«Газпром» привел в Горный газ

17 июля в рабочий поселок Горный Тогучинского района Новосибирской области пришел долгожданный газ. В торжественном запуске газораспределительной сети участвовали генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, районный глава Сергей Пыхтин, глава поселка Виктор Масалов, депутаты регионального парламента и местные жители.

Газификация Горного стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор - ООО «Газпром межрегионгаз». Межпоселковые сети от газораспределительной станции «Заря» позволили провести голубое топливо и в соседние села Буготак и Льниха.

Андрей Травников поблагодарил «Газпром» за реализацию важного проекта.Фото: Михаил ГЛОТОВ

Как уточнили в «Газпром газораспределение Томск», протяженность распределительного газопровода в самом Горном составляет около 30 километров, в поселке установлено 6 пунктов редуцирования газа. Таким образом, созданы условия для газификации 900 домовладений, 16 котельных, социальных объектов и производственных предприятий, в том числе и площадки ТОСЭР «Горный». Сейчас здесь строятся две блочно-модульные газовые котельные для отопления 44 многоквартирных домов, двух школ, детских садов, больницы, спорткомплекса, пожарной части, дома культуры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь отметил, что Горный является территорией опережающего социально-экономического развития, поэтому газификация сделала поселок еще более привлекательной площадкой для инвесторов. Он напомнил, что дорожная карта совместного проекта Новосибирской области и ПАО «Газпром» была подписана на Петербургском международном газовом форуме в 2018 году.

Андрей Травников поблагодарил партнеров за успешную реализацию очередного этапа газификации, добавив, что впереди у правительства региона, местных властей и газовиков очень серьезный фронт работ по переводу котельных на газ и подключению домовладений.

Газ запустил глава посёлка Горный Виктор Масал.Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Для удобства потребителей в поселке Горный создано производственное подразделение ООО «Газпром газораспределение Томск», куда жители могут обратиться с заявкой на техприсоединение. Более 65 собственников уже инициировали процесс газификации. С сегодняшнего дня специалисты приступают к подаче газа в дома первых 13 домовладений поселка, - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк.

- Раньше растапливали дровами, углем. Сажа, копоть, заготовка дров - все это было неудобно. Написали заявление на газ, взяли котел, прошли инструктаж по технике безопасности - и вот газ у нас. Мы очень счастливы, а соседи теперь наперебой расспрашивают, как провести газ к себе домой, - рассказала хозяйка первого газифицированного дома в поселке Горный Оксана Фаргер.

СПРАВКА «КП»

Горновское подразделение филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области находится по адресу: ул. Планетная, 4, тел. (383) 402-97-14. Также по всем вопросам можно обращаться в Клиентский центр по адресу: Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, тел. (383) 373-42-94.

Информация о порядке подключения размещена на сайте gazpromgr.tomsk.ru. Там же можно подать онлайн-заявку на подключение.