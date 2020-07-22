2020-07-21T16:24:01+03:00
Общество

Дмитрий АСАНЦЕВ: Проблему длиной 850 метров решим в срок

На капитальный ремонт улицы Оловозаводской привлечены средства из областного бюджета
Михаил ГЛОТОВ
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Дмитрий Асанцев (слева) с коллегами на осмотре ремонтируемого участка. Фото: zsnso.ruДмитрий Асанцев (слева) с коллегами на осмотре ремонтируемого участка. Фото: zsnso.ru
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Многие новосибирцы знают, что дорога до популярных ТЦ «МЕГА» и магазина «Посуда Центр» по улице Мира ровная и благоустроенная. А жители микрорайонов Матрешки, Просторный, Гэсстроевский и всего Северо-Чемского жилмассива добавят, что до перекрестка с улицей Оловозаводской проехать проблематично: выбоины и ямы.

Однако уже к началу осени проблемный участок от перекрестка улиц Оловозаводской и Тюменской до перекрестка улиц Мира и Аникина должен быть отремонтирован. Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак провели выездное совещание на дорожном объекте и вместе с представителями мэрии лично проконтролировали ход работ.

- Северо-Чемской жилмассив очень активно застраивается, появляются и развиваются новые микрорайоны. Соответственно, по этой магистрали проходит все больше транспорта. Год от года поток по улицам Комсомольской и Аникина растет. Это лишь двухполосная артерия, по которой можно ехать в сторону города. Дублером могла бы быть улица Оловозаводская до пересечения с улицей Мира, но она разбита, поэтому тут постоянные пробки. Если зимой здесь еще как-то можно проехать, то летом - почти невозможно. И для жителей Кировского района это серьезная проблема длиной 850 метров. Мы должны решить ее в срок, - ставит задачу Дмитрий Асанцев (фракция «Единая Россия»).

Председатель Совета депутатов города Новосибирска рассказал, что из-за дефицита в городском бюджете денег на исполнение важного наказа не нашлось. Пришлось заново собирать подписи местных жителей, чтобы актуализировать проблему. Для долгожданного ремонта 850 метров дороги Дмитрию Асанцеву и его коллеге из Заксобрания Вениамину Паку удалось привлечь из областного бюджета субвенцию - 75 миллионов рублей. Конкурсные процедуры уже отыграны, стройка идет полным ходом. КамАЗы сгружают щебень, катки разравнивают покрытие, рабочие устанавливают поребрики.

- Будет отремонтирован весь участок до Северо-Чемского жилмассива и обратно, ведь то, что мы видим сейчас, - лишь направление. Хотя формально работы проходят как капремонт, по сути здесь будет новая дорога, появятся парковочные карманы, развороты, светофоры, тротуары, - описал Дмитрий Асанцев.

Согласно паспорту объекта работы здесь начались 25 мая, а закончиться должны 15 сентября. Однако строители надеются управиться раньше срока.

- Поребрики демонтируются, дорожное полотно снимается, ливневка ставится. Укладываем основание и асфальт. Здесь будет по две полосы движения в обе стороны. По срокам идем нормально, сложностей не видим. Планируем сдать объект 9 сентября, - отчитался главный инженер ООО «Магистраль» и начальник участка Агалар Джафаров.

Возможно, вместе с новой дорогой улучшится и доступность общественного транспорта.

- Спасибо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, что услышал нас. Сейчас поднимаем вопрос о маршрутах общественного транспорта, с представителями мэрии обсуждаем ремонт трамвайных путей на улице Оловозаводской, хотя в проекте текущих работ этого нет, - резюмировал Дмитрий Асанцев.

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