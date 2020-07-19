Перезимовали и спаслись от лисы: ученые заселили Байкал исчезающими мышками-полевками, выведенными в Новосибирске

Новосибирские ученые рассказали, чем закончился демографический эксперимент с ольхонскими полевками на Байкале. Сотрудники Института Систематики и экологии животных СО РАН вырастили грызунов в вивариуме и летом прошлого года отвезли малышей на родину — остров Барачкин, чтобы там мышки размножались и дальше продолжали свой род. Как полевки пережили суровую сибирскую зиму, обхитрили лису и может ли человек спасти их вид, узнал корреспондент КП-Новосибирск.

Два года назад ученые из Института Систематики и экологии животных СО РАН начали бить тревогу. Из-за плотного туристического потока и понастроенных туристами «пирамидок счастья» мышки-полевки остаются без мест обитания. Люди считают, что если построить такую пирамидку из камней на Байкале и загадать желание, оно сбудется. Но не знают, что таким образом разрушают жилища мышек, их запасы еды, которые при прячут между скал и вообще делают полевок беззащитными — без своих каменных норок грызуны становятся легкой добычей для чаек и коршунов.

Полевок выращивали в новосибирском вивариуме.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Полевки — единственный вид млекопитающих на этих островах. Если их не спасти, то останутся только птицы и насекомые. Нельзя говорить, что из-за их исчезновения Байкал высохнет, но все взаимосвязано в природе и что-то сильно изменится. Например, почва островов очень подвержена эрозии, так как дождей мало, а грунт здесь в основном скалистый. Полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению. Без них здесь очень скоро останутся только камни, — рассказал несколько лет назад КП-Новосибирск Игорь Моролдоев, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН.

В итоге сибирские ученые решили восстанавливать популяцию полевок. Выловили несколько мышек в дикой природе и привезли их в вивариум, чтобы помочь им размножиться. Эксперимент удался и летом 2019 года 43 полевки — и самцы, и самки, отправились из новосибирской лаборатории на Байкал. Свои теплые гнездышки в вивариуме они сменили на суровые дикие условия. Возраст грызунов тогда был 35-45 дней.

Зимой на остров пришла лиса. Фото: Игорь Моролдоев.

— Именно к этому моменту в природе у полевок формируются основные инстинкты поведения. Зверьки становятся более осторожными, начинают реагировать на опасность, укрываясь в убежищах, отличать «своих» от «чужих», готовить запасы на зиму, — объясняет ученый в социальных сетях.

Проверить своих подопечных сотрудники института приехали в конце июня 2020 года. И сначала расстроились, думали эксперимент провалился. Оказалось, зимой по льду Байкала на остро пришла лиса. Домики мышек были перерыты и разрушены. Неужели всех съела? Ученым пришлось ставить ловушки, чтобы проверить наличие полевок на острове.

Ученым удалось поймать одного грызуна в ловушку. Фото: Игорь Моролдоев.

— Утром я обнаружил, что ловушка не пустая. В ней сидит полевка, а это значит, что они смогли перезимовать и спастись от лисы. Она даже похожа на сеголетку (зверька, которому нет и года), которая родилась от наших подопытных, — радуется молодой ученый.

В конце месяца научные сотрудники оставили на острове пополнение. Из клетки они выпустили еще четырех полевок. Сибиряки высыпали им опилки, смешанные с кусочками туалетной бумаги. Из этой смеси грызуны смогут построить себе гнездо.

За год редкие зверки принесли потомство. Фото: Игорь Моролдоев.

Таким образом, первый эксперимент можно считать успешным. Будем надеться, что ученым удастся восстановить популяцию ольховских полевок, и грызуны снова заселят родные места на Байкале.

Новых полевок выпустили на острове. Видео: Игорь Моролдоев..выпустили на острове Баракчин еще партию ольхонских полевок, появившихся на свет в новосибирском виварии. в добрый путь, ребята!

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