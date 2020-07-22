Православные праздники
Сборник видеороликов посвященных трем из двенадцати самых больших праздников Русской православной церкви
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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День рождения Христа - традиции великого праздника
День рождения Христа - традиции великого праздника.
Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение
Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение.
Преображение Господне или Яблочный спас: день покаяния и изменения
Преображение Господне или Яблочный спас: день покаяния и изменения.
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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»
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