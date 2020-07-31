В Новосибирске кошка выжила после 20-минутной стирки в машинке

В Новосибирске кошка выжила после деликатной стирки в машинке-автомате. Животное прокрутилось в барабане около 20 минут. Сейчас выстиранный питомец лечится антибиотиками и отходит от депрессии. Как кошка оказалась в стиральной машинке — в материале КП-Новосибирск.

Кошка Снежа уже три года живет в семье Ивановых*. Ее любимое место для отдыха — стиральная машинка. Там в знойный день прохладно, а главное — самый мелкий член семьи не донимает шумными играми и не таскает за хвост. Но укромное местечко чуть не стало могилой.

— Ребенок играл, захлопнул дверку стиральной машинки и включил деликатный режим стирки. Спустя 20 минут хозяева заметили, что машинка крутится, а внутри сидит Снежа. Они экстренно отключили машинку, а пережившую шок кошку привезли к нам, — рассказала КП-Новосибирск ветеринарный врач Анна Завгородняя.

Снежа получила сильные ушибы и нахлебалась воды, но все-таки выжила. Ветеринары объясняют такое чудо деликатным режимом стирки и пушистостью домашнего питомца. Именно густая шерсть помогла смягчить удары и избежать переломов.

— Кошку привезли к нам с температурой 33 градуса, хотя норма для них 38 — 39. За сутки все синяки прошли, температуру удалось поднять. Госпитализировать не стали. У животного и так стресс. Его лучше переносить дома, в привычной обстановке, — говорит доктор.

По словам ветеринара Анны Александровны, случаи стрики домашних питомцев не редкость. И чаще всего кошки погибают. Хозяевам всегда нужно внимательно проверять машинку прежде чем запускать стирку.

Сейчас Снежа чувствует себя хорошо, но на прием в клинику ходит регулярно. Каждый день пушистой счастливице ставят антибиотики и в целом следят за ее психологическим состоянием. Такой объем проглоченной воды может стать причиной пневмонии, а перенесенный шок — причиной депрессии и страха.

* Фамилия изменена.

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