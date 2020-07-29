Парализованная мать-одиночка мечтает о коляске-вездеходе, чтобы искать пропавших детей

Светлана Марасулова живет в небольшом городке Черепаново под Новосибирском. Ей 40 лет, почти всю жизнь она не чувствует ног. Но это не помешало ей стать матерью здорового ребенка и даже помогать другим родителям: тем, у кого пропали дети. Света — инфоорг местного отряда «Лиза Алерт». Ее рабочий инструмент — телефонная трубка. Но женщина мечтает, что вскоре будет участвовать в поисках сама: для этого ей нужна коляска-вездеход, которая стоит почти полмиллиона.

Светлана во время обучения поисковиков. Фото: Василий КОВАЛЬ

ФЛЕР НА СВЯЗИ

Сибирячка прикована к креслу из-за врожденной спинномозговой грыжи. Врачи пытались поставить ребенка на ноги, но сделали еще хуже.

— Ошибка во время операции привела к моей инвалидности. Несмотря на это, я получила среднее специальное образование, могу работать бухгалтером. Была замужем и родила сына, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Сибирячка никогда не жила на одни пособия. Раньше работала в call-центре автомагазина — заказывала запчасти. Потом научилась делать из конфет букеты, которые у местных нарасхват. Но самое главное дело жизни — благотворительное, оно для души. Светлана уже пять лет помогает волонтерам отряда «Лиза Алерт» в поисках людей.

Светлана мечтает сама выезжать на поиски людей. Фото: Василий КОВАЛЬ

— Как-то увидела в социальных сетях объявление, что требуются волонтеры. Предложила свою помощь — готова была клеить ориентировки по Черепаново, — говорит Светлана.

Но поисковики предложили колясочнице более посильный труд — инфооргом. Так Света превратилась в волонтера с позывным Флер. Она общается с родственниками, обзванивает больницы, морги. Светлана признается, что пропускает каждую историю через себя, особенно тяжело даются случаи, когда пропадают дети.

— Сдерживаю себя, чтобы не разреветься вместе с близкими, у которых пропал ребенок. Да и истории, когда муж ушел на работу и не вернулся, тоже эмоционально тяжело даются, — признается Света. — Многие случаи я буду помнить долго. Только рассказать о них в деталях не могу. Волонтеры, как врачи, в строжайшем секрете хранят то, что знают.

Сибирячка в коляске с самого рождения. Фото: Василий КОВАЛЬ

«ВРЕМЕНИ У МЕНЯ МАЛО»

Светлане нравится помогать людям и спасать жизни. Только все равно в душе женщины живет одна маленькая и вполне осуществимая мечта — выезжать на поиски людей вместе с другими волонтерами. Прочесывать лес, болота в поисках тех, кого ждут дома. Желание есть, а возможности нет. Инвалидная коляска волонтера — самая обычная. Она не приспособлена для того, чтобы ездить по непроходимым местам.

— На глаза попался конкурс от компании, которая делает крутые коляски для неходячих. Подумала: «Мне бы такую!» И решила поучаствовать. Нужно было написать, зачем она мне нужна. Я так и рассказала, что хочу выезжать с волонтерами отряда «Лиза Алерт» на поиски людей. Коляска не только облегчит мою жизнь, но и, скорее всего, поможет спасти кого-то, — объясняет Светлана.

Женщине удалось пройти первый тур конкурса, а вот во втором она сошла с дистанции — не набрала нужное количество лайков. Однако организаторы не смогли остаться равнодушными к ее истории и пообещали поощрительный приз — скидку на коляску в размере 100 тысяч рублей. Но для матери-одиночки цена все равно неподъемная.

— Со скидкой мне нужно еще 430 тысяч рублей. Такой суммы у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Времени мало — скидка действует до 31 августа, — добавляет Светлана. — После этого мои шансы осуществить мечту уменьшатся.

На своем примере Света ежедневно показывает, что помогать людям может каждый, главное — желание. У кого-то для этого есть еще и возможности: собственный автомобиль, здоровые ноги, а у Светы главное — сердце. Сейчас она пытается собрать почти полмиллиона рублей с помощью соцсетей. Если вы хотите ей помочь, то переходите по ссылке.

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