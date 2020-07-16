2020-07-16T18:31:55+03:00
Общество

Учительница сельской школы покончила с собой: ее знакомые винят во всем дистанционку

За 30 лет работы женщина не разу не ходила на больничный и всю свою жизнь посвятила школе
Никита МАНЬКОЕвгения МЕЛЬНИКОВА
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Погибшая учительница всю жизнь связала с одной школой. Фото: предоставлено героями публикации.Погибшая учительница всю жизнь связала с одной школой. Фото: предоставлено героями публикации.
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Учительница русского языка из поселковой школы самовольно ушла из жизни в разгар летних каникул. На прощание с ней пришли 80 человек. Что стало причиной поступка — депрессия, болезнь или непомерная нагрузка в связи с дистанционным обучением — разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«ОБЪЯСНИТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ»

Трагедия произошла в ночь на 14 июля и потрясла жителей Коченевского района — одна из педагогов средней школы внезапно ушла из жизни. 45-летняя Антонина Большакова* проработала в родной школе более 30 лет, готовила медалистов и победителей олимпиад по русскому языку. Родители до сих пор в шоке — женщина не имела вредных привычек, боролась за каждого ребенка и вытягивала даже сельских двоечников, помогая поступить в вуз. Коллеги ее уважали, а с учениками конфликтов не было.

— Антонина Николаевна очень любила поселок и вернулась в родную школу сразу после института. Не думаю, что причина такого ухода кроется в профессиональной деятельности, но и объяснить ничего не могу, — призналась КП-Новосибирск одна из коллег учительницы.

Церемония прощания собрала 80 человек, среди скорбящих было множество школьников — дети плакали рядом с закрытым гробом.

Погибшая учительница (слева) считалась самой ответственной в школе. Фото: предоставлено Валентиной СЕСЕРОВОЙ.

Погибшая учительница (слева) считалась самой ответственной в школе. Фото: предоставлено Валентиной СЕСЕРОВОЙ.

ДЕПРЕССИЯ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

Родители называют погибшую учителем от Бога, но что же заставило женщину оставить школу, а также мужа и сына-подростка? Возможно, продолжительная депрессия.

— Думаю, слом произошел именно после пандемии, из-за перегрузки на работе. Она не смогла поделиться внутренними переживаниями, все-таки она привыкла решать чужие проблемы, а не говорить о своих. Это был эмоциональный срыв. В последнее время она стремилась к философии, хотела навести порядок в своей голове, думала, что справится. Я говорила ей о том, что нужно отдохнуть на природе, что ей необходимо выплеснуть все то, что накопилось негативного. Вдобавок влияло еще и замкнутое помещение, она не любила рамки и боялась закрытых пространств, — рассказала КП-Новосибирск близкая подруга погибшей Валентина Сесерова.

Другие учителя анонимно подтвердили: введение дистанционного обучения из-за коронавируса потребовало от сельских педагогов серьезных усилий. В деревнях новый формат давался сложнее, чем в городе. У некоторых школьников дома нет интернета, это тоже добавляло трудностей.

— На нас легла огромная нагрузка. Мы работали практически круглосуточно, особенно учителя русского языка. Это не те часы, которые были у нас по урокам, — мы теперь должны были еще и очень много проверять, — объяснила коллега погибшего педагога.

Ученики уважали и даже немного побаивались Антонину Николаевну, а из всех домашних заданий спешили сначала сделать русский язык.

— Некоторых детей пугали дисциплина и требовательность. Она была строгой к детям и к себе, но все ее ученики сдавали ЕГЭ и ОГЭ на хорошие баллы. На дистанционном обучении она скинула нам программу — Антонина Николаевна сама сочиняла тесты и высылала нам. Мы готовились к ОГЭ, — поделилась с КП-Новосибирск ученица девятого класса.

Антонина Николаевна готовила из сельских детей медалистов, поступающих на бюджет. Фото: предоставлено героями публикации.

Антонина Николаевна готовила из сельских детей медалистов, поступающих на бюджет. Фото: предоставлено героями публикации.

НИ РАЗУ НЕ ВЫХОДИЛА НА БОЛЬНИЧНЫЙ

Директор школы по телефону прокомментировать трагедию не смог. В управлении образования администрации Коченевского района тоже отказались рассказать о причинах поступка и попросили направить официальный запрос. Но школьный психолог с трудом верит, что депрессия могла быть вызвана только работой:

— Это очень большая потеря для школы, Антонина Николаевна была одним из лучших специалистов. Очень любила школу. Но я не думаю, что причиной могли быть трудности, связанные с дистанционным образованием. Скорее, сработал накопительный эффект. Учительница в течение 25 лет ни разу даже на больничный не выходила — настолько была ответственной.

В поселке сейчас строят версии, говорят, что после введения режима самоизоляции учительница обратилась за помощью к врачам, в больнице могли выявить тяжелое заболевание. Вдруг это, а не нагрузка на работе, легло в основу депрессии и привело к трагедии?

Что же стало истинной причиной смерти учителя — теперь выясняют следователи.

— Назначена доследственная проверка по факту гибели женщины, — прокомментировала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

* Имя и фамилия изменены из этических соображений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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