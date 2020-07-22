Деятельность АО «РЭС» по технологическому присоединению оказала положительное влияние на состояние инвестклимата Новосибирской области

В 2020 году Новосибирской области, единственной из всего Сибирского федерального округа, удалось удержать позиции в первой двадцатке, сохранив 19-ю строчку рейтинга, занимаемую в течение последних трех лет.

Одним из значимых показателей, оказывающих непосредственное влияние на состояние инвестклимата в регионе и, соответственно, позицию в рейтинге, является эффективность процедур по подключению электроэнергии.

Со стороны системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети» - ведется постоянная работа по повышению доступности и сокращению сроков получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям.

За 2019 год энергетикам удалось достичь высокого уровня по целому ряду показателей, не только существенно нарастив резерв свободной мощности и увеличив число открытых для подключения центров питания, но и сократив сроки оформления договоров и упростив получение необходимой информации.

Такие результаты были обеспечены как реализацией комплекса технических мероприятий, в том числе выполнением работ по увеличению трансформаторной мощности на нескольких высоковольтных подстанциях в рамках инвестиционной программы АО «РЭС», так и внедрением широкого спектра дистанционных способов обслуживания клиентов по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Положительная динамика по основным направлениям наблюдается и в текущем году. За первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года срок подготовки договоров сокращен на треть, а число электронных заявок, поступивших в электронном сервисе «Личный кабинет», выросло в 2,3 раза. Особое внимание в компании уделяют вопросу обеспечения электроснабжения инвестиционных проектов на территории Новосибирской области. Мероприятия по строительству электросетевой инфраструктуры разрабатываются в тесном взаимодействии с органами власти и позволяют синхронизировать их с реализацией приоритетных проектов развития области.

Учитывая высокую значимость подключения к энергоресурсам для социально-экономического развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, в АО «РЭС» продолжат реализацию целенаправленной политики повышения эффективности процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

Подробнее на сайте правительства Новосибирской области.