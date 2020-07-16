«Мне помогла голодовка»: сибирячка похудела на 25 килограммов, теперь ее не узнают даже на работе

37-летняя Елена Шишлова - региональный директор в крупной фирме. Правда, многие коллеги ее сейчас… не узнают. Сибирячка сбросила треть собственного веса, используя для этого методику, которая подойдет не всем. Об этом Елена рассказала в интервью КП-Новосибирск.

Елена стала набирать вес, когда вышла из декрета. Фото: личный архив.

«ВЫШЛА ИЗ ДЕКРЕТА И НАЧАЛА ТОЛСТЕТЬ»

В юности Лена не была толстой: полнеть она начала через полгода после рождения сына, когда вышла из декрета.

- Для меня это был стресс: постоянные командировки, переживания из-за сына - все-таки на работу я вышла очень рано, - поделилась с КП-Новосибирск Елена. - А еще ела когда придется, никакого режима не было. Вот и начала поправляться.

В итоге стрелка весов показала почти 90 килограммов при росте 169 сантиметров. Но муж за лишние килограммы не ругал.

Елена решилась кардинально изменить свою внешность. Фото: личный архив.

- Ему все равно было, какая у меня фигура, он меня любит любой, - уверяет Елена. - Только мама иногда подкалывала: мол, надо похудеть. Но у меня не очень получалось: сброшенные килограммы возвращались…

Больше всего топ-менеджера бесило, когда в магазине приходилось выбирать новую одежду.

- Нужно было мерить огромные вещи 52-го размера, из-за этого примерочная была для меня пыткой, - признается сибирячка. - Тогда терпеть не могла шопинг…

Елене потребовалось полгода работы над собой, чтобы постройнеть.

«ХУДЕЙ ИЛИ БОЛЕЙ»

Решение похудеть за Елену принял ее врач.

- У меня начало сильно повышаться давление, и доктор сказал, что нужно срочно сбросить вес. Варианта у меня было два: худеть или болеть, - говорит Елена.

Сибирячка выбрала первое и решила ударить по лишним килограммам со всех фронтов: к примеру, пошла на йогу.

- Это со стороны кажется, что все просто. А ты попробуй эти упражнения выполнить: все мышцы болят, - добавляет Елена.

Елена занялась йогой. Фото: личный архив.

Еще Елена решила ограничить себя в питании.

- Я придерживаюсь интервального голодания: ем два раза в день - завтракаю и ужинаю. Завтрак около 11 часов утра, ужин - около 7 часов вечера, - описывает свое питание сибирячка. - Могу позволить себе практически все, кроме вредных углеводов. Плюс один день в неделю - полное голодание. Мне этот режим абсолютно подходит!

Результаты экстремальной системы не заставили себя ждать: за полгода сибирячка скинула 25 килограммов.

- Многие коллеги меня не узнают: спрашивают, как я смогла добиться результатов, - улыбается Елена.

А сама сибирячка радуется, что теперь вместо огромных вещей 52-го размера она может выбрать себе красивые платья 44-го размера. И бросать интервальное голодание не собирается.

Елена похудела благодаря интервальному голоданию.Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Такой способ подойдет не всем!»

Мы попросили Анну Ступичеву, диетолога-нутрициолога, проанализировать диету Елены:

- Интервальное голодание - это большой стресс для организма, подойдет оно далеко не всем. Если у человека есть проблемы с выводом желчи из организма, то такая система только усилит их. То же самое будет, если у девушки есть проблемы с щитовидной железой. Поэтому использовать такую методику можно только после консультации с врачом и сдачи анализов, чтобы убедиться, что ваш организм справится. И только после этого можно начинать так худеть под постоянным наблюдением медика.

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