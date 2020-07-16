2020-07-16T21:14:50+03:00
Здоровье

«Мне помогла голодовка»: сибирячка похудела на 25 килограммов, теперь ее не узнают даже на работе

Толстушка превратилась в стройную женщину благодаря экстремальной методике: мы попросили врача объяснить, опасно ли это
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена сильно изменилась: на фото - до похудения (слева) и после. Фото: личный архив.Елена сильно изменилась: на фото - до похудения (слева) и после. Фото: личный архив.
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37-летняя Елена Шишлова - региональный директор в крупной фирме. Правда, многие коллеги ее сейчас… не узнают. Сибирячка сбросила треть собственного веса, используя для этого методику, которая подойдет не всем. Об этом Елена рассказала в интервью КП-Новосибирск.

Елена стала набирать вес, когда вышла из декрета. Фото: личный архив.

Елена стала набирать вес, когда вышла из декрета. Фото: личный архив.

«ВЫШЛА ИЗ ДЕКРЕТА И НАЧАЛА ТОЛСТЕТЬ»

В юности Лена не была толстой: полнеть она начала через полгода после рождения сына, когда вышла из декрета.

- Для меня это был стресс: постоянные командировки, переживания из-за сына - все-таки на работу я вышла очень рано, - поделилась с КП-Новосибирск Елена. - А еще ела когда придется, никакого режима не было. Вот и начала поправляться.

В итоге стрелка весов показала почти 90 килограммов при росте 169 сантиметров. Но муж за лишние килограммы не ругал.

Елена решилась кардинально изменить свою внешность. Фото: личный архив.

Елена решилась кардинально изменить свою внешность. Фото: личный архив.

- Ему все равно было, какая у меня фигура, он меня любит любой, - уверяет Елена. - Только мама иногда подкалывала: мол, надо похудеть. Но у меня не очень получалось: сброшенные килограммы возвращались…

Больше всего топ-менеджера бесило, когда в магазине приходилось выбирать новую одежду.

- Нужно было мерить огромные вещи 52-го размера, из-за этого примерочная была для меня пыткой, - признается сибирячка. - Тогда терпеть не могла шопинг…

Елене потребовалось полгода работы над собой, чтобы постройнеть.

Елене потребовалось полгода работы над собой, чтобы постройнеть.

«ХУДЕЙ ИЛИ БОЛЕЙ»

Решение похудеть за Елену принял ее врач.

- У меня начало сильно повышаться давление, и доктор сказал, что нужно срочно сбросить вес. Варианта у меня было два: худеть или болеть, - говорит Елена.

Сибирячка выбрала первое и решила ударить по лишним килограммам со всех фронтов: к примеру, пошла на йогу.

- Это со стороны кажется, что все просто. А ты попробуй эти упражнения выполнить: все мышцы болят, - добавляет Елена.

Елена занялась йогой. Фото: личный архив.

Елена занялась йогой. Фото: личный архив.

Еще Елена решила ограничить себя в питании.

- Я придерживаюсь интервального голодания: ем два раза в день - завтракаю и ужинаю. Завтрак около 11 часов утра, ужин - около 7 часов вечера, - описывает свое питание сибирячка. - Могу позволить себе практически все, кроме вредных углеводов. Плюс один день в неделю - полное голодание. Мне этот режим абсолютно подходит!

Результаты экстремальной системы не заставили себя ждать: за полгода сибирячка скинула 25 килограммов.

- Многие коллеги меня не узнают: спрашивают, как я смогла добиться результатов, - улыбается Елена.

А сама сибирячка радуется, что теперь вместо огромных вещей 52-го размера она может выбрать себе красивые платья 44-го размера. И бросать интервальное голодание не собирается.

Елена похудела благодаря интервальному голоданию.Фото: личный архив.

Елена похудела благодаря интервальному голоданию.Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Такой способ подойдет не всем!»

Мы попросили Анну Ступичеву, диетолога-нутрициолога, проанализировать диету Елены:

- Интервальное голодание - это большой стресс для организма, подойдет оно далеко не всем. Если у человека есть проблемы с выводом желчи из организма, то такая система только усилит их. То же самое будет, если у девушки есть проблемы с щитовидной железой. Поэтому использовать такую методику можно только после консультации с врачом и сдачи анализов, чтобы убедиться, что ваш организм справится. И только после этого можно начинать так худеть под постоянным наблюдением медика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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