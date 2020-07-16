Наши предки думали, что произошли от филина и медведя

Археологи случайно нашли святилище предков современных сибиряков, которые не были татарами или скифами и «растворились» с приходом русских поселенцев. Их культура уникальна и интересна, так ученые выяснили: медведь, филин и коршун были главными богами. Как жили, чем питались и куда исчезли так называемые «Дети неба» — в материале КП-Новосибирск.

«НЕ СКИФЫ МЫ!»

Сибиряк — это мужик с бородой, в шубе, с медведем и балалайкой. Так до сих пор считают некоторые иностранные туристы и даже маркетологи. Этот миф разрушили историки Новосибирского краеведческого музея: наши предки были даже не скифами или тюрками, а народом, близким к угорским племенам, как ханты и манси с Крайнего Севера, или к селькупам Нарымского Приобья. Хотя без медведей все-таки не обошлось...

— Три года назад мы искали место для раскопок и случайно обнаружили остатки древнего святилища возле поселка Верх-Сузун. Памятник датируется VI — VIII веками, было найдено множество бронзовых предметов и ритуальных фигурок с изображениями медведя и коршуна. Мы предполагаем, их владельцы думали, что произошли от этих животных. Также одним из наиболее почитаемых божеств являлся всадник на лошади — «за миром наблюдающий человек», — рассказал КП-Новосибирск археолог Новосибирского краеведческого музея Сергей Росляков.

Медведь был тотемным животным, такие амулеты носили воины.Фото: предоставлены Новосибирским Краеведческим музеем

Веру в медведя — хозяина леса — поддерживали шаманы, а воины изображали его, как первородителя, на пластинах доспехов. Изображения лап и головы медведя в бою должны были магическим образом защищать живот, уязвимый для копий и стрел. Предка древних сибиряков почитали и старались не трогать, хотя, по одной из гипотез, могли даже держать в качестве тотемного животного. Другим предком почитали филина — его изображали с головой человека.

Также археологи рассказали о быте древних людей.

— Эти племена чтили синее небо, так как были охотниками и скотоводами, практически не распахивали поля. Селились на опушке леса, возле рек и разводили овец, лошадей, жили охотой и рыбной ловлей. Домом сибирякам служили полуземлянки. Обычно поселения включали по пять-шесть семей, были и поселения покрупнее, их окружали валом, — говорит историк.

"Дети неба" поклонялись "Небесным всадникам", как Ханты и Манси. ФОТО: предоставлены Новосибирским Краеведческим музеем

НАРОД,ИСЧЕЗНУВШИЙ В ЧАТАХ

Выставка «Дети неба» и открытие верхнеобских племен наделало шума среди историков, статью опубликовал и журнал National Geographic. Хотя прошлое «потомков медведей» до сих пор покрыто тайной — следов их нет ни в китайских, ни в русских летописях. Откуда они пришли? Томские археологи связывают этот народ с предшественниками селькупов, историки с Урала уверены, что «Дети неба» на самом деле были древними уграми. Но в Краеведческом музее считают верхнеобскую культуру собирательным образом народов Западной Сибири, как и сам Новосибирск — городом, впитавшим всю современную культуру.

— Этот народ появился в период раннего развитого железа — в V веке н. э. и просуществовал до X века н. э. Потом в леса медведепоклонников пришли тюркские племена с территорий Алтая и Казахстана, после чего произошло частичное смешение культур. Эти группы дали начало чатам — одной из групп народностей сибирских татар. До сих пор чаты проживают в селах на севере Колыванского района. А потомки народа, оставившего нам замечательные изображения своих богов, ушли далеко на север, в западно-сибирскую тайгу, — считает историк Сергей Росляков.

Трактора перепахали древнее святилище, но основная масса артефактов осталась.

Специалисты уверены, что «Дети неба» были совершенно уникальной культурой, которая не выдержала проверки временем. Их боги были неизвестны европейцам с их Зевсом и Тиу, но чем-то роднились с тюрками и их тенгрианством — культом неба. Ученым до сих пор сложно сказать, что, кроме стойкой веры в то, что Сибирь — медвежий край, оставили после себя верхнеобские племена.

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