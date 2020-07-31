2020-07-31T19:42:43+03:00
Дом. Семья

В Новосибирске кошка выжила после 20-минутной стирки в машинке

Новосибирские ветеринары считают, что животное спасли пушистая шерсть и деликатный режим
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
На память о стирке остались синяки. Фото: ветеринарная клиника «Пульс»На память о стирке остались синяки. Фото: ветеринарная клиника «Пульс»
Изменить размер текста:

В Новосибирске кошка выжила после деликатной стирки в машинке-автомате. Животное прокрутилось в барабане около 20 минут. Сейчас выстиранный питомец лечится антибиотиками и отходит от депрессии. Как кошка оказалась в стиральной машинке — в материале КП-Новосибирск.

Кошка Снежа уже три года живет в семье Ивановых*. Ее любимое место для отдыха — стиральная машинка. Там в знойный день прохладно, а главное — самый мелкий член семьи не донимает шумными играми и не таскает за хвост. Но укромное местечко чуть не стало могилой.

— Ребенок играл, захлопнул дверку стиральной машинки и включил деликатный режим стирки. Спустя 20 минут хозяева заметили, что машинка крутится, а внутри сидит Снежа. Они экстренно отключили машинку, а пережившую шок кошку привезли к нам, — рассказала КП-Новосибирск ветеринарный врач Анна Завгородняя.

Снежа получила сильные ушибы и нахлебалась воды, но все-таки выжила. Ветеринары объясняют такое чудо деликатным режимом стирки и пушистостью домашнего питомца. Именно густая шерсть помогла смягчить удары и избежать переломов.

— Кошку привезли к нам с температурой 33 градуса, хотя норма для них 38 — 39. За сутки все синяки прошли, температуру удалось поднять. Госпитализировать не стали. У животного и так стресс. Его лучше переносить дома, в привычной обстановке, — говорит доктор.

По словам ветеринара Анны Александровны, случаи стрики домашних питомцев не редкость. И чаще всего кошки погибают. Хозяевам всегда нужно внимательно проверять машинку прежде чем запускать стирку.

Сейчас Снежа чувствует себя хорошо, но на прием в клинику ходит регулярно. Каждый день пушистой счастливице ставят антибиотики и в целом следят за ее психологическим состоянием. Такой объем проглоченной воды может стать причиной пневмонии, а перенесенный шок — причиной депрессии и страха.

* Фамилия изменена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я худею! В Новосибирске появился фитнес для толстых котов — восьмикилограммовый Ляля стал первым клиентом

Как усатых заставляют бегать по водным дорожкам и кому еще показаны такие тренажеры — в репортаже «Комсомолки» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вот это психанула: сибирячка отомстила мужу после ссоры, разрисовав краской машину
Новосибирск признали городом с самым большим количеством летних веранд в стране
Новосибирских тренеров по ММА избили в Сочи: полиция проводит проверку
Начался суд из-за нарушений в ковидном госпитале, который проверил Роспотребнадзор
Погода в Новосибирске на выходные 1 и 2 августа 2020 года: синоптики объяснили, когда вернется жара
В мэрии Новосибирска рассказали про ливневки и улицы, которые «плывут» во время дождей
«Грелка заменила ему маму»: ветеринары спасли 40-граммового ежика
Родственники не заметили, как она ушла: в Новосибирске ищут 84-летнюю бабушку в белом вязаном берете
«Вот это красота»: астроном снял полет ракеты «Протон» над Новосибирском
Овца устроила переполох в центре Новосибирска, сбежав с Курбан-байрама
Четверг – нерыбный день
Маленькие сестры, которых искали сутки в Новосибирске, рассказали, из-за чего сбежали из дома на самокатах
У новосибирца на крыше случился сердечный приступ: спускали его спасатели
В Ленинском районе Новосибирска появилась большая современная спортплощадка
«Ростелеком» в Сибири научил пенсионеров развлекаться и учиться в онлайне
Появилось видео, как иномарка протаранила двух подростков на мопеде в Новосибирске
В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 105 человек: выздоровели в два раза больше
Стало известно состояние сибиряка, которого вынесли из горящей квартиры
«Лежал под завалами хлама»: в Новосибирске пожарные вынесли мужчину из горевшей квартиры
В Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек: среди них 99-летний пенсионер
Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин
Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы
Маленькие сестры, пропавшие на самокатах в Новосибирске, рассказали, где были всю ночь
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR