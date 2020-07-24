Высоцкого могло и не быть: неизвестные факты из биографии барда

25 июля исполняется ровно 40 лет со дня смерти любимого барда и актера - Владимира Высоцкого: его не стало в 1980 году. Как удалось выяснить корреспондентам КП-Новосибирск, столица Сибири для артиста - не чужой город. Более того, если бы не Новосибирск, то Высоцкого и вовсе могло бы не быть.

ОТЦА РАСПРЕДЕЛИЛИ В СИБИРЬ

Отец Высоцкого - Семен Владимирович - познакомился с Ниной Максимовной, мамой будущего барда, когда учился в техникуме связи в Москве. Они поженились, а в ноябре 1936 года Семена Владимировича по распределению направили в Новосибирск.

- Он работал техником-связистом на междугородней телефонной станции, Нина Максимовна приехала в Сибирь вместе с ним, - рассказал КП-Новосибирск писатель Сергей Бочаров, он по крупицам собирает факты биографии Высоцкого, связанные с Новосибирском. - Жили они на улице Томской, теперь это улица Салтыкова-Щедрина.

Владимир Высоцкий с отцом Семеном Владимировичем в немецком городе Эберсвальде в возрасте 10 лет. 1948 год. Фото: Государственный музей Владимира Высоцкого.

Нина Максимовна к тому времени уже окончила курсы переводчиков с немецкого языка, но на работу в Новосибирске не устроилась. И мама будущего артиста решила одна вернуться в Москву.

- Почему так вышло? Семена Владимировича должны были отозвать из Новосибирска обратно в Москву. Но все затянулось - были постоянные командировки, в то время как раз прокладывали высокочастотную телефонную связь, - объясняет Сергей Бочаров.

«БУДЕТ РЕБЕНОК, ЧТО ДЕЛАТЬ?»

О том, что беременна, Нина Максимовна узнала в Москве. И не сразу решилась оставить ребенка: написала мужу в Новосибирск письмо.

- Она написала: «У нас будет ребенок, что делать?» Семен Владимирович вместе с друзьями в этот день пошел в ресторан «Централь» (на месте нынешнего краеведческого музея. - Прим. авт.), выпили они грамм по 300, и Семен Владимирович принял решение. Наутро послал телеграмму: «Рожай, о ребенке буду заботиться в любом случае», - продолжает Сергей Бочаров. - Так в Новосибирске и было принято решение о рождении Владимира Высоцкого.

Есть и одно мистическое совпадение, связанное с Сибирью: 25 июля 1937 года приказом начальника управления связи Семен Высоцкий отбыл в Москву к беременной жене. А 43 года спустя в этот же день Владимира Семеновича не стало.

Владимир Высоцкий в трехлетнем возрасте накануне эвакуации. Москва, 1941 год. Фото: Государственный музей Владимира Высоцкого.

ЗВОНОК В МУЗЕЙ

«А мы и не знали!»

Мы попытались отыскать ту самую телеграмму, в которой Семен Владимирович попросил Нину Максимовну рожать, и обратились в Государственный музей Владимира Высоцкого - его директором является сын барда Никита Высоцкий.

- А мы и не знали об этом, - удивилась Людмила Лапунова, заместитель директора музея. - Надо проверить этот факт!

Через два часа мы созвонились снова.

- Да, действительно был такой факт, его Семен Владимирович упоминал, - подтвердила Людмила Петровна. - Однако той самой телеграммы, увы, уже нет. Шел 1937 год… Такие вещи, к сожалению, не сохранились.

КСТАТИ

Высоцкий всех запутал

Многие поклонники считали, что Владимир Семенович жил в Новосибирске. А виной всему спектакль «Антимиры», в котором Высоцкий играл. Во время постановки звучит «Ода сплетникам», в которой есть фраза:

- Я жил тогда в Новосибирске в блистанье сплетен о тебе.

Многие приняли это за чистую монету, вот только не учли одно обстоятельство.

- Стихи для этой пьесы писал Андрей Вознесенкий, а не Высоцкий, - говорит Сергей Бочаров. - Владимир Семенович просто их читал.

На самом же деле Владимир Высоцкий был в Сибири в августе 1968 года, об этом КП-Новосибирск рассказал сын художника Николая Грицюка.

- Владимир Семенович приезжал в Новосибирск после съемок в фильме «Хозяин тайги». И был в мастерской моего папы, - утверждает Анатолий. - Я сам тогда маленький еще был, ничего не помню. Знаю только, что папа подарил ему картину, а Владимир Семенович написал стихотворение и посвятил его моему отцу.

Вот те самые строки.

Мне… не… стрелю и акыну

Многим в пику, в назиданье,

Подарили вы картину

Без числа и без названья.

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