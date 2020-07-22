«Задавите их, пожалуйста!»: бывший полицейский устроил соседскую войну с женщиной и детьми на самокатах

Противостояние соседей превратилось в настоящую «горячую точку» в Новосибирске. Оскорбления уже переросли в нецензурную брань, а дискуссии заканчиваются вызовом наряда полиции. Спорят бывший коп, его соседка и местные дети на самокатах. За женщину заступается весь двор, но она вынуждена регулярно давать объяснения участковому. Можно ли помирить соседей — в материале КП-Новосибирск.

Мирный двор на "Горском" стал полем для скандалов.Фото: Никита МАНЬКО

«ОН УГРОЖАЛ ДЕТЯМ, Я ВСТУПИЛАСЬ»

Конфликт двух соседей в Горском жилмассиве превращается в спектакль для местной детворы. В главных ролях — бывший милиционер по прозвищу Дед Мазай и жена чиновника — Тетя Элла. История длится уже второй год: пенсионер в погонах не может терпеть детей на самокатах, которые ездят под окнами и галдят. Кричит школьникам: «Вы нарушаете ПДД», а водителям — «Задави его, пожалуйста» — и грозит очередному мальчугану кулаком. За мальчишек вступается Тетя Элла — учитель музыки и главная воспитательница двора. Женщина говорит, что в очередной раз не выдержала и обозвала инспектора алкоголиком. Поссорились еще сильнее.

— В минувший четверг сосед вышел на балкон и три часа кряду ругал детей, а также меня — материл, кричал: «дешевка». А к утру пятницы разворотил часть клумбы с покрышками. Мы высаживали там цветы вместе с детьми. Ребятам по 10 — 12 лет, на дворе лето — конечно, днем на площадке шумно. Это же дети! А он — сосед — выходит на балкон пьяный, кричит: «По одному вас удавлю, самокаты ваши изничтожу». Конечно, я вступаюсь за детей, — рассказала КП-Новосибирск Эльвира.

Сосед написал заявление из-за вырытого пруда - он якобы небезопасен.Фото: Никита МАНЬКО

От угроз бывший полицейский перешел к заявлениям в полицию — написал на соседку два заявления. В укор поставил самоуправство, что женщина сделала небольшой пруд у дома и клумбы понаставила.

— Мы с детьми как раз чистили этот пруд, а к нам подъезжает полиция. «На вас поступила жалоба, заявление, что вы издеваетесь над детьми». Когда мы сообщаем, что у нас в подъезде наркоманы колятся — никто не приезжает. А здесь появились мигом, — не понимает, в чем виновата тетя Элла.

«Я НЕ АЛКОГОЛИК»

У полицейского в отставке своя правда. Бывший сотрудник ГИБДД уверяет: он следит за безопасностью даже на пенсии. И его крик «Задави его, пожалуйста» был в сердцах, чтобы напомнить детям о правилах ПДД. К самодельном пруду тоже есть вопросы: говорит, пруд никак не огорожен и может привести к трагедии.

— Эльвира постоянно пальцем показывает на мой балкон — «этот алкоголик запретил мне клумбы здесь». Почему она считает, что я алкоголик? Две недели назад я прошел медкомиссию на водительские права, у меня справка есть. Да, я написал заявление в полицию — яму для пруда она вырыла, а на то есть разрешение? Ребенок подбежит к ней, споткнется и упадет! Вот я и позвонил участковому. Второе заявление написал про покрышки на клумбе. Ведь они запрещены на детских площадках и на газонах, отравляют окружающую среду, — рассказал КП-Новосибирск офицер в отставке Николай.

Клумба из покрышек стала поводом для второго заявления в полицию.Фото: Никита МАНЬКО

Свою неожиданную агрессию в четверг мужчина тоже объясняет. Говорит, приехал тогда с похорон тещи, а перед балконом опять гремят самокатами. Дома траур, а с улицы кричат: «Дед Мазай», — вот и прикрикнул на ребят.

— К тому же жена работает в ночную смену, а трюки юных «самокатеров» мешают ей спать, — резюмирует оппонент. — Есть детская площадка, почему дети играют на дороге?

«ГОТОВ ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС»

А что родители? Они на стороне соседки и удивляются, что к ней не раз приезжала полиция. Многих жильцов уже напрягает эта конфликтная история, они негативно отзывались о полицейском.

— Мы все живем в общественном месте и никак не можем игры детей изменить. Нужно тогда покупать дом в деревне. А он угрожает детям. Сейчас мой ребенок гуляет со мной, а когда начнет гулять один — я буду бояться, потому что этот человек неадекватный, — говорит соседка Нина.

Сами дети признаются — им негде кататься, на всем жилмассиве «Горский» нет специальных фигур для трюков на самокатах. И что же теперь делать? Сосед в конце беседы с «Комсомолкой» сдается, говорит, готов сменить гнев на милость.

Пенсионер требует прекратить делать трюки на поребрике- очень громко.Фото: Никита МАНЬКО

— Я проработал в ГАИ и ГИБДД больше 30 лет, имею и награды. Каждый год учил ПДД, а теперь дети со мной спорят, что играть на проезжей части безопасно. У меня единственная просьба — пусть играют на детской площадке, только под моим балконом об поребрик самокатами не бьют и не орут. Это продолжается с девяти утра до десяти вечера. Перестанут они шуметь, и я перестану, — пообещал бывший автоинспектор.

Уважаемые читатели! Как должны вести себя дети и взрослые, чтобы не устраивать скандалов и мирно делить двор? Ответ пишите в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791962" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске бывший полицейский устроил соседскую войну с женщиной и детьми на самокатах.

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