«Ее люблю, а тебе буду сниться в страшных снах»: контрактник погиб на глазах своей невесты и бывшей девушки

Личная жизнь 22-летнего новосибирского контрактника Дениса* была яркой. В 2019 году парень попал в армию: сначала как срочник служил под Ижевском, потом остался в части по контракту. Развелся с женой, которая была беременна, во время службы у него родился сын. Вскоре парень закрутил романы с двумя молоденькими девушками: сначала с 18-летней Кирой*, а потом - с ее подружкой, 16-летней Валей*. И погиб парень, пытаясь «отвязаться» от бывшей. КП-Новосибирск разбиралась в подробностях трагедии.

С женой Денис развелся. Фото: личный архив.

«ОН МНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАЛ!»

- Мы с Денисом случайно познакомились на улице: как раз вместе с Кирой тогда гуляли. Он сам к нам подошел, предложил пообщаться, - рассказала КП-Новосибирск Валя. - Денис потом признался, что я ему сразу понравилась, но у меня был парень. Тогда он начал встречаться с Кирой.

Отношения продлились всего две недели: как только Денис узнал, что Валя рассталась со своим парнем, он ушел от Киры.

У Дениса остался маленький сын. Фото: личный архив.

- На шестой день после того, как мы начали встречаться, он сделал мне предложение. Кольцо не подарил, но пришел к моей маме и сказал, что, как только мне исполнится 18 лет, мы поженимся, - уверяет Валя. - Мы с ним мечтали о семье!

Вот только вместе они были тоже всего две недели: парень погиб, и в трагедии невеста винит его бывшую девушку, свою подругу. Говорит, Кира была уверена, что сможет вернуть бывшего, угрожала сопернице.

- Она проходу не давала: подкарауливала меня на улице, угрожала избить, - жалуется Валя. - Я Денису об этом рассказывала: он ей звонил, пытался поговорить. Но без толку…

Денис сделал Вале предложение. Фото: личный архив.

ИСКАЛИ ЕГО ВМЕСТЕ

12 июля, за несколько часов до гибели Дениса, Кира писала ему в соцсетях.

- Я видел эту переписку. Она спросила: «Где ты?» Он ответил: «Я с Валей». Она потом написала: «Я хочу с тобой попрощаться». Денис ей на это ничего не ответил, - говорит Константин, друг погибшего военного.

Что происходило дальше, известно только со слов девушек. Они обе искали встречи с военным и в итоге нашли его в гостях у друга. Оттуда проводили до полигона, попутно споря, кто с ним будет встречаться.

Кира не смогла смириться с тем, что Денис ее бросил. Фото: соцсети.

«ТЫ НЕ МУЖИК»

- Он не пошел через КПП, а пролез через дыру в заборе. Мы тоже. И шли за ним. Он подошел к небольшому лесу на полигоне и полез на дерево. Они с Кирой снова стали ругаться. Денис кричал мне: «Тебя я люблю», - описывает Валя. - А потом обращался к Кире: «Тебе я буду сниться в страшных снах». Я плакала, просила его слезть с дерева. Кира съязвила: «Ты не мужик».

Буквально через считанные секунды Денис оступился, сук под ним обломился, и парень погиб. Вале и Кире делить уже было некого - они вызвали полицию и позвонили сослуживцам Дениса.

То самое место, где погиб военный.

«ДЕВУШКИ МОГЛИ С НИМ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ»

На похоронах в Чике, откуда Денис родом, ни Вали, ни Киры не было. Друзья военного, которые услышали эту историю от Вали по телефону, рассказу не поверили.

- Я Дениса с детства знаю: он детдомовским был, рос в приемной семье. Мы с ним как братья были, он мою маму тоже мамой называл, - вздыхает Константин, друг погибшего парня. - И у меня к версии девушек много вопросов. Например, что это за дыра в заборе? И где были военные, которые должны охранять полигон? Как вообще на территорию охраняемого объекта могли проникнуть девушки? Все очень странно…

Есть и еще один момент, который очень смутил парня.

Близкие Дениса не верят в версию девушки. Фото: личный архив.

- Мы специально попросили сфотографировать то самое дерево, с которого упал Денис. И я так и не могу понять, что там был за сук, который сначала выдерживал вес парня, а потом обломился, - недоумевает Константин.

Была и другая странность.

- Когда отдали тело Дениса, его лицо было закрыто. Но если все произошло так, как рассказывают девушки, лицо не должно было пострадать, - считает Константин. - Наша версия: девушки могли с ним что-то сделать…

Так это или нет, предстоит разобраться военной прокуратуре, которая проводит проверку. КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

* Имена героев публикации изменены.

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