Пять мини-пигов и два суриката поселились в обычной квартире: они катаются друг на дружке и смотрят мультики

Жительница Новосибирска завела необычных питомцев из большой любви к экзотике. Как они живут в городских условиях — в материале «Комсомолки».

В небольшой двухкомнатной квартире в центре Новосибирска поселились обладатели 20 копыт и 8 лапок. Хозяйка «двушки» — Ирина Воеводина, а ее питомцы — это пять мини-пигов и два суриката. Карликовые свинки уже давно «арендовали» жилплощадь, а вот пустынные зверьки потеснили постояльцев около года назад. Как животные живут вместе, чем питаются и как играют — в материале КП-Новосибирск.

Боря не ходит на горшок, его выгуливают на улице. Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

«ПРИЕМНАЯ МАМА» ДЛЯ РОЗОВЫХ ХВОСТИКОВ

Самый первый мини-пиг Егор появился в семье Ирины несколько лет назад. В том году у сибирячки умерла собака, и женщина решила завести питомца с более крепким иммунитетом, еще один критерий — чтобы зверек был необычный. Так Ира остановилась на мини-пигах.— Егор прилетел ко мне из Москвы. Я не стала его кастрировать и потом решила, что ему нужна подружка. Так у нас и появилась его невеста Бусинка. Варя — это их ребенок. Ее собирались купить, но в последний момент передумали. Решила, что оставлю ее себе, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Воеводина.

В 2019 году в семье хрюшек случилось пополнение. К любительнице животных из столицы прилетели еще две хрюшки — Мила и Вишня. Это не потому что хозяйка сошла с ума и решила превратить жилье в свинарник — все дело в добросердечности.

Мила и Вишня всегда готовы принять в свою компанию суриката. Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

— В декабре 2018 года фотостудии понабрали мини-пигов, ведь наступал год Свиньи. После этого животные стали никому не нужны, их решили отдать в приют. Я отважилась на четвертого и пятого питомцев. Когда Мила прилетела ко мне, на нее было страшно смотреть — кожа да кости. Вишня поселилась у нас в конце года, — продолжает сибирячка.

Каждый пятачок имеет свой характер. Егор безумно любит ласку, когда пузико чешут, Бусинка же своенравная особа. Слушается только Ирину и строит остальных хрюшек. Даже единственный мужчина в семье может попасть под горячее копытце. Двух приемных девочек Буся приняла не сразу. Как говорит Ирина, сделала им одолжение — раз хозяйке нравятся, то и она потерпит.

— У них, как у остальных домашних питомцев, свои особенности. Варя работает на два лагеря. Пока мама не видит, будет ластиться. Как только Буся рядом появляется, начинает вместе с ней немного выпендриваться. Приемные с осторожностью общаются с людьми. Возможно, чего-то опасаются, — объясняет хозяйка животных.

Кормить - так до отвала. Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

СВИНКА КАК РЕБЕНОК — ТРЕБУЕТ ВОСПИТАНИЯ

Каждая хрюшка знает свое место в квартире. Например, Егор по-царски забрал себе лоджию, для Буси и Вари соорудили отдельную «квартирку» с лежаком и горшком, у Милы с Вишней похожая ситуация, только спят они где захотят.— Каждый, кто заводит мини-пига, должен быть готов к потерям. На одной кофточке, например, все пуговицы однажды сжевали. Буся «помогла» сделать ремонт в квартире — ободрала обои. Егор в период роста клыков разорвал диван. С хрюшками не так-то просто — будто ребенка маленького заводишь. Нужно воспитывать, — говорит Ирина.

В еде карликовые свинки неприхотливы. Любят пожевать гречку с овощами, полакомиться фруктами, иногда в их рацион входит геркулес. Еще одно из любимых блюд — зелень. Мини-пиги с радостью трескают салат, рукколу, укроп. На дачном участке уплетают за обе щеки крапиву.

Пощипать травку святое дело. Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

— Кормлю их два раза в день. На пятерых в день уходит пачка гречки весом 800 граммов. На неделю таких пачек нужно семь. И обязательно огурцы, помидоры, можно кабачок добавить — так сытнее, — описывает рацион питомцев сибирячка.

«ОНА НАЧАЛА ЧАВКАТЬ КАК СВИНКА»

С семейством мини-пигов сожительствуют два суриката — Матильда и Митя. Первой в декабре прошлого года в дом Ирины из Челябинска прилетела девочка. Она тут же подружилась с хрюшками.

— Мотя чуть ли не с первых дней начала тусить с ними. Постоянно бегала за ними, играла, спала вместе с ними. Даже чавкать начала, как они. Тогда я поняла, что девочке требуется друг. Так у нас поселился Митя, — улыбается сибирячка.

Специально для молодой семьи Ирина обустроила клетку, но сурикаты в ней не живут. Она служит для них столовой и туалетом. Спят малыши на своей подстилке вместе. Матильда оказалась порядочной дамой и не изменяет жениху с розовыми хвостиками.

Любимое занятие Матильды и Мити - смотреть мультики. Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

— Матильда повадилась воровать еду из мисок мини-пигов. То кашу стащит, то огурец урвет себе. Еще и Митю к этим грабежам склонила, — смеется Ирина. — К чему приучают сурикаты, так это к порядку. Я теперь ничего не оставляю на видном месте. Один раз эти проказники все мои украшения раскидали по комнате. Пришлось долго искать сережки и кольца.

Несмотря на шкодливый характер, Матильда безумно любит ласку, когда чешут за ушком. Митя пока не такой любвеобильный. Ему достаточно просто находиться рядом с хозяйкой. В вечернее время семейная парочка с удовольствием смотрит мультик «Маша и Медведь».

— Я кормлю их суточными цыплятами, куриным филе, зообусами, на перекус даю перепелиные яйца. Удовольствие это не из дешевых. К примеру, за килограмм отдаю 1000 рублей, а хватить им этого может только на две недели, — приводит цифры женщина.

- Когда меня покормят? Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

«ЧЕШУТ СПИНКУ И ОСМАТРИВАЮТ ЗУБЫ»

Как же уживаются пять мини-пигов и два суриката? По словам Ирины, отлично. Животные сами знают, как развлечь друг друга. К примеру, Матильда вместе с Митей запрыгивают на хряков и начинают чесать им спинку или за ушком. Мини-пиги тают от такого обращения и ложатся на бочок.

— Еще они любят играть в зубного врача. Сурикаты подходят к свинкам и начинают осматривать их зубы. Если же Матильде или Мите нужно куда-то забраться, пошарить по полочкам шкафа, то они запрыгивают к хрюшкам на спину и уже оттуда добираются до самых потаенных уголков, — добавляет Ирина.

Буся спит с Варей в обнимку. Фото: Ирина ВОЕВОДИНА

— Они немного единоличники. Особенно Буся, она же альфа-самка. Да, могут иногда подраться, но обходится без синяков. Я стараюсь всем уделять внимание, чтобы никто не обижался. Нет такого, чтобы кому-то больше, кому-то меньше. Иногда бывает, что приютских прессуют, но я не даю Милу и Вишню в обиду, — делится сибирячка.

Ирина уверена, что со временем у нее получится воспитать мини-пигов и они будут жить одной большой и дружной семьей.

Все бы ничего, но есть одна проблема, с которой хозяйка домашнего зоопарка не может справиться до сих пор, — ревность. Мини-пиги жутко ревнуют сибирячку к сурикатам и наоборот. В доме идет вечная борьба за то, кого первым будут гладить и кто сейчас пойдет к маме на ручки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790930" frameborder="0"></iframe> Пощипать на даче травку - одно из любимых занятий..

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru