2020-07-22T17:31:10+03:00
Здоровье

«Бабуля, а можно нежнее?»: пенсионерка ради внучек научилась делать депиляцию

В Новосибирске сразу несколько женщин элегантного возраста обучились необычной профессии, теперь они мастерски могут избавлять дам от ненужных волос
Анна ПАШАГИНА
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Пенсионерки учатся научились делать шугаринг и массаж лица. Фото: Алена СОПРУН.Пенсионерки учатся научились делать шугаринг и массаж лица. Фото: Алена СОПРУН.
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Новосибирские пенсионерки врываются в бьюти-сферу. Вместо привычных тяпок и граблей они вооружились кисточками, хайлайтерами, пилочками для ногтей и пошли нести красоту в массы. Сибирячки тренируются рисовать брови на соседях, делают массаж своим напарницам и безжалостно рвут волосы на ногах у своих внучек. Сейчас пенсионерки начали сдавать экзамены. На одном из таких побывал корреспондент КП-Новосибирск.

Людмила Александровна раньше работала воспитателем в детском саду. Фото: Анна ПАШАГИНА

Людмила Александровна раньше работала воспитателем в детском саду. Фото: Анна ПАШАГИНА

УЧЕБА РАДИ ВНУЧЕК

Вместо парт — белые кушетки, а вместо рабочих тетрадок — живые люди. Женщины в медицинской форме бережно проминают спины своих моделей. Сразу видно бабушкину любовь и заботу в этих движениях. Так проходит экзамен в студии стиля «Элегантный возраст», созданной при департаменте по социальной политике мэрии нашего города.

— Мне 69 лет, и я самая старшая в группе, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Наперова, одна из «студенток». — У меня стаж работы 52 года, но не в индустрии красоты. Сначала 20 лет я проработала воспитателем в детском саду, а позже стала учителем-логопедом. В бьюти-сфере я новичок.

Людмила Александровна признается честно: в молодости не красилась, но всегда ухаживала за собой. Объясняет просто: денег на косметику обычно не было.

В группе всего 25 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

В группе всего 25 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Да и какая там раньше косметика-то была? Карандаш для бровей, которые нужно было постоянно подтачивать… Еще застала тушь марки «Ленинград» — она ресницы удлиняла, но смыть ее было невозможно, — вспоминает пенсионерка.

Что же подтолкнуло Людмилу пройти курсы обучения на мастера бьюти-индустрии? Причина простая: любимые внучки, которые начинают подрастать и интересоваться косметикой, уходом за своим лицом, руками. Кто, если не любимая бабушка, поможет девочкам воспитать любовь к красоте и самим себе.

— Да мне и самой было любопытно узнать всю подноготную в этой индустрии. Время ведь не стоит на месте, мы должны идти с ним в ногу. Я еще ведь и «серебряным волонтером» являюсь, поэтому после сдачи экзаменов смогу помогать стать красивыми маломобильным гражданам и инвалидам, — говорит Людмила.

Один из блоков на экзамене - массаж лица. Фото: Анна ПАШАГИНА

Один из блоков на экзамене - массаж лица. Фото: Анна ПАШАГИНА

«САХАР МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, ЛУЧШЕ УЖ ВОСКОМ»

Пенсионерка проходила обучение четыре месяца. За это время научилась делать массаж и обертывания тела, пилинг лица, маникюр с педикюром, красить брови и ресницы и даже делать депиляцию сахаром!

— Моей моделью на шугаринге была старшая внучка. Я ей волосы на ногах убирала. Скажу по секрету, работать с сахаром мне не понравилось. Все к рукам постоянно прилипало. Воском немного проще как-то… Сегодня на экзамене тоже внучка была моделью, — говорит Людмила. — Мы сегодня сдавали экзамен по депиляции, потом уход за лицом, а последний этап — SPA-уход за телом.

Студентки сдавали экзамен по spa-уходу за телом. Фото: Анна ПАШАГИНА

Студентки сдавали экзамен по spa-уходу за телом. Фото: Анна ПАШАГИНА

Теперь Людмила Александровна может считать себя продвинутой бабулей. Знает, что такое хайлайтер, праймер, спонжик и сможет научить любого человека пользоваться этими штучками.

— Было несложно объяснять пожилым людям новые понятия. Они все впитывали как губки. Для них это был словно новый этап в жизни. Многие делают это для себя, своих родных, — объяснила Алена Супрун, главный эксперт демонстрационного экзамена.

Впереди у Людмилы Александровны и еще у 25 бабушек три дня экзаменов. Им предстоит продемонстрировать, как они научились делать маникюр, дневной и вечерний макияж. Теперь бабули смогут запросто собрать внучек на школьную дискотеку или на первое свидание.

Массаж - одна из главных частей процедуры. Фото: Анна ПАШАГИНА

Массаж - одна из главных частей процедуры. Фото: Анна ПАШАГИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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