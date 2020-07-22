Не упусти шанс начать экономить на оплате электроэнергии

Для того чтобы начать экономить на электроэнергии, первым делом нужно скачать мобильное приложение «Платосфера», где за все услуги ЖКХ можно заплатить без комиссии. В период с 23-го по 26-е число необходимо внести плату за электроэнергию по текущему показанию счетчика и погасить имеющуюся задолженность, используя приложение. Сделав это, вы автоматически станете участником программы лояльности «Энергобонус» и у вас появится возможность получать кешбэк до 8%.

Продолжать участие в программе просто: не забывайте передавать показания счетчика и вносить плату за электроэнергию в «Платосфере» с 23-го по 26-е число каждого месяца.

Первый месяц участия дает 1% от фактически оплаченных киловатт-часов. Процент энергобонусов будет увеличиваться от месяца к месяцу и, достигнув 8%, сохранится в последующие месяцы на этом уровне. Расчет максимально простой: 1 энергобонус = 1 кВт*ч. Так, в июле вы получаете кешбэк 1%, в августе - 2%, а к февралю выйдете на максимальные 8%.

Добросовестным плательщикам, выполняющим все условия программы, накопить максимальный процент и получать ежемесячный кешбэк 8% от платы за электроэнергию будет нетрудно. Но даже если по каким-либо причинам вы прервете участие в программе лояльности, продолжить накопление энергобонусов можно в любое время, стартовав с условий участия первого месяца. Накопленные ранее энергобонусы не сгорают.

После того как участник накопит 100 энергобонусов, их можно списать в счет оплаты электроэнергии или продолжать копить. Вы сможете тратить накопленные энергобонусы, кратные 100 кВт*ч - 100, 200, 300 и так далее. А о том, что их можно потратить, вам напомнит сам «Новосибирскэнергосбыт», отправив напоминание в приложение «Платосфера».

Привычное дело - оплата электроэнергии - может стать отличным способом экономии средств. АО «Новосибирскэнергосбыт» приглашает к участию в программе всех жителей области!