Образ Богоматери на иконах. Разные образы и их смысл

- В человеческой цивилизации много образов Пресвятой Богородицы. Такого количества икон Божьей Матери, которые духовно использует Русская православная церковь, нет нигде. Насчитывается около 900 наименований икон. Причем за каждой - чудотворение и духовная история. Многие образы мы восприняли от греков - как пишется икона, как на ней изображается Божья Матерь, где располагается Богомладенец. Хотя бывают иконы только с Божьей Матерью.

За каждой иконой - целая история, некое событие, которое стало основанием, чтобы эта икона называлась именно так. Семистрельная икона - память о том, когда пророчица Анна говорит Богоматери, которая принесла рожденного Христа в храм: «Тебе оружие пройдет в душу». Семь стрел, семь ран, семь мучений, семь страданий. Икона Божией Матери «Путеводительница» помогает и благословляет путешествующих. Иногда иконы привязаны к географическим событиям или произошедшим явлениям. Говорят, наша страна окаймлена святыми иконами. В центре - в древней столице Московской Руси, во Владимире - есть икона Владимирской Божией Матери. Ее привез князь Андрей Боголюбский из Киева, основывая Северо-Восточную Русь. Князь поместил икону в стольном граде Владимире, где она стала сосредоточением духовной жизни русской цивилизации. На западе появляется икона Смоленской Божией Матери, защищая наши рубежи. На севере - Тихвинская, на востоке - Казанская, на юге - Донская икона Божией Матери. Вот - крест из икон, в сердце - Владимирская. Крестами окаймлена и защищена Русская земля. Сибирь имеет свою небесную покровительницу - Абалацкую икону Божией Матери. Она была явлена в селении Абалак недалеко от Тобольска - в древней столице Руси. Также и в военной истории было много событий - Порт-Артурская икона Божией Матери, икона Божией Матери «Августовская».

Можно изучать иконы и столько всего узнать, вдохновиться, насытиться верой, информацией, любовью. И почувствовать любовь Божью и заступничество Божьей Матери по отношению к людям. Много икон, потому что много радости. Недаром Русь называли домом Пресвятой Богородицы. За каждой иконой - помощь, оказываемая нашему народу.

Есть церковный праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери - Русь была спасена от нашествия Тамерлана. Икона Казанской Божией Матери спасла Москву в 1612 году. Изучая иконы, можно изучить историю Отечества. А не зная историю иконы, ты многого не узнаешь - многое останется закрытой информацией. Ищите информацию в интернете. Но успокаиваться на этом не нужно - важно самому быть участником духовного пространства, в котором присутствуют иконы и молитвы. Встраивайся в эту систему, иначе рискуешь остаться сторонним наблюдателем за пределами радости Богообщения.

Образ Богоматери на иконах. Разные образы и их смысл.Сибирь имеет свою небесную покровительницу - Абалацкую икону Божией Матери.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»