Причина аварийных отключений электроснабжения - бездумная вырубка леса

Несанкционированные действия, проводимые в охранных зонах кабельных и воздушных линий электропередачи, - одна из самых актуальных проблем электросетевых компаний. Порыв либо механические повреждения ЛЭП приводят к массовым аварийным отключениям потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. Кроме того, создается реальная угроза жизни и здоровью людей, осуществляющих несанкционированные работы.

К сожалению, с началом летнего сезона, который становится самой горячей порой для энергетиков, количество отключений электроснабжения по вине производителей работ продолжает увеличиваться. В течение первого летнего месяца 2020 года уже произошел целый ряд аварийных отключений по вине незадачливых рубщиков леса.

6 июня 2020 года в Тогучинском районе Новосибирской области произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ Ояш-Моховая. В результате срабатывания средств релейной защиты и электроавтоматики потребители не заметили данного отключения, тем не менее на место для осмотра повреждения выехали специалисты Высоковольтного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». При осмотре они обнаружили место несанкционированной валки деревьев в охранной зоне ЛЭП, а также повредившую провода березу.

18 июня в Ордынском районе Новосибирской области почти 2 часа находились без электроснабжения 4 населенных пункта с населением 1500 человек. Причиной аварийного отключения воздушной линии 10 кВ оказалось спиленное неустановленными лицами дерево, упавшее на провода.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Только в течение июня сразу несколько аварийных отключений было зафиксировано в Новосибирском районе, самом быстро и активно развивающемся в плане пригородной застройки, ведь здесь в изобилии расположены дачные и садоводческие общества. Так, 20 июня в результате падения на провода спиленного дерева лесорубы-нарушители оставили без электроснабжения более 1200 человек в 7 населенных пунктах, в том числе 3 социально значимых объекта. А уже 28 июня более двух часов специалисты Новосибирского РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» устраняли последствия очередных незаконных вырубок в охранной зоне воздушной линии напряжением 10 кВ, на этот раз упавшее дерево оборвало провода воздушной линии, оставив без электричества 12 населенных пунктов и 3 объекта системы жизнеобеспечения.

Учитывая, что летний период и строительный сезон в самом разгаре, АО «РЭС» призывает помнить, что виновники подобных нарушений и последующих аварийных ситуаций обязательно понесут наказание. Во всех вышеописанных случаях виновные устанавливаются, поданы заявления в органы внутренних дел. Организациям или лицам, осуществлявшим несогласованные работы в охранных зонах, будет предъявлено требование о возмещении затрат на ремонт поврежденных объектов электросетевого хозяйства.

Также необходимо помнить, что законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность за действия лиц, виновных в повреждении, разрушении или приведении объектов электроэнергетики в негодное для эксплуатации состояние. Такие действия могут повлечь за собой наложение штрафа или лишение свободы сроком до 7 лет (в случаях совершения указанных деяний из корыстных или хулиганских побуждений).

АО «РЭС» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 и обращения за получением согласования осуществления действий в пределах охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи. Для получения решения о согласовании заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в АО «РЭС».