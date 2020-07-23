«Это веселье на костях»: православные активисты выступили против конкурса по копке могил на скорость

Динамичная музыка, летящие искры, мускулистые мужчины с лопатами… Короткий видеоролик выглядит как тизер к американскому блокбастеру. Но нет - это анонс российского турнира. Он вроде в духе конкурсов «Лучший по профессии», но в очень уж необычной сфере. Состязаться предстоит в похоронном деле. А турнир называется «Могильный беспредел».

- В России конкурс пройдет впервые - за границей его уже проводили. Наш конкурс будет на территории Новосибирского крематория, - подтвердила КП-Новосибирск арт-директор Союза ритуальных агентств «Наследие» Алена Шпак и предупредила, что больше никаких комментариев не даст.

Участникам предстоит вырыть могилы заданного стандарта. Фото: vk.com/nasledieritual

Ну и не надо! Подробности сохранились в интернете: «Могильный беспредел» планировали еще в начале лета, но тогда - в Приморском крае. Копатели готовились сражаться в мастерстве уже вот-вот, но пандемия нарушила эти планы: организаторы решили, что рыть могилы в масках и сторониться соперников, соблюдая социальную дистанцию, неинтересно. Вот и перенесли турнир на май 2021 года. И почему-то - в Новосибирск.

- Компетентному жюри предстоит оценить результаты по нескольким критериям. Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 сантиметров в глубину. Кроме того, будет оцениваться аккуратность проделанной работы. Самое интересное, что измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб, который, по условиям, должен войти с могилу с первого раза, - так организаторы анонсировали правила состязания.

«У нас политика конфиденциальности» - ведущий Радио «Комсомольская правда» дозвонился до организаторов «Могильного беспредела». 00:00 00:00

Мы попытались выяснить, кому достанутся плоды могильных трудов, кто займет конкурсные могилы. Но похоронный арт-директор отказался ответить на эти вопросы. Зато успокоил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

- Эти могилы никому не достанутся. Их будут копать на частной территории, не предназначенной для захоронений, - объяснил он во время прямого эфира Радио «Комсомольская правда».

Наш собеседник сразу оговорился, что власти к этому турниру отношения не имеют.

- Это частная организация, которая вольна устраивать любые конкурсы. Эта сфера - скорбная. Но с этой сферой сталкивается каждый человек, живущий на земле. Естественно, существуют профессиональные сообщества, которые пытаются хоть как-то наряду с ежедневным общением со скорбью разнообразить жизнь коллег, которые трудятся в этом направлении, - высказал Витухин свое мнение.

«Их как быстро выкопают, так быстро и закопают» - сотрудник мэрии Новосибирска прокомментировал конкурс «Могильный беспредел». Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM). 00:00 00:00

А новосибирский православный активист Иван Квасницкий увидел в этом состязании борьбу за рынок и сравнил турнир… с концертами группы «Ленинград».

- Это веселье на костях, пир во время чумы. Это явно не повод для соревнований, - возмутился он. - Мне идея организаторов понятна: отсечь конкурентов, создать движуху и прорекламироваться через шок. Это то же самое, что Шнур голый по сцене бегает. И вынесение такого мероприятия в общество - это аморально.

В Новосибирске пройдет конкурс по копке могил на скорость.

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