Сотрудница офиса микрозаймов повесила кредиты на клиентов, чтобы спасти больную мать
Жительница Новосибирска Яна Нечаева встретила свои 33 года на скамье подсудимых. По версии прокуратуры, женщина оформила 10 кредитов на бывших клиентов, а деньги взяла себе. Люди были в шоке, когда им начали названивать коллекторы и требовать вернуть займы, которых они не брали. Что заставило сибирячку пойти на преступление — в материале КП-Новосибирск.
ЗАНИМАЛА У ДОЛЖНИКОВ
Яна Нечаева всего привыкла добиваться сама — выучилась на факультете бизнеса в НЭТИ, купила квартиру, воспитала 15-летнюю дочь. Четыре года назад Яна устроилась в микрофинансовую организацию и стала работать с клиентами, выдавая им денежные займы. Но в прошлом году сама попала в трудную ситуацию. И тогда придумала схему: деньги брала себе, а долги вешала на клиентов фирмы.
— С марта по сентябрь 2019 года специалист по работе с клиентами оформляла займы на третьих лиц, получая деньги из кассы микрофинансовой организации. Подсудимая незаконно использовала данные различных заемщиков, присвоив себе более 183 тысяч рублей. Это разные люди — пенсионеры, мужчины среднего возраста. И суммы разные, от 10 тысяч рублей, — прокомментировал КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Павел Фролов.
Потерпевшими по делу проходили сразу 10 человек — им-то и начали звонить коллекторы, чтобы убедить погасить долг. В ответ недоумение — какие займы? Мы ничего не брали! Ну ладно один так говорит, а тут сразу 10 человек. Служба безопасности микрофинансовой организации забеспокоилась и подняла договоры, обнаружив на них подпись Нечаевой. А затем передала сведения в полицию, где возбудили дело по статьям о незаконном использовании чужих персональных данных и хищении на служебном месте.
«ХОТЕЛА СПАСТИ МАТЬ»
Специалист по работе с клиентами в офисе микрозаймов имеет доступ к сейфу для выдачи наличных — этим и воспользовалась Яна. Женщину задержали прямо на выходе с работы, вскоре она сама призналась во всем в полиции.
— Подозреваемая сказала, что незаконно оформляла кредиты и брала деньги из-за трудностей с деньгами в семье. Она одна воспитывает 15-летнюю дочь, к тому же мама сотрудницы микрозаймов тяжело болела. Деньги нужны были якобы на лечение, на допросе девушка объясняла: «Я хотела спасти мать», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Судимостей у женщины не было, и Первомайский районный суд приговорил бывшего экономиста Нечаеву к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Женщина даже возместила микрофинансовой компании часть ущерба — 10 тысяч рублей.
Однако остается вопрос: почему Нечаева не взяла кредит у работодателя, а решила нарушить закон? Юрист компании сообщила КП-Новосибирск, что никто из коллег даже не подозревал о растрате и о том, что у Яны проблема с финансами.
— Мы с ней работали в соседних отделах, ничем особенным она не выделялась. Она проработала в должности специалиста по работе с клиентами три года, никто не подозревал о незаконно оформленных кредитах, — рассказала КП-Новосибирск юрист микрофинансовой компании.
По данным сайта управления Службы судебных приставов по Новосибирской области, подсудимая пока не имеет никаких долгов перед государством. На вопросы КП-Новосибирск женщина отвечать отказалась, но поблагодарила друзей в социальных сетях:
— Спасибо всем, кто поддерживает меня в столь трудный период жизни, — написала Яна Нечаева на своей странице.
Адвокат подсудимой подтвердила: Яна Нечаева раскаялась в своем поступке перед судом, хотя и не готова признать это на публике.
— К сожалению, в моей практике встречались подобные случаи. Порой обстоятельства ставят женщин перед трудным выбором, о котором они глубоко сожалеют, — объяснила КП-Новосибирск адвокат подсудимой. — Одна из моих бывших клиенток настолько переживала, что от стыда ушла в лес — едва спасли ей жизнь...
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