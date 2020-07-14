2020-07-14T19:42:51+03:00
Общество

«Брат может быть в рабстве»: иностранец пропал в сибирской глубинке

Парень приехал в Новосибирск на заработки и исчез: последнее, что он сказал в телефонном разговоре своему отцу, - у него забрали паспорт
Татьяна СОЛОВОВА
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Шерзода ищут уже шесть лет. Фото: личный архив.Шерзода ищут уже шесть лет. Фото: личный архив.
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31-летний Шерзод Рахмонкулов родом из Узбекистана, а в Новосибирск отправился искать работу. Еще в 2014 году парень должен был вернуться к отцу, но так и не появился у него. Родные пропавшего рассказали КП-Новосибирск, что происходило накануне.

Парень уехал на заработки, когда его позвал друг. Фото: личный архив.

Парень уехал на заработки, когда его позвал друг. Фото: личный архив.

«ДРУГ ПОЗВАЛ НА ЗАРАБОТКИ»

- У брата замечательный характер: добрый, отзывчивый, общительный. У него всегда было много друзей, - поделился с КП-Новосибирск Дилбек. - В Новосибирск в 2012 году он поехал только потому, что друг позвал на заработки.

В родном городе Фергане работы не было, так что Сибирь показалась парню хорошим вариантом. Тем более есть знакомые - все-таки не один в чужом городе. В соседнюю страну Шерзод отправился один: жениться не успел, другие родственники остались на родине.

- Шерзод полетел в Новосибирск на самолете из ташкентского аэропорта, - продолжает Дилбек.

Первое время у парня все складывалось неплохо: он устроился на металлобазу в Ленинском районе.

- Зарабатывал брат немного, поэтому деньги домой высылать у него не получалось, - говорит Дилбек.

Последний раз Шерзод общался с родными в 2014 году. Фото: личный архив.

Последний раз Шерзод общался с родными в 2014 году. Фото: личный архив.

«ПАПА, Я К ТЕБЕ ПРИЕДУ»

Последний раз братья общались в 2014 году, разговор получился странным.

- Мы переписывались с братом в «Одноклассниках». Шерзод сказал, что теперь работает в Смоленском районе Алтайского края, но почему он там оказался и кем работает, так и не сказал, - вспоминает последний диалог с братом Дилбек.

Был и еще один странный телефонный разговор с Шерзодом, только на этот раз у отца. Это было в июле 2014 года.

- Шерзод жаловался отцу, что у него отобрали паспорт, сказал: «Папа, я к тебе приеду». Но больше родные его не видели и не общались с ним, - рассказала общественница Роза Мирзаева - она помогает в поисках.

Родные верят, что парень жив. Фото: личный архив.

Родные верят, что парень жив. Фото: личный архив.

Когда Шерзод перестал выходить на связь, родные обратились в полицию. Парня объявили в розыск, но вот уже шесть лет никто не может найти никакой ниточки. Непонятно, где именно он пропал - то ли на Алтае, то ли в Новосибирской области.

- Наша версия: брат мог попасть в рабство в Сибири. Мы много читали о подобных историях, - предполагает Дилбек. - Но мы верим, что он найдется и вернется живым! Мама каждый день его ждет!

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о местонахождении Шерзода, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72: всю информацию мы обязательно передадим родным парня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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