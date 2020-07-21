«Папа без меня умрет!»: тренер по дзюдо «украл» у своей супруги-гадалки ребенка и не отдает

Надежда и Олег развелись два года назад. С тех пор и началась война за то, с кем будут жить дети. По словам сибиряка, бывшая супруга не следит за ними, постоянно тусуется, выпивает, нигде толком не работает, доход приносят лишь расклады на картах Таро да астропрогнозы. Да и сама дочка не сильно рвется в материнские объятия. Надежда утверждает обратное: бывший супруг поднимал на нее руку, а сейчас настраивает дочь против матери. Суд тоже на стороне женщины. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Надя два года сама воспитывает двоих детей. Фото: личный архив героя.

ЛЮБИМАЯ ПРИНЦЕССА

Надежда и Олег познакомились в 2005 году. Сибирячка отдыхала с подружками в кафе, а парень не смог пройти мимо фигуристой блондинки. Наде Олег тоже запал в душу, так и стали общаться.

— Олег сделал мне предложение через два года после знакомства. Я открыла свой небольшой магазин одежды, а он работал тренером по дзюдо. Через несколько лет у нас родился старший сын Тимофей*, а потом на свет появилась младшая Алина*. Она родилась недоношенной, всего 800 граммов. Пока я лежала в реанимации, Олегу первому ее показали — тогда, наверное, он к ней и привязался, боялся, что с ней что-то случится, — поделилась с КП-Новосибирск Надежда.

Алина и Тимофей всегда были не разлей вода. Фото: личный архив героя.

Ребенка выходили. Любящий отец дочку баловал и никогда не скрывал особого отношения к ней.

— Не мог ей отказать ни в чем. Он в прямом смысле заваливал ее подарками, как принцессу. Этот момент сыграл очень большую роль в жизни дочери. Теперь Алина думает, что папа может дать ей все, а я — нет, — рассуждает сибирячка.

Черная полоса в семейной жизни началась с несчастного случая. Родители с детьми поехали в Горный Алтай, где Тимофей получил тяжелую травму. Из-за нее он оказался в инвалидной коляске.

— Это было несколько лет назад на зимних праздниках. Тимофей катался на горке на плюшках и разбился. У него была тяжелая черепно-мозговая травма, сын два месяца пролежал в коме, — вспоминает Надежда.

Надя не видела Алину больше полугода. Фото: личный архив героя.

«ЗАБРАЛ РЕБЕНКА И КОМПЬЮТЕР, БИЛ МЕНЯ!»

В жизни семьи начался непростой период. Надя говорит, что стала больше заниматься старшим сыном — постоянные реабилитации, врачи, больницы… Каждый день был похож на предыдущий. Магазин пришлось закрыть, муж стал единственным кормильцем в семье.

— Я поняла, что устала от этого брака. Скажем, что не сошлись характерами. Да, мы прожили вместе 12 лет, но наши отношения уже изжили себя. Я благодарна ему за все, но дальше жить с Олегом было невозможно, — говорит Надя. — Мы два года в разводе.

По словам сибирячки, первое время супруг пытался вернуть ее. Пенсионные выплаты на сына были оформлены на него, но он отдавал их Надежде. Алименты тоже платил своевременно. Помогал бывшей жене оплачивать коммунальные услуги.

— Около года назад он перестал отдавать мне деньги сына, перестал платить алименты, отношения испортились. Стала замечать, что после того, как он забирает Алину, она возвращается домой сама не своя, — описывает Надя.

Надежда говорит, что дочка стала ей хамить. Женщина считает, что это влияние отца.

Олег хочет забрать Тимофея себе. Фото: личный архив героя.

— Он начал внушать ребенку, что мама всегда должна быть рядом и не имеет права даже в магазин выходить, — жалуется Надежда. — Еще он приехал в нашу квартиру и вывез вещи — компьютер, телевизор. В следующий приезд мы с ним поругались, и он вообще ударил меня! Я даже в полицию обратилась, скоро по этому делу будет суд. И в тот сложный момент Алина встала на сторону отца, ушла тогда с ним. Спрашиваю у нее: «Почему ты оставила меня?» Она отвечает: «Если я уйду от папы, он без меня умрет!»

Силой забирать дочь у бывшего Надежда не стала. Говорит, пошла цивилизованным путем — подала в суд иск на определение места жительства детей.

— У Олега будто крышу сорвало. Начал меня оговаривать: я и пьяница, и гулящая, и бездельница. В опеку об этом написал. Ко мне пришли с проверкой, но нарушений не нашли, — продолжает Надежда. — На первом суде Алина сказала, что хочет жить и с мамой, и с папой. На психолого-педагогической экспертизе — тоже.

Надежда безумно скучает по дочери. Фото: личный архив героя.

«С ПАПОЙ ХОРОШО, А У МАМЫ ДОМА БАРДАК»

Суд встал на сторону мамы. Дети должны остаться с ней. Но дочку Надежда так и не увидела. Решение суда пока не вступило в законную силу, Олег решил его обжаловать и продолжать борьбу.

— Я устала и морально вымотана. Просто верните мне любимую дочь, — со слезами в голосе просит мать.

А вот дочка к маме уже не хочет категорически.

— Мне с папой чудесно живется, — признается восьмилетняя Алина, не смущаясь разговора с корреспондентом КП-Новосибирск. — К маме я бы не хотела возвращаться, с ней неуютно. Дома бардак, ее самой дома не бывает. Она постоянно уходит гулять либо на тусовки с подругами. Еду дома она тоже не готовит. Гулять мы не ходим, только с папой это получается делать…

Олег говорит, тоже не согласен с судом. Еще в укор бывшей ставит то, что она — «волшебница».

— Она работает гадалкой, делает расклады на картах Таро, увлекается астрологией вместо того чтобы детей воспитывать! Старшего ребенка отправляет либо на дачу к бабушке, либо к другим родственникам. Мне кажется, ей просто хочется славы, где-нибудь засветиться. Она уже и на программу «Мужское/Женское» обращалась, — рассказал КП-Новосибирск Олег. — Да, я перестал ей помогать финансово, потому что сам обеспечиваю дочку. И сына у нее тоже хочу забрать! А то, что она меня обвиняет в побоях, — это поклеп! Руку на нее не поднимал. Вещи из квартиры действительно забрал. Это мои вещи — компьютер и телевизор. Дочке надо было заниматься, тем более дистанционное обучение, вот и забрал технику. А следом обязательно добьюсь возвращения обоих детей! Решение буду обжаловать!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Сложно доказать давление на ребенка»

КП-Новосибирск взяла комментарий у юриста, руководителя Центра защиты прав детей и семьи Натальи Высоцкой. Она объяснила, в каких ситуациях суд учитывает мнение ребенка и можно ли доказать, что папа науськивает девочку против мамы:

— По закону ребенок имеет право голоса в суде с 10 лет. Если же он младше, то назначается психолого-педагогическая экспертиза, и тогда учитываются все доказательства в совокупности. В данном случае все проведено верно. Почти невозможно доказать, что на ребенка оказывает влияние кто-то из взрослых. Недостаточно только диагностического инструментария, который покажет, что ребенка запугивали.

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