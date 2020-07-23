«Хочу вернуть детей!»: героиня скандала с пропитыми президентскими выплатами решила начать новую жизнь

Громкий скандал разразился в Новосибирске в начале лета. Общественники подняли шум: мать пятерых детей пропала после выплаты пособия от государства, бросив ребятишек с сожителем. Опека забрала малышей и расселила их по приютам. Сначала на маму обрушилась волна критики, теперь же женщина заявляет: «Я исправилась, хочу вернуть деток, но у меня не получается». С чем пришлось столкнуться сибирячке на пути исправления — в материале КП-Новосибирск.

Старшему - 6 лет, младшему - всего 2 месяца. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

ОТЕЦ ПОТЕРЯЛСЯ

Многодетная мать Валентина Боженкова* пытается вернуть детей, которых временно забрали в детский приют после скандала с путинскими выплатами. Опека Советского района проверила семью и поняла, что нарушений прав детей нет: дети чистые, еда в квартире есть. Вот только однокомнатная квартира маловата для пятерых малышей, к тому же мама периодически отсутствует. Поэтому сотрудники отдела опеки потребовали улучшить жилищные условия. Прошло почти два месяца. И вот 29-летняя женщина уверяет, что исправилась и сняла новую квартиру.

— Сейчас я занимаюсь документами на старшего ребенка — шестилетнего сына от первого брака. Отец им даже не интересуется, алименты не платит — просто потерялся. Помню, что звали его Рустам. В соцсетях его искала, но не нашла. Может, его и нет в соцсетях, он гражданин другой страны. А остальных четверых детей мне нужно забрать в начале — середине августа, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Боженкова.

Многодетная мать не могла даже устроить детей в детский сад — не было прописки, ведь квартира съемная. В отделе соцзащиты Советского района ей помогли: пообещали прописку и места в детсаду. Валентина мечтает, как вернет детей, днем будет отдавать их в сад, а сама станет подрабатывать — выучилась на маникюрщицу.

Бывший муж уехал к любовнице, забрал детские вещи - и не возвращает. ФОТО: предоставлены героями публикации

ВТОРОЙ ЗАБРАЛ КЛЮЧИ И ПРОПАЛ

Ну а что же другие отцы ребятишек? Очередной муж Валентины решил начать новую жизнь, в которой он — строитель-гастарбайтер — не сидит со своими ребятишками, как усатый нянь. Именно с ним в прошлый раз опека и застала детвору. Сейчас он ушел из семьи.

— Второй муж — Тавалло. Детей забирать не хочет, ему некуда — у него ни родины, ни флага. Мне нужно связаться с ним, я не знаю, куда он вещи перевез. Две недели прошло, так и не выходит на связь. Детям спать негде — нужна кровать двухъярусная и детские коечки. Он еще забрал мебель, телевизор, игрушки. У меня теперь ни вещей, ни денег — последняя тысяча осталась. Все потратила на гостинцы и подарки детям — отвозила им в приют, — говорит Валентина Боженкова.

Социальные службы забирают малышей, так как не смогли найти их мать. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

«ОНА НИКОГО НЕ СЛУШАЕТ»

Валентина Боженкова до сих пор злится на родную тетку Елену за обвинения в загулах и пустой трате путинских выплат. Сейчас даже обратилась к наркологу, чтобы доказать всем свою правоту. Но тетя Валентины сомневается, что многодетная мать исправится.

— По молодости к ней нерусский парень приставал — она его ножом пырнула, попала в колонию для несовершеннолетних. Она никого не слушает — с родной матерью ругается, чуть до драки не доходило. Было такое, что и на три недели потерялась, мы ее найти не могли, — сообщила КП-Новосибирск Елена.

Молодая мать сняла двухкомнатную квартиру и собирается забрать детей в августе. Фото: предоставлены героями публикации.

У НАС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Сейчас с детьми все нормально, они в безопасности, утверждает уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Многодетная мать, скорее всего, вернет их. Но сначала должна сделать все документы: например, свидетельство о рождении на первого ребенка.

— Насильно детей у нее не изымали. По заявлению матери дети временно находятся в семейном центре. Сейчас она оформляет свидетельство о рождении ребенка и долю в доме на Алтае, который приобрела на материнский капитал. Мы еженедельно контролируем ситуацию в этой семье, помогаем оформить документы. Мать обещала привезти мебель в новую квартиру, которую сняла. К концу недели органы опеки должны установить, что еще необходимо для возврата детей, — прокомментировала КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. — Срок заявления матери о нахождении детей в центре — до 3 августа. Надеемся, что к этому времени она все вопросы решит.

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