне хотелось, чтобы у людей оставалось что-то на память от меня с добрыми пожеланиями здоровья и счастья. Я даже визитки делала со словами «Дари добро» и вручала их со своими браслетами.

Дальше — больше. Ассортимент украшений стал расширяться. Настя научилась изготавливать более изысканную бижутерию: цепочки, серьги, бусы и многое другое. Изделия стали пользоваться популярностью, и их начали заказывать. И платить за них деньги.

— Я разрабатываю свой дизайн, у меня уже определенный стиль и особый творческий подход, — говорит Анастасия. — Я поняла, что могу зарабатывать на реабилитацию и нормальную жизнь. Много людей мне помогали и помогают от всего сердца. А я помогаю им выглядеть красиво.

Сейчас у Анастасии в «Инстаграме» свой аккаунт, который выполняет роль интернет-магазина, постоянные заказчики и любимое дело.

Один из элементов реабилитации - развитие мелкой моторики. Именно это стало заработком Анастасии.Фото: Влад КОМЯКОВ

ВСТАЛА И ПОШЛА

К своему 30-летию Настя готовилась очень долго и тщательно. Она запланировала вечеринку с друзьями и устроила для всех настоящий сюрприз.

— Все привыкли, что я или лежу, или сижу в кресле. А на свой юбилей я вышла сама, на своих ногах. Это годы тренировок и упорной работы, — гордится собой именинница.

Шагала Настя практически самостоятельно, опираясь на специальные ходунки, а сзади ее подстраховывал реабилитолог. Но эти шаги очень многое значат для молодой женщины. Своим примером она показала всем, что нельзя мириться ни с какими диагнозами, даже самыми страшными. Надо упорно двигаться вперед, к поставленной цели.

Друзья в шутку обещали позвать Настю на дискотеку, а она вполне серьезно согласилась и пообещала им, что уже скоро они вместе будут зажигать на танцполе.

— Я знаю, что смогу, — уверена юбилярша. — А еще я обязательно напишу об этом книгу. Мы с мамой расскажем о нашем пути и о том, как мы достигли нашей главной цели.

Настя загадывает желание на свой юбилей. Мечтает сходить на дискотеку. И мы верим, что желание сбудется!Фото: Алена ЛЮБИМОВА

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