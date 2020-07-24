Платить нельзя откладывать. Где поставить запятую?

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В далекие годы энергию измеряли в лошадиных силах. В настоящее время измерение потребляемой мощности ведется в ваттах. 1 кВт = 1,3596 лошадиной силы. Одна лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, то есть как мощность, которая требуется, чтобы равномерно вертикально поднимать груз массой 75 килограммов со скоростью 1 метр в секунду.

Советский человек в 1987 году в месяц потреблял около 21 кВт·ч. В целом потребление населения составляло всего 3,5% от произведенной электроэнергии в стране. Оно было настолько маленьким, что до 2005 года потребление населения не выделяли отдельной строкой, а включали в графу потерь в электросетях.*

Сегодня электроэнергию потребляют на порядок больше, и с каждым годом потребление только растет.

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* По данным, приведенным в статье «Уровень потребления электричества в 1987 и 2017 годах»

На сегодняшний день в доме у каждого из нас много приборов и гаджетов, которые питаются электричеством. И стоит все это в месяц не дороже нескольких чашек кофе в любимой кофейне.

На заметку

Воспринимая свет как само собой разумеющееся, стать должником очень легко. Можно забыть заплатить за него один месяц, другой, третий и накопить уже серьезный долг. А далее - штрафы, арестованные счета, испорченная кредитная история, невозможность отдыхать за границей, лишение водительских прав и другие неприятные санкции, применяемые к должникам.

Быть должником вдвойне невыгодно. Помимо оплаты долга за электроэнергию придется возместить и судебные издержки. Советуем также помнить, что снятие ограничений совсем не быстрая процедура, и ваши планы могут быть испорчены на долгий срок.

Сегодня в сложившейся непростой ситуации коронавирусной эпидемии компания «Новосибирскэнергосбыт» не производит начисление пеней и отключение электроэнергии. Однако после снятия моратория может оказаться, что неоплаченные суммы будут неподъемными для семейного бюджета и станут серьезной проблемой для клиента.

Возьмите за привычку оплачивать электроэнергию сразу, когда передаете показания счетчика в период с 23-го по 26-е число. Для передачи показаний и оплаты электроэнергии лучше всего использовать онлайн-сервисы компании «Новосибирскэнергосбыт»: мобильное приложение «Платосфера», личный кабинет, сайт новосибирскэнергосбыт.рф. Благодаря этим сервисам оплата осуществляется без комиссии, а данные о показаниях прибора учета моментально поступают в компанию.

Чтобы за повседневными заботами не забывать о своевременной оплате, можно подключить услугу «Автоплатеж» в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыт.рф. В удобный для вас день плата будет производиться автоматически. Лимит списания суммы вы устанавливаете самостоятельно.

АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует клиентам во избежание неприятных последствий оплачивать счета вовремя.