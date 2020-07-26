В Новосибирске собака-гусеница с двумя лапами нашла себе семью

Ежедневно тысячи новосибирцев выгуливают своих четвероногих друзей. В этой толпе затесалась одна необычная особа, которая привлекает всеобщее внимание. Знакомьтесь, это собака Стеша, и она родилась без передних лап. Год малышка прожила в приюте и не надеялась, что сможет найти себе новую семью. Судьба решила иначе — собака попала в руки к заботливой и любящей Ирине Аникиной. Теперь девочки не расстаются ни на секунду — они вместе завтракают, путешествуют и даже плавают в море. Об их необычной дружбе — в нашем материале.

- Поиграем в футбол? Фото: Ирина АНИКИНА

Стеша появилась на свет весной 2018 года. Первым домом для нее стала полузаброшенная промышленная зона в Ленинском районе города Новосибирска. Именно оттуда щенка-инвалида забрали зоозащитники.

— Стешу забрали вместе с ее сестрой Моникой. И та и другая с особенностями — у них нет передних лап. Нет, они их себе не отморозили — это врожденная патология, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Татьяна Палкина.

Ей легко найти общий язык с другими собаками. Фото: Ирина АНИКИНА

Стеша вместе с родной сестрой прожила в приюте около года. Она даже и не надеялась, что сможет кому-то понравиться и найти себе друга среди людей. Да и кому нужна собака-инвалид? Но удача все-таки улыбнулась уникальной собачке. Она попала в дом к 26-летней Ирине Аникиной.

— Я увидела в социальных сетях пост об этих собаках и решила приехать посмотреть на них. В итоге уехала с пополнением. Когда собиралась заходить к ним в домик, то решила для себя так: кто первый будет лежать у порога, того и возьму. Стеша оказалось первой, — призналась КП-Новосибирск Ирина.

Каждое утро собаке традиционно чешут пузико. Фото: Ирина АНИКИНА

Собака быстро освоилась на новом месте. Как только переступила порог дома, с легкостью запрыгнула на кровать к сибирячке и больше ни на шаг от нее не отходила. Стеша стала хвостиком Ирины. Теперь каждое утро девушки начинается с «процедур любви».

— Стеша запрыгивает ко мне на кровать, начинает облизывать. Я чешу ей пузико. Потом идем вместе завтракать, обязательно — прогулка. Когда я ухожу на работу, она ложится у порога и ждет меня, — описывает будни своего питомца сибирячка.

- Пошли купаться, вода теплая! Фото: Ирина АНИКИНА

А как же Стеша ходит? Ирина заказала ей специальную коляску, даже пыталась приучить передвигаться на ней. Попытки не увенчались успехом. Стеша не признает себя собакой-инвалидом и отвергает любую помощь. Она предпочитает быть самостоятельной и поэтому передвигается на двух задних лапах. Со стороны это смотрится необычно — зверек ползет по земле, словно гусеница. А иногда встает на лапы и идет, как на ногах.

— В основном она, конечно, ползает, как гусеничка. Выгуливаю я ее на травке или на песке. На асфальте она может грудь в кровь разодрать… Специально для Стеши я сама сшила кофточку с поролоном — так мягче и грудь ничто не повредит, — продолжает Ирина.

Стеша не отходит от Ирины ни на шаг. Фото: Ирина АНИКИНА

С аппетитом у необычной дворняги проблем нет — уплетает все за свои две собачьи щеки. Душу готова продать за любимое лакомство — говяжий рубец. Чтобы заполучить вкусняшку, Стеша ведет себя как порядочная собака. Правда, иногда шалит, как и многие домашние питомцы.

— Она может «съесть» плинтус, однажды кроссовки погрызла. Понять, что Стеша накосячила, легко: не идет меня встречать. Я прощаю ей любую оплошность, смысла ругать не вижу. Руку тоже не поднимала на нее. Достаточно строго посмотреть, и она тут же делает виноватые глаза и падает кверху пузом, — улыбается хозяйка Стеши.

Мягкий нагрудник, чтобы было проще ползать. Фото: Ирина АНИКИНА

Несмотря на свою особенность, собака не видит никаких препятствий. С легкостью запрыгивает на диван, резвится и бегает со своими собратьями, а еще обожает купаться в море.

— Стеша безумно любит купаться. Мы с ней вместе заходим в воду, я поддерживаю ее на руках, а она начинает культями грести. В глазах сразу щенячий восторг от происходящего, — говорит Ирина.

Ирина помогает подруге плавать. Фото: Ирина АНИКИНА

Сибирячка ни разу не пожалела, что забрала к себе домой необычную собаку. Этот мокрый носик такой преданный и милый, что хозяйка его ни на что не променяет. Да, Стеша часто ловит на себе взгляды прохожих, но не обращает на это внимания. Она уже привыкла быть особенной, ведь главное в жизни — совсем не лапы, а то, что тебя любят и ценят.

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