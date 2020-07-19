«Мы ее ищем 15 лет!»: мама двухлетней дочки пропала в Португалии после побоев мужа-тирана

Уроженка Узбекистана Диляра Кенжаева пропала в чужой стране в 2005 году. Вот уже 15 лет ее родные пытаются найти девушку и добиться от Португалии расследования. Русскоязычные роственники Диляры сами обратились за помощью в редакцию КП-Новосибирск. И рассказали об ее истории. Начиналось все как в сказке - отношения с богатым иностранцем, рождение ребенка, а закончилось тем, что дочка выросла без матери и никто не знает — жива ли вообще она.

После рождения дочки Диляра столкнулась с жестокостью мужа. Фото: личный архив.

ПРИШЛА К НЕМУ МЫТЬ ПОЛЫ

Диляра и Лотар познакомились в 2002 году: тогда девушка вместе со своим младшим братом – Русланом – приехала на заработки в Португалию.

- Время было трудное: младший сын пришел из армии, работы у нас, в Узбекистане, не было. И мы решили, что детям нужно попробовать устроиться за границей. Были вакансии в Португалии, Диля с Русланом решили поехать, - рассказала КП-Новосибирск Ширин, мама Диляры.

Для Диляры прилет в Лиссабон сразу начался с неприятностей: у нее украли сумочку с документами. Так девушка оказалась без паспорта в чужой стране.

- Тогда им очень помогли земляки: они давали им деньги, пытались выручить с работой, - продолжает Ширин.

Девушка писала родным письма. Фото: личный архив.

Руслан в итоге начал работать в теплицах, снял квартиру, а 29-летняя Диля стала домработницей: должна была мыть полы в доме 52-летнего Лотара в городе Фигейра-да-Фош. Случилось сначала все как в сериальной класике: богатый мужина начал ухаживать за девушкой в фартуке.

- Она — девушка видная, на нее всегда засматривались, - говорит Ширин. — И она ответила взаимностью, он казался надежным, обещал помочь востановить документы...

Разница в 23 года девушку не смутила. Со стороны могло казаться, что мигрантка сорвала джек-пот: он – бизнесмен, у него своя автомойка, свой дом, в деньгах не нуждался. А вскоре Диля еще и узнала, что беременна. Стали жить как одна семья.

- Но официально свадьбы не было: Лотар документы Дили так и не помог восстановить, а без них пожениться они не могли.

Лотар говорил дочке, что мама - плохая. Фото: личный архив.

«ОН БУДТО ХОТЕЛ РЕБЕНКА ДЛЯ СЕБЯ, А ДИЛЯ СТАЛА НЕ НУЖНА»

24 января 2003 года у Диляры родилась дочка. На фото все было прекрасно: улыбающиеся родители, милая малышка с кудряшками. Но на самом деле семейная жизнь не заладилась: мама Дили уверяет, что в поведении Лотара появились странности.

- Складывалось такое ощущение, что он будто хотел этого ребенка только для себя, а Диля ему стала не нужна. Однажды был такой странный случай: Диляра купала дочку в ванной, она заплакала. Так Лотар чуть полицию не вызвал: якобы Диля бьет ребенка, - недоумевает Ширин.

В семье стали часто случаться ссоры.

- Дочка говорила, что он мог прийти с работы, посадить ребенка на колени и сказать: «Мама - дура, плохая». Я сначала пыталась говорить дочке, что, может, это неудачная шутка, но потом стало понятно, что это все всерьез, - вздыхает Ширин.

Девочка осталась без мамы в 2005 году. Фото: личный архив.

«МАМА! ОН МНЕ ЧУТЬ ЧЕЛЮСТЬ НЕ ВЫБИЛ!»

Последний раз Ширин разговаривала с дочкой 26 сентября 2005 года, это был день рождения Диляры.

- Я позвонила, чтобы поздравить дочку, а она начала плакать в трубку. Она сказала: «Мама, он меня бьет, чуть челюсть не выбил. Я хочу вернуться домой!». Я стала уговаривать Дилю дождаться, пока все-таки восстановят ее документы, а потому уже принимать какие-то решения. Еще сказала: «Он тебе дочку просто так не отдаст». Не понятно было, как их вывозить из этой страны, - плачет Ширин.

Во время этого разговора связь внезапно оборвалась, и больше голос дочери Ширин так и не услышала. Диляра будто сквозь землю провалилась:

Родные уверены: Диля не могла бросить дочку. Фото: личный архив.

- Мы звонили Лотару. Где дочь? Он говорит: «Ушла!». Мол, ребенка оставила ему, а сама собрала вещи и ушла. Сказал, что уехала куда-то в Испанию, - говорит Ширин. – Но мы в это не верим: Диляра ни за что не бросила бы маленькую дочку и обязательно связалась бы с нами! Ни звонка, ни письма за все эти годы. Сердце не на месте. Чувствую, Лотар мог с ней что-то сделать…

Ширин написала заявление в полицию Португалии, поисками занялся интерпол. Прошло 15 лет. Но до сих пор нет никаких результатов. Сейчас к поискам подключились волонтеры: они надеются найти хоть какую-то ниточку.

- Я ночами ни сплю, думаю о дочери. Пять лет назад умер мой муж, а Диля об этом даже не знает, - говорит Ширин. – А внучку мы ни разу так и не увидели… Но очень хочется, чтобы она знала — мама ее не могла бросить…

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Лотар девочку к родным Диляры так и не привез. Фото: личный архив.

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