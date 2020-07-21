Новосибирский государственный аграрный университет: cейчас самое время

В начале было…

Открывший свои двери в 1936 году тогда еще сельскохозяйственный институт уже 85 лет готовит высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и смежных отраслей. Миссия университета - подготовка интеллектуально и духовно развитых творческих личностей с активной гражданско-патриотической позицией, приумножающих традиции университета в развитии потенциала аграрной науки, а также поиск баланса между спросом и предложением кадров на рынке труда и ответ на вызовы времени.

Аграрный: был, есть, будет

В течение последних лет агропромышленный комплекс и компетенция специалистов - важнейшая часть экономики России. АПК обеспечивает общество жизненно важной продукцией, здесь сосредоточен огромный экономический потенциал. Поэтому сельскохозяйственное образование сегодня - это надежный фундамент будущего, гарантия стабильной, достойной и высокооплачиваемой работы.

Будущее за специалистами АПК

- По поводу аграрного вуза, как и работы на предприятии агропромышленного комплекса, довольно много стереотипов, но все меняется: использование современной техники, новых технологий, применение геоинформационных систем, дронов, роботов - все это улучшает работу на предприятиях сельского хозяйства. Состояние рынка труда во многом зависит от экономического роста и государственной политики занятости, в связи с этим мы меняем систему аграрного образования, открываем новые направления подготовки, отвечающие на вызовы современности, следим за развивающимися в сельском хозяйстве новыми технологиями и стараемся внедрять их в образовательный процесс. Уверен, что мы сможем совершить революцию в подготовке кадров для аграрного сектора и навсегда попрощаться с предрассудками, - подчеркивает ректор университета профессор Евгений Владимирович Рудой.

Студенты-победители

Выпускники и студенты университета раскрывают свой потенциал, пополняя копилку побед достижениями в спорте, международной, научной, волонтерской и творческой деятельности. Так, например, вузовский бизнес-инкубатор реализует проектное обучение, открывая студентам двери в ведущие бизнес-корпорации агропромышленного комплекса области, региона и страны в целом. Молодые ученые НГАУ становятся лауреатами премий Российского научного фонда и Президента РФ.

Студенческие отряды аграрного университета в числе лучших в России, а экоклуб «TheЛёнка» уже вошел в десятку лучших среди высших учебных заведений ассоциации «Зеленые вузы России». Творческие студенты-аграрии являются многократными призерами региональных и всероссийских конкурсов.

В марте 2021 года на базе университета откроется пространство коллективной работы «Точка кипения». Это место реализации для студентов, выпускников, технологических предпринимателей, деятелей искусства и др.

Международный аграрный вуз

В структуре аграрного университета 7 факультетов и институтов:

• 23 направления бакалавриата,

• 3 направления специалитета,

• 16 направлений магистратуры,

• 8 направлений аспирантуры.

Студенты проходят международную практику и стажировку в университетах-партнерах разных стран, среди которых Германия, Северная Македония, Япония, Франция, Китай, Польша, Дания, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Южная Корея. Особо отличившихся за время практики студентов после окончания университета приглашают для дальнейшей работы в ведущие международные компании.

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