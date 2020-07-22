2020-07-22T07:59:27+03:00
Общество

Православные праздники

Сборник видеороликов посвященных трем из двенадцати самых больших праздников Русской православной церкви
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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День рождения Христа - традиции великого праздника

День рождения Христа - традиции великого праздника.

Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение

Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение.

Преображение Господне или Яблочный спас: день покаяния и изменения

Преображение Господне или Яблочный спас: день покаяния и изменения.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»

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