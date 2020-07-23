«У нас даже секса не было!»: сибирячка отдала альфонсу, прикинувшемуся полицейским, 250 тысяч рублей

Ольге* 45 лет, у нее есть дочь, хорошая работа, вот только личная жизнь никак не клеилась. Больше трех лет назад сибирячка ушла от мужа, но отношения с другими мужчинами не складывались. И вот в октябре 2019 года на горизонте замаячил «принц».

- Он сам мне позвонил, представился Сашей. Сказал, что увидел мое фото в соцсетях, там же нашел и мой номер телефона, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. - Предложил поболтать, я не отказалась.

Новый знакомый стал заливаться соловьем: мол, работает в полиции, причем не рядовым опером, а в УСБ - управлении собственной безопасности, подчиняется только Москве.

- Предложил помочь, если мне что-то понадобится. - Ольга признается, что даже обрадовалась, потому что незадолго до этого к ней в квартиру залезли - вынесли 16 тысяч рублей. И домушников никто не мог найти. - В итоге мы договорились встретиться в этот же день.

«Полицейский» заявился к часу ночи.

- Я попыталась ему объяснить, что уже собираюсь спать, но он спросил: «Тебе же нужна помощь?», - вспоминает первую встречу Ольга. - Я накормила его ужином, а потом он поинтересовался: «Можно я у тебя останусь ночевать? Приставать не буду». Мне кровати не жалко было - разрешила...

Вот только Саша пришел с ночевкой и на следующий вечер, а уходить уже никуда не собирался.

- Никакого секса у нас за все два месяца, что он жил у меня, не было. Саша сказал, что ему недавно операцию какую-то сделали и пока нельзя, - говорит сибирячка.

«ЕМУ ДАЖЕ МОЙ ПАПА ПОВЕРИЛ»

Не прошло и месяца, как новый знакомый стал выпрашивать у Ольги деньги: мол, срочно нужна помощь другу.

- Речь шла о 100 тысячах рублей, и я сначала ему отказала. Но Саша каждый день только об этом и говорил, даже мой папа ему поверил. И я согласилась помочь, ведь деньги у меня были, - поделилась Ольга. - Он вообще так красиво говорил, что все почему-то ему поверили…

В банк ухажер поехал вместе с Ольгой: она сняла деньги и отдала ему в руки.

- В следующий раз он попросил у меня деньги на машину: мол, не хватает денег на покупку. Тогда я ему отдала 80 тысяч, - продолжает Ольга.

В ответ Саша якобы искал воришек, залезших к Ольге в квартиру. И даже однажды похвастался: я их выследил.

- Конечно, никто мне украденные деньги не вернул, - вздыхает Ольга.

Потом из дома Ольги пропала крупная сумма - около 20 тысяч рублей, подозрения пали на нового знакомого.

- Я прямо его спросила: «Брал?». Он отпираться не стал, но заявил, что увез эти деньги на сохранение к матери, пообещал вернуть. До сих пор жду, - возмущается Ольга.

ОБМАНУЛ ЕЩЕ ПЯТЕРЫХ

Саша постепенно наглел - требовал, чтобы ему готовили, стирали, а сам целыми днями играл на компьютере, объясняя это тем, что у него якобы начался отпуск.

- Я поняла, что он меня обманывает, потребовала: «Уходи». А он начал плакать, мол, без меня жить не сможет. Я терпеть не могу эти нюни и сказала ему: «Какой «жить не сможешь»? Ты - взрослый мужик», - описывает диалог Ольга.

Саша в итоге отправился восвояси, а Ольга выяснила в полиции, что у благоверного еще как минимум пять таких же обманутых невест. И зовут его не Саша, а Владимир.

- Заявление писать не стала: сама дура, своими руками деньги отдавала, полицейские просто у виска бы покрутили, - добавляет Ольга. - Да у меня ведь и фото его даже нет: он наотрез отказывался сниматься. Просто надеюсь, что моя история хоть какой-то девушке поможет!

* Имена героев публикации изменены.

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