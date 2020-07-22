«Я стеснялась своей спины, прятала ее под волосами»: новосибирские врачи выпрямили девушку с горбом почти под 90 градусов

Новосибирские врачи выпрямили жительницу Челябинска. Елене 37 лет, и она с детства боролась со сколиозом, который сильно прогрессировал. Лене сделали три операции, но они не спасли — горб рос. В итоге помогли новосибирские врачи из НИИТО, которые сделали из сгорбившейся девушки красотку, и помогли осуществить ее главную мечту — переехать жить к морю.

Первая конструкция сломалась. Фото: личный архив.

«МЕЧТАЛА БЫТЬ ПРЯМОЙ И ЖИТЬ У ОКЕАНА»

Проблемы с осанкой у Лены начались в первом классе. В восемь лет ей поставили диагноз «левосторонний грудопоясничный сколиоз II степени» и определили в специальную школу для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

— Мне делали массажи, я регулярно проходила курсы ЛФК. Сколиоз только прогрессировал. Когда мне было 11 лет, моим родителям предложили меня прооперировать. Тогда у меня уже была определена IV степень заболевания, — рассказала КП-Новосибирск Елена Яковлева. — Меня прооперировали по методу Харрингтона — установили вытягивающую металлоконструкцию.

Устройство, которое держало позвоночник, было видно — оно очень сильно выпирало. А еще из-за огромных рубцов после операции кожа потеряла чувствительность.

— Моя жизнь резко изменилась. Я стала ребенком-инвалидом. Ровно через год после операции, проснувшись утром, поняла, что что-то не так — были странные ощущения. Оказалось, на конструкции сломался крючок. Мне потребовалась еще одна операция, — вспоминает Елена.

Раньше Елена бы постеснялась надеть купальник и пойти на пляж. Фото: Анна СОКОЛОВСКАЯ

Пришлось перейти на домашнее обучение. Все время Лена проводила лежа на кровати и читала книги. Наклоняться было запрещено, поэтому школьница научилась поднимать мелкие предметы с пола с помощью пальцев ног.

— Я оставалась наедине с собой и своими мыслями. Всегда, читая книги, мечтала быть прямой, стройной и жить у океана. Когда мне было 15 лет, конструкция снова сломалась. Ортопеды приняли решение удалить ее вообще, — продолжает Елена.

Следующие четыре года девушке оставалось только наблюдать, как ее левое плечо опускается все ниже и ниже. Позвоночник скручивался, несмотря на ЛФК, массажи и прочие процедуры.

Елена отрастила длинные волосы специально для того, чтобы скрывать шрамы на спине и кривую осанку. Она стеснялась фотографироваться и стыдилась своей внешности.

Врачи из НИИТО установили прочную металлоконструкцию. Фото: личный архив.

«Я ХОДИЛА ПО СТЕНОЧКЕ»

Елена писала запросы во все клиники России. Ответы приходили почти одинаковые: обещали лишь небольшой косметический эффект. Или снова предлагали метод Харрингтона, от которого еще с детства остались только плохие воспоминания.

— Альтернативу предложили только в Новосибирске — в НИИТО: коррекция сколиотической дуги по методу CDI. В спину вставляется конструкция, но она более современная и прочная, — добавляет Елена.Скопив нужную сумму на операцию, Елена приехала в Новосибирск. Это была четвертая по счету операция, она проходила в два этапа.

— Помню, что во время реабилитации я уже встала на ноги. Первым делом, как стала ходить, по стеночке доковыляла до туалета. Конечно, мне хотелось разглядеть свое новое тело в большом зеркале. Я не могла поверить в это чудо: несмотря на то, что дуга в поясничном отделе сократилась до 52 градусов, спина стала ровнее, — описывает Елена.

Врачи смогли убрать страшный шов, оставленный другими врачами. Девушка перенесла еще две операции. Именно в Новосибирске завершились вмешательства в позвоночник Елены, которые длились 10 лет.

Теперь девушка не скрывает свою спину. Фото: личный архив.

«Я СТАЛА ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ»

После операции Елена вернулась к учебе в университете. Речи не было о том, чтобы оформлять академический отпуск. Женщина хотела догнать одногруппников и двигаться вперед только на встречу к своей мечте — океану. Лена получила диплом переводчика-лингвиста.

— Почему я хотела именно этого? Все просто — устала носить тяжелую зимнюю одежду, которая тянула плечи вниз, и устала бояться гололеда, — объясняет Елена. — Мне было непросто, весь второй семестр я провела стоя на коленях — переписывала лекции из тетрадей одногруппников за специальной высокой партой. Преподаватели не делали никаких поблажек.

Вместе с жизнью у Елены начал меняться гардероб. Мешковатые вещи сменились на облегающие кофточки и водолазки. Длинные волосы женщина обрезала под каре — теперь не бьло необходимости скрывать страшный шрам во всю спину.

После операции Елена уехала в Сидней, вышла замуж и родила детей. Фото: Анна СОКОЛОВСКАЯ

— Меня избавили от инвалидности, я стала железной леди — решительной и смелой, такой, какой меня знают сейчас. Я начала есть жизнь большой ложкой, смело зачерпывая из котла событий. Переехала из Челябинска в Москву, устроилась в консалтинговую компанию переводчиком, начала путешествовать, — вспоминает женщина.

Прогуливаясь по столичным улицам, Елена обратила внимание на посольство Австралии в России. Рядом с дверьми висело объявление о том, что они помогают с переездом в страну коал и кенгуру. «Почему бы и нет?» — подумала женщина, и подала документы на переезд.

— За время ожидания разрешения на выезд, я познакомилась с будущим мужем. Мы вместе переехали в другую страну. Сейчас я живу в Сиднее, мама двух чудесных детей, работаю преподавателем бизнес-дисциплин, хожу в спортзал. Чувствую себя активной, здоровой и целостной, научилась держать под контролем хроническую боль, — рассказывает Елена.- И да, моя мечта сбылась — теперь я живу у океана. И спина у меня прямая.

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