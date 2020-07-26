Наполеоновские планы: 12-летняя школьница зарабатывает, продавая свои торты в «Инстаграме»

Даша Пестова начала готовить еще в детском саду. Кулинарные упражнения так затянули девочку, что она до сих пор не может остановиться. Страсть к ванили и крему сибирячка впитала с молоком матери. В буквальном смысле.

— Когда я забеременела Дашей, начала заниматься изготовлением тортов и их украшением. Тогда эта индустрия была еще не так развита, поэтому я многое заказывала на иностранных сайтах, изучала их. Потом родилась Даша. Я ночами и в перерывах между кормлениями пекла торты и продавала их, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки-кулинара Ирина Пестова.

Девочка готовит торты с 7 лет. Фото: предоставлено героем публикации.

МЕДОВЫЙ СЮРПРИЗ ПРЕПОДНЕСЛА В 7 ЛЕТ

Свой первый «Медовик» школьница испекла еще в 7 лет, сделав сюрприз маме, вернувшейся из командировки. Семья оценила старания девочки и поддержала сладкое увлечение. Вскоре у Даши появилось свое рабочее место на кухне и отдельная полка в холодильнике.

Во время пандемии коронавируса Даша стала стряпать чаще. Тогда же появились первые заказчики, а мама помогает с доставкой. Вот уже три месяца девочка колдует на кухне и зарабатывает деньги, которые тут же пускает в оборот: закупает инвентарь и продукты. Технологию и рецепты подсматривает в интернете, но дальше планирует постигать искусство на мастер-классах.

Даша любит проводить время на кухне. Фото: предоставлено героем публикации.

— Мама придумала создать аккаунт в «Инстаграме» и отвезти мой торт на пробу кондитеру Галине Печениной, — поделилась с КП-Новосибирск Даша. — Галина написала про меня на своей страничке, и появились желающие попробовать мои изделия.

На приготовление одного торта школьница тратит 4 — 5 часов. Девочка сама следит за процессом и легко может обходиться без взрослых. Даша давно освоила классику — «Медовики» и «Наполеоны». А теперь у нее наполеоновские планы — изучить побольше новых рецептов и открыть кондитерскую.

Чаще всего заказывают «Медовик» и «Наполеон». Фото: предоставлено героем публикации

— Сейчас я отрабатываю новые десерты. Планирую делать еще безе и ириски. А вообще мечтаю о собственной кондитерской с большими окнами в пол и вкусными завтраками, — рисует планы юная бизнес-леди и верит: — Если ты хочешь зарабатывать много, то будешь, главное — стараться.

Юная кулинарка мечтает стать профессиональным кондитером.

ПОЛУЧИЛА ПРИЗ ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ МОРКОВНОГО ТОРТА

Скоро каникулы закончатся, и любимое дело придется совмещать с уроками. Но это не проблема.

— Готовить буду утром, а учиться — после обеда, — уверяет Дарья. — В школе мои любимые предметы — математика и технология. Я готовила исследовательский проект про морковный торт, и он стал лучшим в школе среди пятых классов, а потом мне дали призовое место на городском конкурсе.

У девочки уже есть первые клиенты. Фото: предоставлено героем публикации.

Даша Пестова увлекается не только стряпней и десертами. Как выяснилось, девочка любит танцевать и несколько лет занималась в «Тодесе», красиво вышивает и самостоятельно учит два иностранных языка.

Такую красоту делает девочка-подросток. Фото: предоставлено героем публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru