Врачи выпустили с карантина беременную сибирячку с COVID-19 из-за путаницы с результатами теста

26-летняя сибирячка Татьяна второй раз попала на карантин, хотя утверждает, что коронавирусом уже переболела. Сибирячка сдала тест и получила результаты только через три недели, успев пообщаться с двумя десятками знакомых. Врачи отказались комментировать задержку результатов теста, но исправили дату ручкой.

ПЕРЕБОЛЕЛА ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

Татьяна заболела еще 28 июня 2020 года — температура поднялась до 38,5, появился сухой кашель, насморк, закладывало левое ухо. Девушка на восьмом месяце беременности, поэтому она вызвала «Скорую» и попала в городскую инфекционную больницу № 1. Там взяли мазки на COVID-19 и отправили сибирячку домой на двухнедельный карантин.

— Врач поставил диагноз «ОРВИ», назначил промывания морской солью и легкие антибиотики для больных в положении. В больнице мне сказали, что результаты будут готовы 29 июня (на следующий день) и обещали перезвонить, если тест положительный. Пять дней я болела ОРВИ, затем все прошло — и только 13 июля я впервые вышла из дома, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Девушка жила дома с мужем и 84-летней бабушкой, но для них постановлений о карантине не выписывали. Прошло три недели, в семье все здоровы — и Татьяна решила встретиться с друзьями, забрать вещи с работы перед уходом в декрет, посидеть в кафе.

Результаты теста запоздали на три недели, а потом дату исправили ручкой. Фото: Предоставлено героем публикации

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Три дня сибирячка спокойно передвигалась по городу, пока ей не позвонили из поликлиники № 16.

— Мне захотелось узнать результат теста, и сначала я сама позвонила в поликлинику № 16. На следующий день мне перезвонили и сказали, что тест готов и у меня был COVID-19! А я уже считала, что переболела обычной ОРВИ. Пришел участковый терапевт и назначил новый двухнедельный карантин. Я спросила врачей, почему не перезвонили. В ответ — молчание. Тест был готов 29.06.2020, но на листке ручкой исправили дату на 29.07.2020, его мне и выдали, — продолжает Татьяна.

Пациентка говорит, что обычно инфекционная больница сразу отправляет результаты теста в Роспотребнадзор, а из Роспотребнадзора информация приходит в поликлинику по месту жительства. После этого врач поликлиники связывается с больным и назначает лечение либо госпитализацию. Татьяна просит не винить врачей поликлиники № 16 в нерасторопности.

— Я думаю, либо инфекционка, либо Роспотребнадзор задержал результаты теста. Я чувствую себя прекрасно, но будь на моем месте другая девушка — могла бы поперезаражать всех знакомых. Теперь мне не хотят делать повторный тест, предлагают идти в платную клинику и доказывать, что я здорова, — говорит Татьяна.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, в регионе провели уже более 262 тысяч тестов на коронавирус. Редакция КП-Новосибирск подготовила в региональный минздрав запрос о работе системы информирования о тестах COVID-19.

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