Партию «Новые люди» поддержал 96-летний долгожитель и еще десятки тысяч новосибирцев

Российский бизнесмен Алексей Нечаев, основавший партию «Новые люди», лично приехал в Избирком Новосибирской области. Он взял на себя почетную миссию – сдать подписи тех, кто поддержал новое политическое объединение.

- Мы собрали 50 тысяч подписей в Новосибирской области. Благодарю всех, кто нас поддержал. Это отличный результат. Он говорит о том, что в Новосибирске давно сформировался запрос на обновление власти, - с улыбкой объявил основатель «Новый людей», выйдя навстречу к журналистам. - Это – здорово! Это - поддержка новосибирцев. Это радостно, и ответственно. Люди самых разных возрастов подписались. Средний возраст – 30-35 лет. Начиная с 18, а самый старший который сдал подпись, ему - 96 лет.

Теперь, отметил Нечаев, важно, чтобы подписи благополучно прошли проверку. В случае успеха, партия намерена побороться за мандаты в большинстве округов области и города. В одном только Горсовете «Новые люди» готовы занять места на 80% округов.

Несмотря на поддержку партии, подписи собирали сами кандидаты. А вот с агитацией, которую организовал штаб «Новых людей», даже произошел конфуз: неизвестные украли куб с логотипом партии. Это произошло на улице Николаева в самый разгар сбора подписей. Активисты обратились в полицию, сейчас проводится доследственная проверка. Ну, а собрать необходимый объем поддержки это, как мы видим, не помешало.

Алексей Нечаев отметил, что новосибирский кандидаты выполнили подписной план быстро. К слову, и на призывы примкнуть к партии, когда об этом шла речь, они откликались без промедления.

- То ли сибиряки - такой народ, то ли такое соотношений партий. В других регионах, когда наши активисты что-то рассказывают человеку, он говорит: «мне интересно, я через две недели перезвоню». А в Новосибирске все: «пошли, давай сейчас», или «давай завтра». Другие совсем скорости, - похвалил новосибирцев Нечаев.

Алексей Нечаев отметил, что новосибирцы быстро принимают решение, в отличие от жителей других регионов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отвечая на вопросы, он объяснил, что подразумевает название партии. Ее идеологию он противопоставил идеям «старых» партий.

- В «девяностые» мы все боялись, что страна развалится. В «нулевых» мы с этим страхом справились. Куда денется Новосибирск? Никуда. Куда денутся Дальний Восток, или Калининград, или Кавказ? Никуда. Сегодня старые партии, или старые люди переживают за проблемы «девяностых», - рассудил основатель «Новых людей». - Сейчас - время развития, время новых побед. Старые дела давайте оставим в стороне. Наша партия – это новый класс, образованные люди; люди, сделавшие себя сами; люди тех профессий, которых не было в СССР. Люди, которые не хотят жить на бабушкину пенсию. Новые люди – люди, которые хотят строить новую страну, новую Россию. И не важно, сколько им лет.

Среди задач партии, которые называет основатель – реформа судов и приоритет присяжным, правоохрана, безопасность. А в числе главных задач – кардинальные перемены в образовании.

- Многие сидели на карантине весной, увидели качество дистанта. Правительство вкладывает в дистанционное образование миллиарды рублей. Мы дистант этот посмотрели. Но это что – современный уровень? Стыдно, - раскритиковал Алексей Нечаев современную школу, которую хочет принципиально изменить (материал об этом скоро выйдет на KP.RU – примечание автора).

А еще опытный бизнесмен и начинающий политик пообещал, что партия пришла в Россию не только на предстоящие выборы, а навсегда.